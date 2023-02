Concurso GCM Boa Vista (RR): inscrições prorrogadas até sexta (24); 150 vagas nível médio

Os interessados em participar do concurso para a Guarda Civil Municipal (GCM) da Prefeitura de Boa Vista, no estado de Roraima, tem mais alguns dias para efetivar a participação no certame.

Isso porque o período de inscrições foi prorrogado, passando do dia 22 de fevereiro, data prevista para o término, até a próxima sexta, dia 24 de fevereiro.

Outra mudança importante no cronograma do concurso diz respeito sobre o período de solicitação da isenção da taxa de inscrição. Com a retificação do edital, os candidatos tem até o dia 24 para fazer o pedido.

O edital altera ainda outras datas, conforme segue abaixo:

27 e 28 de fevereiro – Disponibilização do link para verificação de deferimento da foto encaminhada na inscrição e prazo para novo envio de foto que atenda às determinações do sistema;

– Disponibilização do link para verificação de deferimento da foto encaminhada na inscrição e prazo para novo envio de foto que atenda às determinações do sistema; 2 a 4 de março – Consulta à situação provisória da solicitação de isenção de taxa de inscrição;

– Consulta à situação provisória da solicitação de isenção de taxa de inscrição; 3 e 4 de março – Prazo para a interposição de recursos contra o indeferimento da solicitação de isenção de taxa de inscrição; e

– Prazo para a interposição de recursos contra o indeferimento da solicitação de isenção de taxa de inscrição; e 9 de março – Consulta à situação final da solicitação de isenção de taxa de inscrição.

As demais datas do edital não foram alteradas.

Consulte o edital de retificação completo clicando aqui.

Concurso GCM oferece 150 vagas

A Prefeitura de Boa Vista RR oferece, por meio de concurso público, 150 vagas para atuação na Guarda Civil Municipal.

São 135 vagas para ampla concorrência e 15 vagas destinadas aos candidatos com deficiência.

As oportunidades são para candidatos com nível médio completo tanto para o sexo masculino, quanto feminino.

Os candidatos aprovados serão locados na Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Trânsito de Boa Vista (SMST).

A banca organizadora responsável pelo concurso é o Cebraspe.

Para concorrer a uma vaga, o candidato precisa, além do certificado de conclusão do ensino médio, possuir idade mínima de 18 anos e idade máxima de 35 anos até a data de inscrição. O candidato também deve possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), nas categorias A ou B.

O salário oferecido para o guarda civil municipal da cidade de Boa Vista é de R$ 1.363 mais gratificações, porém o valor não está descrita no edital.

A jornada de trabalho prevista em edital é de 40 horas semanais.

Inscrições GCM Boa Vista RR

Os candidatos interessados em concorrer a uma das vagas para GCM Boa Vista RR podem se inscrever até o dia 24 de fevereiro de 2023, diretamente pelo site do Cebraspe.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 140.

Atribuições de cargo GCM Boa Vista RR

Executar tarefas na área de patrulhamento, de inspeção, vigilância e proteção das instalações, serviços e bens municipais;

Atuar na aplicação de primeiros socorros, no monitoramento de sistema eletrônico de vigilância e alarmes e auxiliar na fiscalização de trânsito;

Dirigir e operar viaturas, veículos especiais e náuticos;

Colaborar com a observância do Código de Postura Municipal;

Atender às reclamações de perturbações de repouso dos munícipes;

Prevenir incêndios nos bosques e acionar medidas visando a sua extinção;

Manter a vigilância em feiras livres;

Dirigir viaturas, quando em serviço de grupo ou quando lhe for determinado pelos seus superiores;

Auxiliar na detenção e prisão de infratores da lei, encaminhando-os à Delegacia de Polícia mais próxima;

Intervir em casos de acidente, incêndio e outros sinistros para providenciar ou tomar medidas mais urgentes;

Executar outras atividades correlatas ao cargo.

Etapas concurso GCM Boa Vista RR

O concurso para GCM da Prefeitura de Boa Vista RR será realizado em duas etapas, conforme segue:

1ª Etapa

Prova objetiva de caráter classificatório e eliminatório;

Teste de aptidão física (TAF) de caráter eliminatório e classificatório;

Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório;

Exame Médico e Toxicológico, de caráter eliminatório;

2ª Etapa

Investigação Social, de caráter eliminatório;

Curso de Formação Profissional, de caráter eliminatório e classificatório;

A prova objetiva está prevista para ser realizada no dia 16 de abril de 2023. Os candidatos serão avaliados, nessa primeira fase, por meio de 80 questões divididas entre conhecimentos gerais e conhecimentos específicos relevantes ao cargo.

Clique aqui para ler o edital completo do concurso GCM Boa Vista RR e obter todo o conteúdo programático da prova e o cronograma do certame.