Concurso CGE AM: edital ainda aguarda liberação; órgão prevê certame para 2023

O concurso CGE AM (Controladoria Geral do Estado do Amazonas) anda a passos lentos. A última atualização divulgada pelo órgão nesta semana diz que o edital aguarda por “ajustes administrativos” e que “até o momento não há definição de datas para lançamento do mesmo, a depender do fechamento dos referidos ajustes”.

No entanto, pelas redes sociais, o CGE afirmou que o concurso já está no planejamento de 2023 do novo controlador geral, Jeibson dos Santos Justiniano.

A afirmação reforça a expectativa de quem aguarda a publicação do edital para concorrer a uma das vagas oferecidas pelo órgão.

Estima-se que sejam oferecidas 20 vagas para o cargo de Auditor Técnico de Controle Interno, contudo, até mesmo o cargo ainda precisa ser criado pelo órgão.

O candidato precisa ter nível superior completo para concorrer a uma das vagas. Apesar de tanto o quantitativo, quanto os cargos ainda não terem sido plenamente definidos, o órgão prevê que as áreas contempladas pelo novo edital são:

Ciências contábeis;

Direito;

Engenharia civil;

Tecnologia da informação;

Entre outras áreas de graduação de nível superior.

O salário previsto para o cargo de Auditor Técnico de Controle Interno do estado do Amazonas é de R$ 13.700,00, valor composto pelo vencimento base de R$ 1.285,90 mais Gratificação de Controle Interno no valor de R$ 12.414,10. Ao longo da carreira, o servidor pode ganhar mais de R$ 27 mil.

O cargo de Auditor Técnico de Controle Interno prevê, entre outras funções, os encargos relacionados à gestão do Sistema de Controle Interno compreendendo as funções de auditoria, controladoria, ouvidoria (controle social, transparência ativa e acesso à informação), correição, políticas de prevenção e combate à corrupção, dentre outras atividades correlatas.

Concurso CGE RJ também tem edital para ser divulgado em breve

Outro estado que aguarda a realização de concurso público para a Controladoria Geral do Estado (CGE) é o Rio de Janeiro.

Desde o final do ano passado, o órgão aguarda a liberação do edital. O concurso CGE RJ foi autorizado em outubro de 2022 e previa até então a criação de dez vagas para o cargo de auditor do estado.

No entanto, desde novembro que os trâmites se encontram na etapa de estudo preliminar e termo técnico.

Após a conclusão dessa etapa e a formação da comissão organizadora, a CGE RJ já pode abrir o processo de licitação para contratação da banca que será responsável pelo concurso.

Em janeiro deste ano, foi aprovado o projeto de lei que aumenta o salário básico para o cargo de auditor.

O reajuste foi de 5,9%. Sendo assim, os novos aprovados no concurso público terão remuneração inicial de R$ 11.121,66. Fora isso, os servidores ainda têm direito a uma gratificação mensal no valor de R$ 2.883,39.

Para se candidatar a uma das vagas da CGE RJ, o candidato deve ter nível superior completo nas áreas de Administração, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Ciências Jurídicas, Ciências Econômicas, Engenharia, Estatística e de Tecnologia da Informação.

Confira a seguir as principais atribuições do cargo de auditor do estado:

Desempenhar as atividades fazendárias, de nível superior, inerentes ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual do Rio de Janeiro, especialmente aquelas envolvendo planejamento, supervisão, coordenação, orientação, controle e assessoramento especializado, bem como a execução de trabalhos, estudos, pesquisas e análises, relativos ao sistema de Contabilidade Pública e Administração Financeira do Estado, à administração financeira e patrimonial, e à auditoria administrativa, financeira e contábil.

Elaborar e assinar relatórios, pareceres e certificados de auditoria em processos de prestação de contas, tomada de contas e tomada de contas especiais, demonstrativos contábeis, financeiros, orçamentários e patrimoniais da Administração Direta do Poder Executivo Estadual.