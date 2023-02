Concurso Guarapari ES avança mais uma fase rumo ao edital; saiba mais!

O concurso Guarapari ES ( Espírito Santo) pode ter edital liberado em breve. A Prefeitura do município encontra-se na Região Metropolitana de Vitória, capital capixaba.

A banca organizadora já foi definida. Sendo assim, a empresa vai ser responsável por receber as inscrições e viabilizar as etapas da seleção. “Logo o Edital para o Concurso Público da para a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI/ES ficará liberado!”

O quantitativo de vagas ainda não foi informado, contudo, sabe-se que as oportunidades devem abranger todos os níveis de escolaridade.

Vagas concurso Guarapari ES

Os cargos que devem ser disponibilizados no novo edital são:

Auxiliar de veterinária – fundamental;

Auxiliar de saúde bucal – médio;

Técnico em radiologia – médio/técnico;

Terapeuta ocupacional – superior;

Farmacêutico – superior;

Psicólogo – superior;

Fonoaudiólogo – superior;

Pedagogo social – superior;

Assistente social – superior;

Nutricionista – superior;

Médico do trabalho – superior;

Médico psiquiatra – superior;

Médico ginecologista – superior;

Médico infectologista – superior;

Médico ortopedista – superior;

Médico cardiologista – superior;

Médico pediatra – superior;

Médico clínico geral 20 horas – superior;

Médico clínico geral 24 horas – superior;

Medico clínico geral 40 horas – superior;

Odontólogo – 40 horas; e

Engenheiro de tráfego – superior.

Como foi o último edital?

O último certame foi liberado em 2020, porém, foi anulado em 2021 por conta da pandemia do Covid-19. Ao todo foram 101 vagas para diversos níveis de escolaridade.

Eram para atendente de consultório, salva vidas, agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias, auxiliar de serviço escolar, auxiliar de serviços gerais.

Já no nível médio, as chances são para fiscal do meio ambiente, fiscal de defesa do consumidor, agente municipal de trânsito e transporte, fiscal de obras privadas, fiscal de postura e serviços, fiscal de vigilância sanitária.

Além disso, outras vagas ofertadas foram:motorista, assistente administrativo, operador de sistema de videomonitoramento, técnico em enfermagem, técnico em imobilização ortopédica e almoxarife.

As vagas para nível superior foram para os seguintes cargos: contador, fiscal de renda, auditor, arquiteto, engenheiro civil, arquiteto, engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho. Assim como enfermeiro, turismólogo, fisioterapeuta, médio veterinário e biólogo.

O certame contou com fase objetiva em um total de 40 questões. É importante lembrar que os candidatos para o cargo de salva vidas ainda foram submetidos a teste de aptidão física (TAF).

Outro concurso no ES

O concurso Policia Penal ES ( Espírito Santo) anuncia que o edital com 600 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva pode sair nos próximos meses.

As informações são da assessoria de imprensa da Secretaria de Justiça do Espírito Santo que revelou que o concurso, edital e inscrições poderão ser liberados ainda no primeiro semestre de 2023, isto é, até maio.

O Termo de Referência, que funciona como um espelho do edital, destacou como serão as avaliações dos candidatos. Segundo o documento, o certame vai acontecer por meio de cinco etapas, compostas de prova objetiva e redação, teste de aptidão física, exame de saúde, exame psicotécnico e investigação social.

Concurso Policia Penal ES e bancas

Aseleçãoestá na fase da escolha da banca organizadora. A empresa vai receber as inscrições, assim como viabilizar as etapas. A comissão recebeu as propostas das seguintes bancas:

IBFC (Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação);

IDCAP (Instituto de Desenvolvimento e Capacitação);

Instituto AOCP;

Ibade (Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo);

Instituto Consulplan;

IDIB (Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro);

Instituto Sagaz.

São 600 vagas para Inspetor Penitenciário e contará com os seguintes percentuais:

10% para candidatos com deficiência;

17% para candidatos negros;

3% para candidatos indígenas.

Os salários, por sua vez, serão de R$ 3.862,91 (subsídio de R$ 3.562,91 + 300 de auxílio alimentação).

Requisitos e atribuições

Veja os requisitos e atribuições:

Ter, na data da posse, 18 anos de idade, no mínimo;

Possuir, na data da posse, Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente, ministrado por escola oficialmente reconhecida;

Possuir, na data da posse, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Categorias “B”, “C”, “D” ou “E”;

Ter estatura mínima descalço, sem meias e descoberto de 1,65m se homens e 1,60m se mulher, por ocasião da prova de condicionamento físico;

Demais requisitos previstos no edital.

Entre as atribuições estão:

Promover o planejamento, a organização, o monitoramento, a execução e a avaliação de rotina inerentes à gestão penitenciária;

Executar as atividades necessárias à vigilância, segurança, ordem e disciplina nos estabelecimentos penais;

Coibir ações violentas por parte de presos por meio do uso de técnicas próprias no âmbito do estabelecimento penal ou quando em movimentação;

Proteger pessoas e bens no âmbito do estabelecimento penal;

Fiscalizar o trabalho e o comportamento da população carcerária, observando os regulamentos e normas próprias, conforme a Lei de Execução Penal – LEP e outros documentos nacionais e internacionais; e

Dentre outras atividades previstas na Lei Complementar Estadual n°743/2013

Como serão as provas do concurso Policia Penal ES?

A fase objetiva será composta de 60 questões divididas entre:

a) Conhecimentos Gerais (35 questões): abordará temas gerais de Língua Portuguesa, Informática, Raciocínio Lógico e Atualidades.

Por sua vez, a prova de redação vai acontecer em Vitória e Vila Velha. A fase valerá 100 pontos.