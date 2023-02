Concurso Cidasc (SC): último dia de inscrição; 54 vagas e salários até R$ 7,3 mil

Ainda dá tempo de se inscrever para o concurso Companhia Integrada de Desenvolvimento de Agrícola de Santa Catarina (Cidasc). As inscrições ficam abertas até às 16h desta quarta-feira, 08 de fevereiro.

O concurso público visa contratação de profissionais em diferentes áreas com formação em nível médio ou superior.

Os salários oferecidos pela Cidasc – SC vão de R$ 3.711,31 a R$ 7.324,58 mensais.

A Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (Fepese) é a responsável pela organização do concurso.

Vagas e salários Concurso Cidasc – SC

A Companhia Integrada de Desenvolvimento de Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) oferece, por meio de concurso público, 54 vagas para preenchimento imediato e vagas para formação de cadastro reserva.

As oportunidades são para candidatos com nível médio/técnico e superior, distribuída entre os seguintes cargos:

Nível médio/técnico

Assistente Administrativo – 19 vagas;

Técnico Agrícola – 19 vagas.

O salário oferecido para o cargo de nível médio/técnico varia entre R$ 3.711,31 a R$ 4.055,47 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Nível superior

Analista de Tecnologia da Informação e Comunicação – 1 vaga;

Engenheiro Agrônomo – 15 vagas.

Para os cargos de nível superior a remuneração é de R$ 7.324,58 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Inscrições Concurso Cidasc – SC

Os interessados em participar do concurso público para a Cidasc – SC tem apenas até às 16h desta quarta-feira, dia 8 de fevereiro de 2023 para realizar a inscrição diretamente pelo site da Fepese.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 100,00 a R$ 120,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Atribuições de cargo Cidasc – SC

Analista de Tecnologia da Informação e Comunicação

Gerenciar, monitorar, analisar e otimizar bancos de dados;

Controlar capacidade de máquinas e bancos de dados;

Definir, implementar e controlar políticas de segurança da informação;

Definir normas, padrões e procedimentos de segurança da informação;

Analisar e elaborar especificações técnicas de sistemas;

Planejar, desenvolver, controlar e avaliar sistemas;

Analisar requisitos de negócio;

Coordenar a implantação de sistemas;

Gerenciar sistemas, redes e banco de dados;

Controlar risco;

Gerenciar tráfego de informação;

Gerenciar a capacidade, disponibilidade e continuidade de serviços de Tecnologia da Informação;

Executar, de acordo com a necessidade da empresa, outras atividades de mesma natureza e complexidade previstas em normas legais da profissão;

Utilizar e dirigir, mediante habilitação, veículo disponibilizado pela CIDASC como instrumento de trabalho em suas atividades.

Engenheiro Agrônomo

Executar atividades de defesa sanitária vegetal e de fiscalização de insumos agrícolas;

Fiscalizar o trânsito, o comércio e o armazenamento de produtos de origem vegetal e insumos agrícolas;

Fiscalizar o uso e a aplicação de agrotóxicos e afins;

Fiscalizar e controlar o cumprimento dos processos regulatórios e as atividades dos prestadores de serviços fitossanitários;

Lavrar autos de fiscalização, notificação, apreensão, interdição, liberação, destruição, suspensão, coleta de amostras, infração e emitir permissões de trânsito de vegetais bem como outros documentos inerentes à ação fiscal;

Coletar e amostrar de produtos de origem vegetal e de insumos agrícolas;

Fiscalizar a destinação final de embalagens vazias de agrotóxicos e afins e seus resíduos;

Executar e planejar ações, programas e campanhas de educação em sanidade vegetal e fiscalização de insumos agrícolas.

Assistente Administrativo

Responsabilizar-se pela análise, controle e execução de atividades administrativas onde estiver lotado;

Responsabilizar-se pela administração dos empregados da empresa que porventura estejam envolvidos nas atividades de sua responsabilidade;

Responsabilizar-se pela capacitação dos empregados que estiverem sob sua orientação;

Auxiliar a chefia da unidade no planejamento, execução, avaliação e controle das atividades;

Responsabilizar-se pelas atividades administrativas nas áreas de: Recursos Humanos, Documentação e Informação, Patrimônio e Material, Contábil, Financeira e Orçamentária, Gráfica, Informação e Comunicação dentre outras.

Técnico Agrícola

Coordenar equipe de trabalho e distribuição de tarefas;

Coletar e encaminhar amostras para análise;

Emitir laudos e documentos;

Executar e auxiliar ações de defesa sanitária animal, inspeção de produtos de origem animal e defesa sanitária vegetal;

Auxiliar a inspeção e fiscalização de produtos animais e vegetais, seu armazenamento, trânsito, produção e comercialização;

Efetuar o cadastramento de estabelecimentos.

Etapa concurso Cidasc – SC

O concurso público para a Cidasc – SC contará com a seguinte etapa:

Prova escrita de caráter eliminatório e classificatório, com cinco alternativas de resposta, das quais uma única será a correta.

A aplicação da prova objetiva está marcada para o dia 5 de março de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo oferecido pelo concurso Cidasc SC.