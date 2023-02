Concurso CEFET MG: inscrições abertas para cargos técnico-administrativos

O Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET- MG) está com inscrições abertas para concurso público que visa o preenchimento de vagas para o cargo de técnico administrativo em educação.

Os candidatos devem comprovar graduação em nível médio/técnico ou superior completo para concorrer a uma das vagas.

Os salários podem chegar a R$ 4,1 mil mensais, além de benefícios.

Vagas e salários Concurso CEFET MG

O Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET MG) oferece, ao todo, 9 vagas divididas em diversas áreas de conhecimento de nível médio / técnico e superior, conforme segue abaixo:

Nível médio

Assistente em Administração – 2 vagas;

Técnico de Laboratório – Área Mineração – 2 vagas;

Técnico de Laboratório – Área Física – 1 vaga;

Técnico de Laboratório – Área Mecânica – 1 vaga;

Técnico de Laboratório – Área Edificações – 1 vaga;

Técnico de Laboratório – Área Eletrotécnica – 1 vaga;

Nível Superior

As vagas para o CEFET estão distribuídas entre as seguintes regiões do estado:

Araxá;

Belo Horizonte;

Curvelo;

Divinópolis;

Timóteo;

Para se candidatar a uma das vagas, o candidato deve ter nível médio / técnico ou superior completo na área de interesse.

Fora isso, o candidato também deve ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso dos candidatos de sexo masculino) e comprovar aptidão física e mental para assumir o cargo.

O salário oferecido pelo CEFET MG varia entre R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66, para uma jornada de 40 horas semanais.

Os candidatos aprovados ainda têm direito a:

Incentivo à Qualificação (nos percentuais e condições conforme descritos no quadro i do edital);

Auxílio-Alimentação (no valor de R$ 458,00);

Ressarcimento de despesa com Plano de Saúde Suplementar, nos limites da legislação vigente;

Auxílio-Transporte, nos termos da legislação vigente;

Auxílio-Creche, nos termos da legislação vigente;

Plano de Carreira (com progressão por capacitação e por desempenho), nos termos da Lei 11.091/05.

Inscrições Concurso CEFET MG

Os interessados em concorrer a uma das vagas do CEFET devem realizar a inscrição até o dia 20 de março de 2023, diretamente pelo site do CEFET.

O valor da taxa de inscrição varia de R$ 100 a R$ 145.

Atribuições de cargo CEFET MG

Assistente Administrativo

Tratar documentos;

Registrar a entrada e saída de documentos;

Triar, conferir e distribuir documentos;

Verificar documentos conforme normas;

Conferir notas fiscais e faturas de pagamentos;

Identificar irregularidades nos documentos;

Conferir cálculos;

Submeter pareceres para apreciação da chefia;

Classificar documentos, segundo critérios pré-estabelecidos;

Arquivar documentos conforme procedimentos;

Entre outras atividades;

Técnico de Laboratório – Física

Preparar reagentes, peças e outros materiais utilizados em experimentos;

Proceder à montagem de experimentos reunindo equipamentos e material de consumo para serem utilizados em aulas experimentais e ensaios de pesquisa;

Fazer coleta de amostras e dados em laboratórios ou em atividades de campo relativas a uma pesquisa;

Proceder à análise de materiais em utilizando métodos físicos, químicos, físico-químicos e bioquímicos para se identificar qualitativa e quantitativamente os componentes desses materiais, utilizando metodologia prescrita;

Entre outras atividades;

Técnico de Laboratório – Edificações

Preparar reagentes, peças e outros materiais utilizados em experimentos;

Proceder à montagem de experimentos reunindo equipamentos e material de consumo para serem utilizados em aulas experimentais e ensaios de pesquisa;

Fazer coleta de amostras e dados em laboratórios ou em atividades de campo relativas a uma pesquisa;

Proceder à análise de materiais em utilizando métodos físicos, químicos, físico-químicos e bioquímicos para se identificar qualitativa e quantitativamente os componentes desses materiais, utilizando metodologia prescrita;

Entre outras atividades;

Técnico de Laboratório – Eletrotécnica

Realizar instalação, configuração, testes, operação e manutenção de equipamentos/periféricos (hardware) e programas (software) instalados em laboratórios de Informática de uso específico vinculados a qualquer curso da Instituição e/ou laboratórios de computadores de uso comum e geral pela comunidade institucional (alunos, servidores e demais usuários permitidos no local);

Documentar rotinas de trabalho e produzir material instrucional destinado aos usuários dos laboratórios de Informática, acerca de sistemas, aplicações e recursos neles disponíveis;

Fornecer suporte técnico e treinamento aos usuários dos laboratórios de Informática;

Entre outras atividades;

Técnico de Laboratório – Mecânica

Realizar instalação, configuração, testes, operação e manutenção de equipamentos/periféricos (hardware) e programas (software) instalados em laboratórios de Informática de uso específico vinculados a qualquer curso da Instituição e/ou laboratórios de computadores de uso comum e geral pela comunidade institucional (alunos, servidores e demais usuários permitidos no local);

Documentar rotinas de trabalho e produzir material instrucional destinado aos usuários dos laboratórios de Informática, acerca de sistemas, aplicações e recursos neles disponíveis;

Fornecer suporte técnico e treinamento aos usuários dos laboratórios de Informática;

Entre outras atividades;

Técnico de Laboratório – Mineração

Realizar instalação, configuração, testes, operação e manutenção de equipamentos/periféricos (hardware) e programas (software) instalados em laboratórios de Informática de uso específico vinculados a qualquer curso da Instituição e/ou laboratórios de computadores de uso comum e geral pela comunidade institucional (alunos, servidores e demais usuários permitidos no local);

Documentar rotinas de trabalho e produzir material instrucional destinado aos usuários dos laboratórios de Informática, acerca de sistemas, aplicações e recursos neles disponíveis;

Entre outras atividades;

Odontólogo

Examinar, identificar e tratar clínica e/ou cirurgicamente afecções dos dentes e tecidos de suporte;

Restabelecer forma e função;

Analisar e interpretar resultados de exames radiológicos e laboratoriais para complementação de diagnóstico;

Manter o registro de pacientes atendidos, anotando a conclusão do diagnóstico, tratamento e evolução da afecção para orientação terapêutica adequada;

Prescrever e administrar medicamentos;

Entre outras atividades;

Etapas concurso CEFET MG

O concurso público do CEFET MG contará com duas provas: objetiva e dissertativa, ambas de caráter eliminatório e classificatório.

As provas estão previstas para serem aplicadas no dia 02 de abril de 2023.

Clique aqui e leia o edital na íntegra para obter todas as informações sobre o conteúdo programático das provas e cronograma completo do concurso CEFET MG 2023.