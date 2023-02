Concurso CRO MG: edital publicado com vagas para nível médio e superior

O concurso CRO MG ( Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais) anuncia que o edital foi aberto para nível médio e superior.

Os interessados devem se inscrever entre os dias 23 de fevereiro até 17 de abril pelo portal Fundep, banca organizadora.

A taxa de inscrição varia a depender da escolaridade, sendo de:

Nível médio: R$ 80,00

Nível superior: R$ 100,00

Vagas concurso CRO MG

Ao todo são 11 vagas para provimento imediato mais formação de cadastro reserva:

Nível médio

CARGOS VAGAS SALÁRIO Aux. Administrativo 05 + CR R$ 2.806,40 Fiscal 01 + CR R$ 4.265,70 Técnico de Informática 02 + CR R$ 2.806,40

Nível superior

CARGOS VAGAS SALÁRIO Advogado 01 + CR R$ 4.862,22 Analista de Sistemas 01 + CR R$ 4.760,99 Contador 01 + CR R$ 4.760,99

É importante destacar que além das remunerações, os aprovados ainda terão direito:

Auxílio transporte; Auxílio refeição; Auxílio alimentação; Plano de assistência médico/odontológica; Anuênio.

Como serão as provas?

As provas do concurso CRO MG estão marcadas para 14 de maio de 2023. O certame conta com três etapas, além da fase objetiva ainda terão a:

Prova de Redação de caráter classificatório e eliminatório; e 3ª etapa: Prova de Títulos de caráter classificatório, somente para os cargos de Nível Superior.

As provas objetivas serão compostas por 40 questões de múltipla escolha, para nível médio e técnico, e 45 para nível superior. Confira distribuição de questões e de disciplinas a depender da escolaridade:

Nível médio Língua portuguesa- 10 questões; Matemática e Raciocínio Lógico – 05 questões; Informática – 05 questões; Conhecimentos específicos – 20 questões.

Nível Técnico Língua portuguesa- 10 questões; Matemática e Raciocínio Lógico – 10 questões; Conhecimentos específicos – 20 questões.

Nível Superior Língua portuguesa- 10 questões; Matemática e Raciocínio Lógico – 10 questões; Conhecimentos específicos – 25 questões.



De acordo com o edital, Prova de Redação será composta de uma redação, que deverá ser elaborada com no mínimo 15 (quinze) e no máximo 30 (trinta) linhas para que seja corrigida. A etapa versará sobre tema a ser definido pela Banca Examinadora, sendo aplicada na mesma data e horário de realização da Prova Objetiva para todos os candidatos dos cargos de Níveis Médio / Médio Técnico e Superior.

Por sua vez, a avaliação de títulos será apenas para cargos de nível superior. O edital estabelece que serão convocados para a etapa os candidatos aprovados nas etapas anteriores, que terão 2 (dois) dias úteis, a partir do dia seguinte ao da publicação do resultado da análise dos recursos contra a nota da Prova de Redação, para apresentarem títulos a serem examinados.

Clique aqui e acesse o edital

Quando aconteceu o último edital?

O último concurso CRO MG aconteceu em 2016 e contou com 33 vagas, sendo 07 oportunidades de provimento imediato. O certame contou com as seguintes questões:

Língua portuguesa – 10 questões

Matemática – 5 questões

Informática – 5 questões

Conhecimentos específicos – 25 questões

Outros certames abertos

O concurso MP SP ( Ministério Público de São Paulo) anuncia edital com 75 vagas para promotor de justiça substituto.

Os interessados deverão se inscrever entre os dias 17 de fevereiro até 18 de março, pelo portal do próprio órgão. A taxa de inscrição é R$ 288,83. O pedido de isenção poderá ser realizado entre os dias 17 de fevereiro até 18 de março.

Vagas concurso MP SP

São 75 vagas imediatas para o cargo de promotor. Para que o candidato possa concorrer ao cargo é preciso ter concluído o curso de bacharelado em Direito, além de ter exercido atividade jurídica por três anos, no mínimo.

Segundo o Portal da Transparência, o salário pode mudar a depender da carreira. Inicialmente, os salários são de R$28.883,97, podendo chegar a pouco mais de R$35,4 mil com as progressões.

Requisitos gerais

São requisitos para ingresso na carreira (Art. 2º, caput, do Regulamento do Concurso):

I – ser brasileiro;

II – ter concluído o curso de bacharelado em Direito, em escola oficial ou reconhecida;

III – haver exercido por 03 (três) anos, no mínimo, atividade jurídica;

IV – estar quite com o serviço militar;

V – estar no gozo dos direitos políticos;

VI – gozar de boa saúde física e mental;

VII – ter boa conduta social e não registrar antecedentes criminais incompatíveis com o

exercício da função.

Clique aqui e acesse o edital completo