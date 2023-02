CONCURSO Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará

O Concursos da Fundação Santa Casa de Misericórdia visa preencher 250 vagas que contam com cargos tanto de ensino médio, como de ensino superior. Além disso, o concurso tem como objetivo a formação de cadastro reserva. Suas inscrições já estão abertas e os interessados podem conferir mais informações sobre o certame no artigo abaixo!

Vagas

Como já informado, o concurso conta com 250 vagas, as quais se dividem entre o nível médio e o superior. O nível médio conta com 23 vagas para assistente administrativo, 4 para técnico de contabilidade, 3 para assistente de informática e, por fim, 77 para técnico de enfermagem.

Além disso, o concurso visa o preenchimento de diversas vagas de nível superior. São elas 1 para engenheiro civil, 2 para analista de sistemas, 1 para estatístico, 2 para fisioterapeuta e 1 para fonoaudiólogo. Há, ainda, 9 vagas para anestesiologia, 3 para cirurgia geral e 8 para pediátrica.

Também deverão ser preenchidas 1 vaga para cirurgia plástica, 7 para clínica médica e 1 para hematologia e 1 hemoterapia. Já para medicina do trabalho, o concurso da Fundação Santa Casa, no Pará, conta com 2 vagas. Para nefrologia, infectologia, psicólogo e terapeuta ocupacional, o concurso conta com 2 vagas em cada área.

Estão abertas, ainda, 21 vagas para ginecologia e obstetrícia, 1 para ortopedia e traumatologia, 1 para nutricionista e 1 para genética médica. Por fim, há 56 vagas para pediatria e 13 para medicina intensiva.

Remuneração

Todos os trabalhadores contarão com 30 horas de trabalhos semanais e as remunerações variam entre R$1.215,50 e R$ 3.696,38.

Quem pode concorrer

Para participar do processos seletivo, é preciso que o candidato preencha alguns pré-requisitos. Os que concorrerão em nível médio precisarão tê-lo completado, ou apresentar seu diploma de curso técnico profissionalizante.

Já aqueles que querem concorrer para o nível superior precisarão do diploma de graduação e, quando médicos, do registro regular no órgão da classe. É importante avaliar o edital, para conferir demais requisitos.

Processo seletivo

O concurso da Fundação Santa Casa de Misericórdia, no Estado do Pará, acontecerá em duas etapas. A primeira delas é uma prova que se compõe de questões objetivas e discursivas. Essas provas têm previsão para o dia 16 de abril.

Nas provas cairão como disciplinas português, noções de informática, ética no serviço público, legislação básica da saúde e, ainda, conhecimentos específicos de cada área. Os candidatos para cargos de nível médio participarão apenas dessa. Já aqueles que concorrerão às vagas de nível superior participação de avaliação de títulos.

Inscrições

Os candidatos deverão fazer sua inscrição pela internet, na página oficial do concurso. Elas foram abertas no dia 18 de janeiro de 2023 e se fecharão no dia 15 de março de 2023. O período para solicitar a isenção da taxa já passou. Portanto, serão válidas, a partir de agora, as inscrições cujos candidatos pagarem as taxas, que variam entre R$52,00 e R$79,00.

Validade

O concurso valerá por um ano, após a data de publicação do resultado final, mas poderá ser prorrogado por igual período.