Concurso Diadema 2023: edital da prefeitura pode ser liberado em breve; confira cargos!

O concurso Diadema 2023, São Paulo, pode ter edital liberado a qualquer momento. Isso porque, estão sendo feito estudos e levantamentos sobre a necessidade do certame, além de contabilizar os cargos vagos.

Os dados estão sendo levantados pela Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas juntamente com às secretarias municipais.

A situação explica a intenção de realização de novas contratações e a necessidade de recomposição do quadro de funcionários.

Vale lembrar que entre 2021 e 2023, 1.253 funcionários passaram a fazer parte do quadro geral. Do quantitativo foram convocados:

523 Professores, 225 Agentes de Apoio Escolar, 166 Técnicos de Enfermagem, 98 Agentes de Cozinha, 62 Agentes Administrativos, 55 Médicos, 43 Motoristas, 33 Enfermeiros, 11 Assistentes Sociais, 10 Agentes de Saúde, 10 Psicólogos, 4 Agentes Funerários, 3 Nutricionistas, 2 Auxiliares de Consultório Dentário, 1 Analista de Recursos Humanos, 1 Analista de Sistemas, 1 Contador e 1 Técnico de Telefonia.

Como foi o último concurso Diadema 2023?

O concurso da prefeitura do município estava suspenso. Por conta disso, as provas aconteceram em 2022, nos meses de setembro e outubro. O Instituto Zambini foi a banca responsável.

Ao todo, 213 vagas imediatas foram distribuídas entre três editais. O edital Nº 01 dispõe de 86 vagas para a área da Saúde. Já os editais Nº 02 e 03 contemplam 127 oportunidades para diversos cargos nos níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Outros concursos em São Paulo

O concurso Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo) anuncia que o edital foi liberado!

As vagas são para auxiliar administrativo e os interessados poderão se inscrever entre os dias 27 de fevereiro e 28 de março pelo portal da Fundação Vunesp, banca organizadora. A taxa de inscrição é R$ 67,90. A isenção poderá ser solicitada entre os dias 27 e 28 de fevereiro.

Vagas concurso Cioeste

Ao todo são 04 vagas para auxiliar administrativo. A escolaridade mínima exigida é nível médio e a remuneração é de R$ 3.873,87. A jornada de trabalho é equivalente a 40 horas semanais.

O regime de contratação será celetista e, além da remuneração, o candidato terá direito a auxílio transporte.

Requisitos básicos

Os requisitos básicos exigidos dos inscritos no concurso Cioeste são:

a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da Constituição

Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros;

b) ter, no mínimo 18 anos de idade;

c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares;

d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;

e) estar com o CPF regularizado;

f) não registrar antecedentes criminais;

g) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do respectivo cargo, comprovada em exame médico admissional;

h) não ter sofrido – quando do exercício de cargo ou cargo ou função pública – demissão a bem do serviço público, por justa causa ou possuir quaisquer penalidades, inclusive por meio de processo administrativo ou disciplinar;

i) estar ciente de que o Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo poderá (se julgar necessário) solicitar a entrega de outros documentos.

Como serão as provas do concurso Cioeste?

O certame será composto por etapa única e será dividida da seguinte forma:

Fase única – Prova Objetiva

Conhecimentos Gerais

– Língua Portuguesa

– Matemática

– Noções de Informática

– Conhecimentos Específicos

É importante pontuar que a prova objetiva – de caráter eliminatório e classificatório – será aplicada no dia 28 de maio e visa avaliar o grau de conhecimento geral do candidato, bem como a capacidade de análise, entendimento e interpretação de informações, habilidade de trabalhar com estrutura lógica das relações, capacidade dedutiva e conhecimentos técnicos específicos do cargo. A duração será de 03 horas.

Regras de comparecimento

O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas, constante do Edital de

Convocação, munido de:

a) caneta de tinta preta;

b) original de um dos seguintes documentos de identificação: Cédula de Identidade (RG) ou Registro de Identificação Civil (RIC) ou Carteira de Órgão ou Conselho de Classe ou Carteira de Trabalho e Previdência

Social (CTPS) ou Certificado Militar ou Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei Federal nº 9.503/97 ou Passaporte ou Carteiras de Identidade expedidas pelas Forças Armadas, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares ou Registro Nacional de Estrangeiro – RNE;

c) comprovante de pagamento (somente se o nome do candidato não constar do banco de dados de

inscritos para este Concurso Público), devendo ser observado o disposto nos itens 5.17.2. até 5.17.5. deste Edital.

Demais regras do edital do concurso Cioeste

Segundo o edital, será eliminado o candidato que:

a) não comparecer às provas ou quaisquer das etapas deste Concurso conforme convocação publicada

no Diário Oficial – Cioeste e disponibilizada, como subsídio, no site da Fundação VUNESP

(www.vunesp.com.br), seja qual for o motivo alegado;

b) apresentar-se fora de local, sala, turma, data e/ou do horário estabelecidos no Edital de Convocação;

c) não apresentar o documento de identificação conforme previsto na alínea “b”, do item 5.3., deste Edital;

d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou do local de provas sem o acompanhamento de um fiscal ou sem a autorização do responsável pela aplicação e/ou a qualquer tempo, portando a folha de respostas e/ou caderno de prova;

e) estiver, no local de provas, portando, após o seu início, qualquer equipamento eletrônico e/ou sonoro e/ou de comunicação ligados ou desligados, que não tenha atendido aos itens 5.12. e 5.13. e alíneas deste Edital;

f) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por escrito, bem como fazendo uso de material não permitido para a realização das provas;

g) lançar meios ilícitos para a realização das provas;

h) não devolver ao fiscal qualquer material de aplicação das provas, fornecido pela Fundação VUNESP;

i) estiver portando armas de qualquer espécie, ainda que possua o respectivo porte ou autorização;

j) durante o processo, não atender a quaisquer das disposições estabelecidas neste Edital;

k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;

l) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação das provas;

m) retirar-se do local da prova objetiva antes de decorrido o tempo mínimo de 60 minutos de

permanência, a contar do efetivo início dessa prova sem autorização expressa do responsável por essa aplicação;

n) estiver usando máscara, se recusar a retira-la para o procedimento de identificação e/ou para o procedimento de vistoria visual durante as provas, conforme estabelecido nos itens 5.3.1.1. e 5.14.3. deste Edital.

Clique aqui e acesse o edital completo.