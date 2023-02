Concurso Camprev: inscrições prorrogadas e salários acima de R$ 9 mil!

O concurso Camprev (Instituto de Previdência Social de Campinas ) avisa que as inscrições foram prorrogadas. Antes, os candidatos deveriam fazer o cadastro até 30/01, segunda-feira.

Agora, com a mudança, os candidatos podem se inscrever até 06 de fevereiro através do portal Vunesp, banca organizadora. As taxas variam a depender do cargo, sendo de R$ 67.90 para Agente Administrativo e R$ 98 para os demais cargos.

Vagas concurso Camprev

O certame oferece sete vagas para nível médio e superior. As oportunidades estão divididas entre os seguintes cargos:

Agente Administrativo – 3 vagas

Assistente Social – 1 vaga

Contador – 1 vaga

Economista – 1 vaga

Procurador – 1 vaga

Confira a seguir os requisitos das carreiras:

Assistente Administrativo: Ensino médio completo;

Ensino médio completo; Assistente Social: Bacharel em Serviço Social + Registro Profissional no Conselho da Categoria;

Bacharel em Serviço Social + Registro Profissional no Conselho da Categoria; Contador: Bacharel em Ciências Contábeis + Registro Profissional no Conselho da Categoria;

Bacharel em Ciências Contábeis + Registro Profissional no Conselho da Categoria; Economista : Bacharel em Economia + Registro Profissional no Conselho da Categoria;

: Bacharel em Economia + Registro Profissional no Conselho da Categoria; Procurador: Graduação em Direito +Registro Profissional no Conselho da Categoria.

Atribuições concurso Camprev

As funções de cada cargo são:

2.2.1. AGENTE ADMINISTRATIVO: Planejar e executar atividades administrativas relacionadas à gestão dos processos

administrativos, conforme exigências das diferentes áreas de atuação; atendimento à população e orientações condizentes à

sua atividade; monitorar informações; coordenar equipes e atividades com os devidos registros.

2.2.2. ASSISTENTE SOCIAL: Planejar, executar e monitorar atividades relacionadas aos processos e procedimentos da

área de proteção social de acordo com as diretrizes estabelecidas.

2.2.3. CONTADOR: Planejar, organizar, coordenar, orientar e executar atividades relacionadas ao controle,

acompanhamento e avaliação da contabilidade pública.

2.2.4. ECONOMISTA: Planejar, coordenar e elaborar estudos, pesquisas, análises, avaliações, pareceres técnicos e

relatórios de indicadores econômicos para subsidiar a gestão do CAMPREV nos diferentes campos de atuação.

2.2.5. PROCURADOR: Dar assistência jurídica ao CAMPREV através de representação judicial e extrajudicial bem como exercer atribuições de consultoria e assessoria jurídica da autarquia.

Requisitos

Confira os requisitos para os cargos do concurso Camprev:

a) ter sido aprovado e classificado no Concurso Público, na forma estabelecida neste Edital e seus Anexos;

b) ter nacionalidade brasileira e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade

entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do parágrafo 1º do

art.12 da Constituição Federal e do Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta, promulgado no Brasil pelo Decreto nº

3.927/01;

c) gozar dos direitos políticos;

d) haver cumprido as obrigações eleitorais;

e) haver cumprido as obrigações para com o Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;

f) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos e máxima de 74 (setenta e quatro) no momento da posse;

g) não registrar antecedentes criminais ou, no caso destes, ter cumprido integralmente as penas cominadas, sendo

que os processos sem julgamento serão analisados individualmente;

h) não ter sido condenado, com trânsito em julgado, por crimes previstos na Lei Maria da Penha, conforme Lei

Municipal nº 15.810/2019;

i) não ter sido demitido/exonerado do serviço público de qualquer esfera governamental por justa causa, em

decorrência de processo administrativo disciplinar e/ou exonerado durante o estágio probatório, após avaliação

especial de desempenho, por comissão devidamente constituída;

j) não ter sido demitido de órgãos conveniados com a Prefeitura Municipal de Campinas, em decorrência de processo

administrativo disciplinar, enquanto prestava serviços na Prefeitura Municipal de Campinas;

k) não ter sido, nos últimos 05 (cinco) anos, na forma da legislação vigente, responsável por atos julgados irregulares

por decisão definitiva do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Contas do Estado, do Distrito Federal ou do Município, ou, ainda, do Conselho de Contas do Município; punido, em decisão da qual não caiba recurso

administrativo, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público de qualquer esfera do governo; condenado em processo criminal por prática de crimes contra a Administração Pública, capitulados nos títulos II e XI da Parte

Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16/06/86, e na Lei nº 8.429, de 02/06/92;

l) não ter acúmulo ilegal, conforme estabelece o art. 37 da Constituição Federal e itens 2.9 e 2.10 do Capítulo II deste

Edital.

Como serão as provas do Camprev?

As provas do concurso Camprev estão marcadas para 19 de março de 2023. Os candidatos serão avaliados mediante três etapas.

Além da objetiva, serão provas discursivas e prova prático profissional. As disciplinas que estarão na etapa prática são: língua portuguesa, Matemática, conhecimentos específicos, informática, legislação, estas dependem do cargo escolhido.

Ao todo são 50 questões e 3 horas de duração das provas. As dias últimas fases, sendo constituídas da etapa de provas discursiva e prático profissional é exclusiva para os candidatos ao cargo de Procurador.

Vale lembrar que de acordo o edital, a prova discursiva será composta por duas questões de conhecimentos específicos da área e tem caráter classificatório e eliminatório. Já a prova prático-profissional terá apenas uma questão de Peça Processual, também de caráter classificatório e eliminatório.

Clique aqui para acessar o edital completo