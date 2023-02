Concurso Conselho Nacional do Ministério Público

O Cebraspe é a banca organizadora do concurso do Conselho Nacional do Ministério Público, que está com inscrições abertas. São vagas para o nível médio e superior, cuja ocupação se dará em Brasília e o concurso também visa a formação de cadastro reserva. Continue acompanhando este artigo para saber mais detalhes do certame!

Vagas

O concurso do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) está com uma vaga aberta para Analista (apoio jurídico), para a qual os candidatos deverão ter o curso de Direito completo. Além disso, ele conta com vagas para Analista de apoio técnico. Para preencher essas últimas, os candidatos deverão ter superior completo em arquivologia, comunicação social, contabilidade, engenharia civil, estatística ou gestão pública.

Além dessas, o concurso visa o preenchimento de duas vagas de Analista em Tecnologia da Informação e Comunicação. Para estas, os candidatos deverão ter superior completo em Desenvolvimento de Sistemas e Suporte e Infraestrutura. Essas foram as vagas cujo preenchimento se dará pelos candidatos com nível superior de ensino

Já aquelas para o preenchimento de nível médio são para apoio técnico administrativo, e os candidatos trabalharão na administração ou segurança institucional.

Remuneração

As inscrições para o concurso do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) estão abertas desde 27 de janeiro e vão até as 18 horas do dia 17 de fevereiro de 2023. Os candidatos que quiserem participar do certame deverão se inscrever até esse dia, respeitando o horário de fechamento das inscrições.

Processo seletivo

O processo seletivo do concurso do Conselho Nacional do Ministério Público contará com provas objetivas para todos os cargos. As provas têm data provável para o dia 16 de abril de 2023. Além disso, para os cargos de nível superior, haverá também prova discursiva, onde o candidato deverá dissertar por 30 linhas sobre temais da atualidade. Por fim, aqueles que tentarem preencher a vaga para técnico na especialidade de Segurança Institucional precisarão passar por um Teste de Aptidão Física (o TAF).

Nas provas cairão temas como português, ética no Serviço Público, Legislação Institucional e noções de administração financeira e orçamentária. Os candidatos também serão avaliados em noções de informática, quando não visarem o preenchimento de vaga para Desenvolvimentos de Sistemas e Suporte e Infraestrutura.

Aqueles que quiserem preencher vaga para analista em comunicação social, suporte e infraestrutura e desenvolvimento de sistemas também passarão por avaliação de inglês. Por fim, todos precisam saber noções de Direito Constitucional e de Direito administrativo.

Inscrições

Para se inscrever, basta ir até o site do Cebraspe (banca organizadora) e preencher o formulário de inscrição. Além disso, elas apenas estarão confirmadas quando o candidato realizar o pagamento da taxa.

Os candidatos às vagas de nível médio pagarão R$55,00 (cinquenta e cinco reais), ao passo que os candidatos ao nível superior pagarão R$75,00 (setenta e cinco reais). Para isenção da taxa, é preciso conferir informações do edital.

Validade

O certame valerá por dois anos, mas poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.