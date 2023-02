Concurso CRO PB: inscrições já estão abertas para cargos de nível médio e superior

O Conselho Regional de Odontologia da Paraíba (CRO) está com o período de inscrições abertas para concurso público que visa contratação de profissionais em diversas áreas.

Os salários oferecidos pelo CRO – PB vão de R$ 1.432,77 a R$ 5.859,00 mensais.

O Instituto Quadrix é o responsável pela organização do concurso.

As vagas do certame estão distribuídas entre as cidades de João pessoa, Campina Grande, Cajazeiras e Patos.

Vagas e salários Concurso CRO – PB

O Conselho Regional de Odontologia da Paraíba (CRO) oferece, por meio de concurso público, cinco vagas para preenchimento imediato e vagas para formação de cadastro reserva.

As oportunidades são para candidatos com nível médio/técnico e superior, distribuída entre os seguintes cargos:

Nível médio/técnico

Agente Administrativo – 2 vagas.

O salário oferecido para os cargos de agente administrativo é de R$ 1.432,77 para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Nível superior

Já para o cargo de fiscal o salário é de R$ 5.859,00 por mês para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Inscrições Concurso CRO – PB

Os interessados em participar do concurso público para o CRO – PB devem realizar a inscrição até o dia 6 de março de 2023 diretamente pelo site do Quadrix.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 55,00 a R$ 65,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Os candidatos que estão desempregados ou que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Para isso, basta acessar o site do Quadrix até o dia 8 de fevereiro de 2023 e preencher o requerimento de isenção.

Atribuições de cargo Concurso CRO – PB

Confira a seguir as principais funções de acordo com a área escolhida pelo candidato:

Agente Administrativo

Executar atividades auxiliares na administração, digitação, arquivo, atendimento ao público, operação de microcomputadores, preenchimento de formulários e controles administrativos;

Recepcionar todas as pessoas que se dirigem ao Conselho;

Atualizar os cadastros dos profissionais e pessoas jurídicas inscritas no Conselho;

Desempenhar outros serviços compatíveis com o cargo.

Fiscal

Fiscalizar o exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas ou privadas, em atividades desenvolvidas por Cirurgiões-Dentistas e categorias auxiliares, de acordo com o estabelecido na Consolidação das Normas para os Procedimentos nos Conselhos de Odontologia, Resolução CFO nº 63/2005, em campos de atuação dos jurisdicionados pelo CRO, em todo o Estado da Paraíba;

Executar levantamentos, conferências, análises, transcrições de dados, exame de documentos e processos, preenchimento de controles, minutando textos, informações em processos e documentos, apoiando as atividades desenvolvidas pelo CRO-PB;

Dirigir veículos automotores para atender às necessidades do serviço público inerentes à fiscalização;

Instruir e informar processos e documentos referentes a fiscalização de profissionais e empresas;

De autos de infração, denúncias, cobranças e em documentos relativos aos procedimentos administrativos;

Redigir e digitar ofícios, memorandos, cartas, relatórios, mediante identificação funcional, submetendo-os aos Coordenadores, Chefe de Fiscalização e Diretores do CRO-PB;

Receber informações do sistema de controle do CFO/CRO-PB, atuando na montagem de processos de denúncias, consulta cadastral e afins;

Emitir, de acordo com o sistema de controle, listagens de situações cadastrais de profissionais e empresas, de infrações, informações administrativas, etc;

Elaborar autos de infração, buscando identificar enquadramento legal, para ações próprias da Autarquia.

Etapas concurso CRO – PB

O concurso público para o CRO – PB contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de títulos apenas para os cargos de nível superior de caráter classificatório.

A aplicação da prova objetiva está marcada para o dia 16 de abril de 2023. A prova objetiva contará com questões de conhecimentos básicos, complementares e específicos.

O concurso CRO PB terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado mais uma vez por igual período de tempo a critério do órgão.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo oferecido pelo concurso CRO PB.