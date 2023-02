Concurso do IBAMA previsto – Notícias Concursos

2023 é um ano que promete muitos concursos em diversas áreas. Ao que tudo indica, novo concurso do Ibama já está sendo preparado porque, por meio de Ofício Interno, solicitou-se outro concurso. Acompanhe este artigo para saber mais detalhes a respeito!

Saiba mais sobre o ofício

O Ofício nº 64/2023, encaminhado pelo IBAMA à Diretoria de Planejamento, Administração e Logística, solicitou a abertura de novas vagas. Vagas que serão preenchidas mediante a realização de concurso.

Entretanto, ainda não houve aprovação, portanto não há muitos detalhes a respeito do possível concurso, como as vagas, cargos e salários. Resta aos interessados aguardarem, mas aqueles que quiserem realizar a prova já podem começar os seus estudos!

Continue sua leitura para saber como aconteceu o último concurso do Ibama e os detalhes como cargos e valores.

Concurso do Ibama 2022

O último certame que o Ibama abriu foi em 2022, no mês de janeiro e os aprovados foram chamados no mês de junho, do mesmo ano. O concurso recebeu muitas inscrições, contando com mais de 150 mil possíveis concorrentes. Mas o número deles que não apareceu para a realização da prova foi alto, variando entre os cargos de 36,42% a 44,39%.

Quais foram os cargos

No último concurso as vagas que se abriram foram de Analista Ambiental, Analista Administrativo e Técnico ambiental. É importante acompanhar não apenas os cargos e seus valores iniciais de remuneração, como o plano de carreira.

Qual foi o salário

O concurso do Ibama do ano de 2022 contou com remunerações que variam de R$4.063,34 a R$8.547,64. As remunerações mais baixas foram para os cargos técnicos, enquanto as mais altas, para os analistas. Além disso, os aprovados que ingressaram nas vagas em aberto recebem alguns benefícios.

Aqueles que ingressam no nível superior ou intermediário contam com tipos de gratificação. O primeiro é a Gratificação de Desempenho de Atividade de Especialista Ambiental – GDAEM. Já o segundo é a Gratificação de Qualificação (GQ). Mas aqueles que ocupam cargo de nível auxiliar contam apenas com a GDAEM.

Além disso, todos os servidores que foram aprovados no concurso do Ibama de 2022 contaram com dois auxílios. O Auxílio-alimentação, à época como valor de R$458,00 e o auxílio-creche, que à época contou com o valor de R$321,00. Este último, apenas para aqueles com filhos.

Como foi o processo seletivo

O processo seletivo do concurso do Ibama de 2022 contou com uma prova objetiva e uma prova discursiva, as quais foram aplicadas no mesmo dia. Para realizá-las, os candidatos tiveram 4 horas e meia. A realização da prova objetiva teve caráter eliminatório e classificatório. Portanto, apenas foram corrigidas as provas discursivas daqueles que conseguiram se classificar nelas.

Todas as provas foram compostas de 50 questões de conhecimentos básicos e 70 questões de conhecimentos específicos. Além disso, todas elas contiveram provas discursivas. Todas elas também contaram com questões de conhecimentos específicos ao cargo que o candidato escolheu.

As questões objetivas valeram 120 pontos, e o candidato respondeu “certo” ou “errado” para as afirmativas da prova. Já a prova discursiva valeu 30 pontos e exigiu textos de até 30 linhas, sobre temas específicos.