Concurso CREA (ES): inscrições já estão abertas; 51 vagas e salários até R$ 11,7 mil

As inscrições para o concurso do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espirito Santo (CREA – ES) já estão abertas.

Os interessados em concorrer a uma das vagas têm entre os dias 28 de fevereiro e 02 de março para efetivar a participação no certame.

Para solicitar a isenção da taxa, os candidatos devem fazer a solicitação diretamente pelo site da banca, o Instituto Idcap, somente no dia 01 de março.

O edital do concurso público visa o preenchimento de 51 vagas para profissionais de nível médio/técnico e superior.

Há oportunidades para técnicos, consultores e fiscais.

Os salários vão de R$ 1.793,58 a R$ 11.718,00 por mês.

Vagas e salários Concurso CREA – ES

Ao todo, o CREA ES oferece 51 vagas para contratação imediata, além de vagas para formação de cadastro reserva.

Desse total de vagas, 3 vagas são para cargos de nível médio ou técnico e 48 vagas para carreiras de nível superior.

Vale ressaltar ainda que do total de vagas oferecidas, 5% são destinadas aos candidatos com deficiência e outras 20% são reservadas para os candidatos que se auto declararem negros no momento da inscrição.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível médio/técnico

Motorista – 1 vaga;

Fiscal – 10 vagas;

Técnico de Serviços Operacionais – 12 vagas;

Nível Superior

Administrador – 1 vaga;

Analista de Sistemas – 2 vagas;

Analista Jurídico – 2 vagas;

Arquivista – 1 vaga;

Consultor de Arquitetura – 1 vaga;

Consultor de Tecnologia – 1 vaga;

Consultor Engenheiro – 4 vagas;

Consultor Engenheiro Agrônomo/Engenheiro Florestal – 1 vaga;

Consultor Engenheiro Ambiental – 1 vaga;

Consultor Engenheiro Civil – 2 vagas;

Consultor Engenheiro Eletricista – 1 vaga;

Consultor Engenheiro Geologia/Química/Minas/Petróleo e Gás – 1 vaga;

Consultor Engenheiro Mecânico – 1 vaga;

Contador – 1 vaga;

Fiscal Engenheiro – Eletricista – 1 vaga;

Fiscal Engenheiro – 1 vaga;

Fiscal Engenheiro de segurança do trabalho – 1 vaga;

Fiscal Engenheiro – Agrônomo – Cadastro Reserva;

Fiscal Engenheiro – Civil – 1 vaga;

Fiscal Engenheiro – Ambiental – Cadastro Reserva;

Fiscal Engenheiro – Minas/Petróleo e gás/Geologia – 1 vaga;

Fiscal Engenheiro – Mecânico – 1 vaga;

Fiscal Engenheiro – Química/Alimentos – Cadastro Reserva;

Jornalista – 1 vaga;

Procurador – 1 vaga;

Os salários oferecidos pelo CREA – MA variam entre R$ 1.793,58 a R$ 11.718,00, dependendo do cargo.

As vagas de nível médio/técnico possuem salário de R$ 1.793,58 a R$ 2.355,64 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Já os salários para os cargos de nível superior vão de R$ 3.198,74 a R$ 11.718,00 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas do processo seletivo do CREA – ES é necessário ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral, o CPF regularizado e possuir a escolaridade mínima exigida para o cargo.

Inscrições Concurso CREA – ES

Os interessados em participar do concurso CREA – ES já podem acessar o site da banca responsável pelo certame e realizar a inscrição até o dia 02 de março de 2023.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site do Instituto Idcap.

O valor da taxa de inscrição varia de R$ 80 a R$ 100.

Os candidatos que se enquadrem em um dos requisitos abaixo têm direito de solicitar a isenção da taxa de inscrição no dia 01 de março pelo site da banca.

Candidatos com hipossuficiência econômica;

Candidatos doadores de medula óssea;

Eleitores convocados e nomeados, pela Justiça Eleitoral do Estado do Espírito Santo, que prestaram serviços no período eleitoral;

Pessoa física que se declare isenta de apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física;

Candidato pessoa com deficiência;

Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, membros de família de baixa renda;

Etapas Concurso CREA – ES

O concurso CREA – ES avaliará os candidatos por meio das seguintes etapas:

Prova objetiva – comum para todos os cargos;

Prova prática – apenas para o cargo de motorista;

Prova discursiva – apenas para os cargos de nível superior;

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 25 de junho de 2023, assim como a prova discursiva.

A prova prática, por sua vez, tem data prevista para 30 de julho de 2023.

Clique aqui para ler o edital e consultar todo o cronograma concurso do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espirito Santo (Crea – ES).