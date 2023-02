Concurso do Banco do Brasil: prazo de inscrição é prorrogado até o dia 03 de março

O prazo para inscrição no concurso do Banco do Brasil foi prorrogado até o dia 03 de março. A princípio, as inscrições poderiam ser feitas até hoje sexta-feira (24).

São 6.000 vagas de escriturário, destas 4.000 imediatas e 2.000, para cadastro de reserva. Das imediatas, 2.000 vagas são para a área Comercial e outras 2.000 para Tecnologia. O cargo exige ensino médio e, idade mínima de 18 anos.

As vagas estão abertas para todos os estados e Distrito Federal. O salário inicial é de R$ 3.622,23 para jornada de 30 horas por semana.

Além do salário, há um acréscimo de R$ 1.014,42 de auxílio alimentação/refeição mais uma cesta alimentação de R$ 799,38.

Escriturários da área de Tecnologia

Para os escriturários da área de Tecnologia, os critérios e regras são diferentes. Nos três primeiros meses, os aprovados fazem curso de aperfeiçoamento. Caso haja aprovação no contrato de experiência, existe a possibilidade de participação de programa específico de trainee com salário de R$ 6.075,55 (30 h/semana). Após os três meses, podem se tornar assessores III de TI, com salário de R$ 7.254,40. Além disso, outra vantagem é a possibilidade de trabalho remoto híbrido.

Outros benefícios

Ademais, os aprovados em geral terão direito a outros benefícios. Eles recebem participação nos lucros da empresa, auxílio-creche vale-transporte, auxílio a filho com deficiência, previdência complementar, plano de saúde e odontológico básico, bem como, acesso a programas de educação e capacitação.

Inscrição e provas do Concurso do Banco do Brasil

As inscrições, que poderão ser feitas até o próximo dia 03 de março, custam R$ 50. Devem ser feitas, única e exclusivamente na página da Fundação Cesgranrio (cesgranrio.org.br).

As provas serão aplicadas no dia 23 de abril com duração de 5 horas. As questões serão objetivas, e haverá ainda uma redação em língua portuguesa.

Conhecimentos Básicos:

Língua Portuguesa: 10 questões

Língua Inglesa: 5 questões

Matemática: 5 questões

Atualidades do Mercado Financeiro: 5 questões

Conhecimentos Específicos:

Probabilidade e Estatística: 5 questões

Conhecimentos Bancários: 5 questões

Tecnologia da Informação: 35 questões

Reserva de vagas

5% das vagas são reservadas para Pessoas com Deficiênc (PCDs). Do mesmo modo, o edital ainda prevê reserva de 20% das vagas imediatas para autodeclarados negros e 20% para cadastro de reserva.

Em nota, Ana Cristina Garcia, vice-presidente corporativo do Banco do Brasil (BB), disse que o ajuste reforça o compromisso do BB com a inclusão.

“Também ampliamos para 825 o número de vagas totais exclusivas para pessoas com deficiência (PcD). O total de vagas reservadas às pessoas com deficiência aumentou de 5% para 12,5%, o que significa que serão acrescidas 299 vagas e 226 para formação de cadastro de reserva para provimento de vagas exclusivamente para pessoas com deficiência (PcD)”, informa.