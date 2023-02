Concurso Guarda de Carapicuíba SP anuncia edital só para mulheres

O concurso Guarda de Carapicuíba SP ( São Paulo) anuncia edital com oportunidades apenas para o público feminino.

As vagas são para GCM – Guarda Civil Municipal- com regime de contratação estatutário, que garante estabilidade ao servidor.

Os interessados poderão se inscrever até 17 de março, pelo portal RBO Concursos, banca organizadora. A taxa de inscrição é R$ 25 e poderá ser paga até o dia 20 de março.

Vagas concurso Guarda de Carapicuíba SP

São 04 vagas para Guarda Civil Feminino, de caráter efetivo e provimento imediato. Entre os requisitos necessários estão:

Ser do sexo feminino;

Ter o nível médio completo;

Ter altura mínima de 1,60m; e

Possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), na categoria “A e B”.

A jornada de trabalho é 40 horas semanais e os ganhos iniciais são de: R$1.220 mensais, além de 100% de gratificação pelo Regime Especial de Trabalho Policial (REPT), além dos demais benefícios citados abaixo:

Abono Mensal no valor de R$180 (somente para servidor com remuneração máxima de R$3.600);

Cesta Básica no valor de R$150;

Sacola Básica na quantidade de 40kg (somente para servidor com vencimentos máximo de R$3.600); e

Vale-Transporte.

Quando serão as provas?

As provas do concurso Guarda de Carapicuíba SP estão marcadas para 23 de abril. Além da fase objetiva, o certame vai contar com estas etapas:

Aferição de Altura;

Teste de Aptidão Física;

Prova prática;

Investigação Social e Comportamental;

Exame Médico; e

Avaliação Psicológica

A prova objetiva será composta por 20 questões de Conhecimentos Gerais (15 de Língua Portuguesa; e 05 de Matemática). As demais perguntas versarão por 20 questões de Conhecimentos Específicos. O prazo de validade do certame é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a depender da necessidade do órgão.



Outros concursos abertos

O concurso Banco do Brasil anuncia que as inscrições foram prorrogadas. As inscrições iriam chegar ao fim na sexta-feira, 24 de fevereiro.

Com a mudança, os interessados têm até às 23h59 do dia 3 de março para garantir sua candidatura. O processo deve ser realizado no site da Fundação Cesgranrio, além de pagar a taxa de R$ 50,00.

Vagas concurso Banco do Brasil

As vagas são para escriturário dividido entre Agente de Tecnologia e Agente comercial. Confira a lista:

CARGO VAGAS Escriturário – agente comercial 2.000 + 1.000 CR Escriturário – agente de tecnologia 2.000 + 1.000 CR

Vale lembrar que os aprovados poderão atuar nos seguintes estados: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins e no Distrito Federal.

O edital informa que o aprovado fará jus ao valor de R$ 3.622,23. Contudo, serão acrescidos demais benefícios como:

Auxílio alimentação/refeição e cesta alimentação;

Auxílio-transporte;

Participação nos lucros (geralmente paga duas vezes ao ano);

Planos de saúde e odontológico;

Previdência complementar;

Auxílio-creche; e

Auxílio ao filho com deficiência;

Acesso a programas de educação e capacitação e possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional.

A jornada de trabalho é de 30 horas semanais e o requisito é certificado de nível médio em uma instituição reconhecida pelo MEC.

Funções

De acordo com o edital do concurso Banco do Brasil, as principais funções do cargo são:

Prestação de orientações aos clientes sobre produtos e serviços oferecidos pelo Conglomerado BB;

Execução de análise e conferência de documentos, inclusive assinaturas, quando possuir curso de grafoscopia;

Preparação de correspondências;

Preparação e processamento de documentos;

Atualização de registros;

Resguardo e confidencialidade das informações de interesse do Conglomerado BB;

Presteza e cortesia no atendimento ao cliente;

Manutenção e organização dos arquivos sob sua guarda;

Execução de aplicações financeiras de clientes, segundo as normas estabelecidas;

Recolhimento e manipulação de informações cadastrais e dados estatísticos;

Operacionalização de equipamentos de escritório e de atendimento ao cliente e usuário;

Qualidade das informações prestadas;

Qualidade e tempestividade dos serviços sob sua condução;

Adoção de demais ações necessárias para o cumprimento dos objetivos definidos para sua Unidade e para resguardar interesses do Conglomerado BB, nos assuntos relacionados à sua área de atuação.