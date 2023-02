Concurso CGM Niterói: edital confirmado para sair até junho; 15 vagas para auditor

O edital para o concurso da Controladoria Geral do Município de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, será publicado até o mês de junho deste ano.

A confirmação foi dada pela Controladora Geral do Município, Cristiane Marcelino. Contudo, a data exata ainda não foi definida.

Em nota divulgada pela Prefeitura de Niterói, a controladora informou também que será realizada a formação de cadastro reserva.

“A previsão é que o edital seja lançado ainda no primeiro semestre deste ano. Serão 15 vagas para a CGM, no cargo de Auditor Municipal de Controle Interno, entre nomeação imediata e formação de cadastro de reserva. A realização do concurso é fundamental para dar continuidade à implantação das principais funções associadas a um órgão de controle que são a auditoria governamental, o controle interno, a ouvidoria e incremento à transparência e a correição”, disse a controladora geral.

Vagas confirmadas para o concurso CGM Niterói

O concurso CGM Niterói já possui o quantitativo de vagas e cargos definido. O certame ofertará 15 vagas para o cargo de Auditor Municipal de Controle Interno. O edital irá oferecer ainda vagas para cadastro reserva.

Foram confirmadas também as especialidades de atuação para as vagas. O concurso CGM Niterói ofertará 5 vagas para a área do direito, 5 vagas para contador e mais cinco vagas para as seguintes áreas (contando com o cadastro reserva):

Ciências Sociais;

Engenharia;

Economia;

Administração;

Administração Pública;

Estatística;

Matemática; ou

Ciências Atuariais.

Na semana passada, o prefeito da cidade, Axel Grahel, por meio de um decreto, nomeou a nova comissão organizadora do concurso. Os nomes que compõe a comissão são:

Isadora de Souza Modesto Pereira;

Carolina Lima de Abreu;

Nágia Bruna Pinto Martins Drumond;

Rebecca Khon Duarte Ribeiro;

Iana Maria Oliveira da Costa Bellot;

Bruno Teixeira Gondim;

Catarina Nae Yen Kuo.

A nova comissão terá como papel principal elaborar, fiscalizar, aplicar e corrigir as provas, cabendo, ainda, deliberar sobre os casos omissos.

Vale citar ainda que essa mesma comissão será a responsável por outro concurso, a do Seplag Niterói.

Último concurso CGM Niterói foi em 2018

O último concurso realizado pela CGM Niterói foi no ano de 2018. Na ocasião foram oferecidas 30 vagas para o cargo de auditor e analista.

Os candidatos precisaram comprovar nível superior completo em diferentes áreas, como ciências da computação, ciências contábeis, engenharia, direito, administração e economia.

O salário para o cargos era de R$ 5.500 e o regime de contratação oferecido era o de estatuário.

Niterói tem concurso aberto para PGM

Os interessados em conquistar uma vaga na cidade de Niterói podem se inscrever no concurso da Procuradoria Geral do Município de Niterói (PGM Niterói).

As inscrições seguem abertas até o dia 09 de março de 2023. O concurso público visa o preenchimento de 1350 vagas para contrato efetivo e imediato, somadas as vagas para cadastro reserva.

As vagas contemplam candidatos com nível médio / técnico e superior em diferentes áreas.

O salário oferecido pela Procuradoria Geral de Niterói – RJ varia entre R$ 2.846,86 a R$ 15.334,15 mensais.

A banca responsável pela organização do certame é a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

As vagas estão distribuídas entre os seguintes cargos de nível médio e superior:

Nível médio / técnico

Técnico de Procuradoria – 20 vagas + 1000 cadastro reserva;

Nível superior

Analista Processual – 7 vagas + 200 cadastro reserva;

Analista Contábil – 1 vaga + 50 cadastro reserva;

Analista de Tecnologia da Informação – 1 vaga + 50 cadastro reserva;

Procurador do Município 3º Categoria – 6 vagas + 50 cadastro reserva;

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima para o cargo, além de outros requisitos importantes, dependendo das atribuições de cada cargo.

O candidato também precisa ser maior de 18 anos, brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino) e não apresentar antecedentes criminais.

O salário oferecido pela Procuradoria Geral de Niterói – RJ varia de acordo com o cargo.

A vaga de Técnico de Procuradoria, por exemplo, oferece remuneração de R$ 2.846,86. Já os cargos de analista preveem salários de R$ 6.838,92. Enquanto o cargo de Procurador Geral do Munícipio possui remuneração de R$ 15.334,15.

Fora o salário mensal, o candidato aprovado ainda terá direito a auxilio alimentação.

Inscrições Concurso PGM Niterói – RJ

Os interessados em participar do concurso público PGM Niterói – RJ devem realizar a inscrição até o dia 09 de março de 2023, diretamente pelo site da FGV.

Para o cargo de procurador, no entanto, as inscrições já se encerraram.

O valor da taxa de inscrição varia de R$ 70 a R$ 250.

Etapas concurso PGM Niterói – RJ

O concurso público para a Procuradoria Geral de Niterói – RJ contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva, comum para todos os cargos;

Prova escrita discursiva, apenas para os cargos de nível superior;

Prova oral, apenas para o cargo de procurador;

Prova de títulos, apenas para o cargo de procurador;

A prova objetiva para o cargo de procurador está prevista para ser aplicada no dia 26 de março de 2023.

Já para os demais cargos a data da prova objetiva é dia 14 de maio de 2023.

Clique aqui para ler os editais na íntegra e conferir maiores informações sobre o concurso PGM Niterói – RJ.