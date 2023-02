Concurso CREA ES: edital publicado! 51 VAGAS + CR e salários de R$ 11,7 mil

O concurso CREA ES (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo) teve edital liberado!

Ao todo são 51 vagas e mais formação de cadastro reserva para nível médio e superior. Os interessados deverão se inscrever entre os dias 28 de fevereiro até 02 de maio de 2023, no site da banca organizadora, IDCAP. As taxas variam a depender do cargo, sendo de:

Nível Médio: R$ 80,00

R$ 80,00 Nível Superior: R$ 100,00

Vagas concurso CREA ES

Ao todo são 51 oportunidades mais chance de formação de cadastro. As vagas podem ser divididas da seguinte forma:

Nível médio

CARGOS VAGAS SALÁRIO Motorista 01 + CR R$ 2.355,64 Fiscal 10 + CR R$ 2.074,61 Técnico de Serviços

Operacionais 12 + CR R$ 1.793,58 Cargos e vagas nível médio.

Nível superior

CARGOS VAGAS SALÁRIO Jornalista 01 + CR R$ 6.852,15 Administrador 01 + CR R$ 6.852,15 Analista de Sistema 02 + CR R$ 4.603,89 Analista Jurídico 02 + CR R$ 3.479,77 Consultor de Arquitetura 01 + CR R$ 11.718,00 Contador 01 + CR R$ 5.165,96 Consultor de Tecnologia 01 + CR R$ 6.852,15 Consultor Engenheiro 04 + CR R$ 7.812,00 Consultor Engenheiro Agrônomo/Engenheiro Florestal 01 + CR R$ 11.718,00 Consultor Engenheiro Ambiental 01 + CR R$ 11.718,00 Consultor Engenheiro Civil 02 + CR R$ 11.718,00 Consultor Engenheiro Eletricista 01 + CR R$ 11.718,00 Consultor Engenheiro Geologia/Química/Minas//Petróleo e Gás 01 + CR R$ 11.718,00 Consultor Engenheiro Mecânico 01 + CR R$ 11.718,00 Fiscal Engenheiro – Eletricista 01 + CR R$ 11.718,00 Fiscal Engenheiro 01 + CR R$ 11.718,00 Fiscal Engenheiro de segurança do trabalho 01 + CR R$ 11.718,00 Fiscal Engenheiro – Agrônomo CR R$ 11.718,00 Fiscal Engenheiro – Civil 01 + CR R$ 11.718,00 Fiscal Engenheiro – Ambiental 01 + CR R$ 11.718,00 Fiscal Engenheiro -Minas/Petróleo e gás/Geologia 01 + CR R$ 11.718,00 Fiscal Engenheiro – Mecânico 01 + CR R$ 11.718,00 Fiscal Engenheiro -Química/Alimentos CR R$ 11.718,00 Procurador 01 + CR R$ 7.414,21 Arquivista 01 + CR R$ 3.198,74 Cargos e vagas nível superior.

Os candidatos serão realocados para trabalhar na sede do CREA-ES, em Vitória, e nas inspetorias do Conselho em várias regiões do Estado como Vila Velha, Guarapari, Cachoeiro, Colatina, Linhares, São Mateus e Aracruz.

Quando serão as provas?

As fases objetiva e discursiva do concurso CREA ES estão previstas para 15 de junho de 2023. Confira as etapas do certame:

1ª etapa: Prova Objetiva de caráter classificatório e eliminatório;

Prova Objetiva de caráter classificatório e eliminatório; 2ª etapa: Prova Discursiva de caráter classificatório e eliminatório, para os cargos de nível superior; e

Prova Discursiva de caráter classificatório e eliminatório, para os cargos de nível superior; e 3ª etapa: Prova de Prática de caráter eliminatório e classificatório, somente para o cargos de Motorista.

A fase objetiva tem quantitativo que varia a depender da escolaridade, sendo compostas por 40 questões de múltipla escolha, para nível médio e técnico, e 50 para nível superior. Confira a distribuição de questões e matérias a depender do cargo:

Nível médio Língua portuguesa- 05 questões Matemática e Raciocínio Lógico – 05 questões; Informática – 05 questões; Conhecimentos Gerais: Atualidades – 05 questões Legislação – 10 questões Conhecimentos específicos – 10 questões.

Nível Superior – Exceto para Procurador e Analista Jurídico Língua portuguesa- 05 questões Matemática e Raciocínio Lógico – 10 questões Informática – 10 questões; Conhecimentos Gerais: Atualidades – 05 questões Legislação – 10 questões Conhecimentos específicos – 10 questões.

– Nível Superior – Analista Jurídico Direito Constitucional- 10 questões Direito Administrativo – 10 questões Direito Civil – 10 questões Direito Processual Civil – 10 questões Legislação Específica – 10 questões.

– Nível Superior – Procurador Direito Constitucional- 05 questões Direito Administrativo – 05 questões Direito Civil – 05 questões Direito Tributário – 05 questões Direito Processual Civil – 05 questões Direito Empresarial – 05 questões Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho – 05 questões Legislação Específica – 15 questões.

Como serão as provas discursivas do concurso CREA ES?

A fase discursiva muda a depender do cargo escolhido pelo candidato, por exemplo, para o cargo de procurador a prova discursiva será composta por 1 (uma) peça profissional, e destinar-se-á a avaliar o domínio do conteúdo dos temas abordados, baseada em tópicos do conteúdo de Conhecimentos Específicos.

Por sua vez, para outros cargos, a fase discursiva vai acontecer do seguinte modo:

Um estudo de caso, da redação de texto dissertativo, no mínimo, 15 (quinze linhas), e no máximo, 25 (vinte e cinco) linhas, a respeito de tema relacionado acerca de tema baseado nos conhecimentos específicos do respectivo cargo, conforme os conteúdos programáticos constantes no Anexo III do edital publicado.

Os candidatos que escolherem o cargo de motorista deverão realizar a prova prática no dia 30 de junho de 2023. Será avaliado o conhecimento do candidato na realização do teste de condução em veículo automotivo, compatível com a categoria exigida, de acordo com as orientações e tempo determinado pelo examinador, buscando evidenciar de forma profissional a postura do condutor candidato.

Clique aqui e acesse o edital completo.