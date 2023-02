Concurso DER DF: comissão sofre alteração; veja novos detalhes

O concurso DER DF (Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal) anuncia que a comissão organizadora sofreu processo de alteração.

O grupo foi estabelecido no início de fevereiro, mais precisamente no dia 10. Com isso, o prazo para a conclusão para os trabalhos é 30 dias.

Com a mudança, houve a inclusão da servidora Graziela de Sousa Portela no lugar do servidor Glaydson Reis Nascimento, além da chegada do servidor Valetene de Oliveira Ramos, como membro representante do SINDSER.

O grupo tem a principal função de viabilizar o andamento do certame, além de escolher a banca organizadora, empresa que vai receber as inscrições.

Como serão as provas do concurso DER DF?

Antes de qualquer coisa é importante pontuar que a reestruturação da carreira de gestão e fiscalização rodoviária foi publicada em Diário Oficial. Sendo assim, novas normas foram apresentadas, principalmente no que se refere às vagas, requisitos e atribuições.

Diante disso, os candidatos do concurso DER DF serão avaliados mediante às seguintes fases: prova escrita; exame psicotécnico; prova física; investigação da vida pregressa.

Os candidatos ao cargo de especialista de gestão e fiscalização rodoviária ainda passarão por prova de títulos e inscrição no respectivo conselho de classe.

Os cursos de formação voltados para capacitação, especialização e aperfeiçoamento do servidor na carreira também poderão ser inclusos pelo órgão.

Vagas concurso DER DF

A LDO anuncia que estão previstas 461 vagas, divididas da seguinte forma:

Especialista de Gestão e Fiscalização Rodoviária (nível superior): 112 vagas;

Analista de Gestão e Fiscalização Rodoviária (nível superior): 249 vagas;

Agente de Trânsito Rodoviário (nível superior): 32 vagas;

Agente Rodoviário de Gestão e Fiscalização (nível médio): 68 vagas.

A carreira do Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal conta com quatro cargos, cuja remuneração varia de R$ 4.135,56 a R$ 7.539,42, de acordo com a função.

Quando aconteceu o último concurso?

O último edital aconteceu em 2008/2009 e na ocasião foram ofertadas 221 vagas com oportunidades para nível médio e superior.

Confira distribuição de vagas para analista:

ADMINISTRADOR – 1 vaga

ANALISTA DE SISTEMAS – 1 vaga

ARQUITETO – 1 vaga

BIÓLOGO – 1 vaga

DIREITO E LEGISLAÇÃO – 1 vaga

ENGENHEIRO CIVIL – 9 vagas

ENGENHEIRO FLORESTA – 1 vaga

ESTATÍSTICO – 1 vaga

GEÓGRAFO – 1 vaga

– 1 vaga GEÓLOGO – 1 vaga

Veja a distribuição de vagas para técnico:

AGENTE ADMINISTRATIVO -25 vagas

DESENHISTA – 6 vagas

MOTORISTA – 35 vagas

OPERADOR DE MÁQUINAS – 40 vagas

TÉCNICO DE CONTABILIDADE – 3 vagas

TÉCNICO DE ESTRADAS – 5 vagas

TÉCNICO DE TRÂNSITO RODOVIÁRIO – 60 vagas

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES – 16 vagas

TÉCNICO OPERACIONAL EM FAIXAS DE DOMÍNIO – 5 vagas

TOPÓGRAFO – 8 vagas

