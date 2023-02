Concurso CICESP SP oferta oportunidade para nível fundamental; inicial de R$ 3 mil!

O concurso CICESP SP ( Consórcio Intermunicipal do Centro do Estado de São Paulo SP) anuncia edital para nível fundamental.

O certame oferece uma vaga para o cargo de Operador de Britador Móvel. Os interessados deverão se inscrever entre os dias 27 de fevereiro até o dia 28 de março de 2023, por meio do portal Omni Concursos. A taxa de inscrição está no valor de 28,50 e o boleto deverá ser pago até 29 de março de 2023.

Sobre a vaga do concurso CICESP SP

O edital anuncia 01 vaga que tem como requisito de escolaridade, nível fundamental completo. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Entre as principais atribuições do cargo estão:

Responsável pela operação e transporte do Britador Móvel do consórcio, montado sobre o chassi de uma carreta de dois eixos transportado por cavalo mecânico, que realiza serviços nos municípios consorciados por meio de agendamento prévio. Dirigir e conservar caminhão e britador móvel, de propriedade do CICESP, manipulando os comandos de marcha, direção e demais mecanismos, conduzindo-os e operando-os em programas determinados de acordo com as normas de trânsito e segurança do trabalho e demais instruções recebidas de seu superior; Dentre outras.

Como serão as provas do concurso CICESP SP?

O certame vai acontecer mediante duas etapas, sendo a primeira composta de uma prova objetiva e a segunda, composta por prova prática.

A Prova Objetiva de Múltipla Escolha será realizada no dia 23 de abril de 2023, às 9h00 no Município de Ibitinga – SP, em locais que serão divulgados até 03 dias antes da data de realização da Prova Objetiva, através do site da banca.

Entre as disciplinas cobradas estão:

Língua Portuguesa: 15 questões;

Matemática: 15 questões;

Conhecimentos Gerais e Atualidades: 10 questões.

No que se refere à estrutura da prova, será composta por 40 questões, caráter eliminatório e classificatório, múltipla escolha com 05 opções de resposta por questão. Já a prova prática será realizada para o cargo de Operador de Britador Móvel e será aplicada, na data provável de 23 de abril de 2023, em local e horário a ser definido e disponibilizado no portal da banca organizadora.

Certames previstos em São Paulo

O concurso PC SP ( Polícia Civil de São Paulo) pode ter muitas oportunidades nos próximos anos. Isso porque, Artur José Dian, delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, retomou o assunto sobre liberação de novos certames

Durante entrevista, que aconteceu no dia 31 de janeiro, falou sobre a intenção de contratar 7 mil novos profissionais para a corporação.

7 mil novas vagas para o concurso PC SP

Além disso, espera-se que o edital saia em breve, devido à vacância no quadro de servidores. Sobre o assunto, Artur disse: “Temos um concurso já em andamento para aproximadamente 3.500 policiais civis em todas as carreiras, que irão já em junho para a Academia de Polícia. E teremos mais dois concursos, já autorizados, com a mesma quantidade. Porém, temos o problema da aposentadoria. São em torno de mil aposentados todos os anos. Então temos que equalizar e trabalhar por novos concursos para que, em cinco ou seis anos, possamos recompor os quadros”.

Vale lembrar que o certame da Polícia Civil de São Paulo está em andamento e na ocasião, oferta-se 2.939 vagas nos cargos de investigador, escrivão, delegado e médico legista.

Em 2022, o delegado-geral aprovou novas contratações. Ao todo seriam 3.500 vagas divididas da seguinte forma:

Delegado : 552 vagas;

: 552 vagas; Médico Legista: 116 vagas;

116 vagas; Perito Criminal: 249 vagas;

249 vagas; Investigador de Polícia : 1.250 vagas;

: 1.250 vagas; Escrivão de Polícia: 1.333 vagas.

Porém, mesmo mediante decisão, ainda não se têm maiores informações e esclarecimentos sobre a contratação, até porque ainda não tem contratação formal.

Diante disso, podemos entender que a fala de Artur sobre o quantitativo de 3.500 profissionais trata-se do concurso em andamento e da possibilidade de próximos editais, o que pode totalizar 7 mil novas vagas.

É importante pontuar também que há necessidade real e intenção de realizar os certames. Isso porque, já houveram encontros e reuniões entre os sindicalistas e o delegado. Entre as pautas faladas estão a liberação de editais e a urgência na contratação, já que a corporação está com déficit considerável de servidores.

Plano emergencial para concurso PC SP

Em entrevista na primeira semana de Janeiro, dia 04, o secretário disse: “Ontem (3 de janeiro), eu tive uma reunião com o comandante da Polícia Militar, e daqui a pouco terei com o delegado-geral, doutor Artur Dian, sobre a Polícia Civil, para falar sobre efetivo para que eles apresentem um plano emergencial de recomposição do efetivo. Hoje na Polícia Civil é maior ainda a defasagem, mas a Polícia Militar ultrapassa 12%“.

De acordo com informação da Divisão de Administração de Pessoal (DAP) da Polícia Civil SP, até agosto do ano passado, o déficit era de 11.853 agentes na corporação.

Devido ao grande contingente, o plano emergencial de concursos deve buscar recompor os efetivos o ‘mais breve possível’. O projeto é que a ação aconteça no decorrer dos quatro anos.