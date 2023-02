Concurso Guarda de Ribeirão Preto SP avança mais uma fase; edital já pode sair

O concurso Guarda de Ribeirão Preto SP ( São Paulo) anuncia mais um passo rumo ao edital. Isso porque, a banca que vai comandar o certame foi escolhida.

O Instituto Access será a empresa organizadora a receber as inscrições, assim como viabilizar as etapas da seleção. A banca já conta com um espaço no site para o concurso, com isso, aumenta-se ainda mais a hipótese de que o novo edital vai sair a qualquer momento.

Vaga concurso Guarda de Ribeirão Preto SP

O quantitativo foi repassado pelo prefeito Duarte Nogueira, em junho do ano passado. Espera-se que o novo edital tenha 60 vagas.

Segundo o prefeito: “Com o novo concurso a se realizar, o quadro será ampliado em quase 30%. O concurso será realizado em três etapas, sendo que serão convocados 20 em cada uma delas. Vamos trazer sangue novo para aprender com nossos experientes guardas como se faz, cada vez melhor, o trabalho de segurança para nossa cidade”.

Os requisitos para o cargo são:

Ensino médio completo;

Idade mínima de 18 anos;

Carteira Nacional de Habilitação (CNH), em qualquer categoria.

O último edital aconteceu em 2013. Vale lembrar que na época, as remunerações eram de R$1.295,37 para jornada de trabalho de 36 horas semanais.

Quando foi o último concurso Guarda de Ribeirão Preto SP

O último edital aconteceu em 2013. Foram disponibilizadas 50 vagas, sendo sete para mulheres e 43 oportunidades para homens.

Além da prova objetiva, os candidatos realizaram os seguintes testes: teste de aptidão física (TAF); avaliação psicológica; exame médico; investigação social. Vale lembrar que Cetro Concursos foi a banca organizadora da seleção.

As 50 questões foram divididas da seguinte forma:

Língua Portuguesa: 20 questões;

Matemática: 5 questões;

Raciocínio Lógico: 5 questões;

Direito Administrativo: 4 questões;

Direito Penal: 4 questões;

Direito Constitucional: 4 questões;

Legislação Municipal: 4 questões;

Legislação Federal: 4 questões.

Flexão e extensão de cotovelos em suspensão na barra fixa (para homens); apoio de frente no solo (para mulheres); abdominal; corrida de 50 metros; e corrida de 12 minutos (para ambos os sexos) foram os exercícios cobrados no Teste de Aptidão Física.



Funções do guarda

De acordo com a Lei Federal 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, os princípios mínimos de atuação dos profissionais são:

proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas

preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas

patrulhamento preventivo

compromisso com a evolução social da comunidade

uso progressivo da força

Outros certames em São Paulo

O concurso PC SP ( Polícia Civil de São Paulo) pode ter muitas oportunidades nos próximos anos. Isso porque, Artur José Dian, delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, retomou o assunto sobre liberação de novos certames

Durante entrevista, que aconteceu no dia 31 de janeiro, falou sobre a intenção de contratar 7 mil novos profissionais para a corporação.

7 mil novas vagas para o concurso PC SP

Além disso, espera-se que o edital saia em breve, devido à vacância no quadro de servidores. Sobre o assunto, Artur disse: “Temos um concurso já em andamento para aproximadamente 3.500 policiais civis em todas as carreiras, que irão já em junho para a Academia de Polícia. E teremos mais dois concursos, já autorizados, com a mesma quantidade. Porém, temos o problema da aposentadoria. São em torno de mil aposentados todos os anos. Então temos que equalizar e trabalhar por novos concursos para que, em cinco ou seis anos, possamos recompor os quadros”.

Vale lembrar que o certame da Polícia Civil de São Paulo está em andamento e na ocasião, oferta-se 2.939 vagas nos cargos de investigador, escrivão, delegado e médico legista.

Em 2022, o delegado-geral aprovou novas contratações. Ao todo seriam 3.500 vagas divididas da seguinte forma:

Delegado : 552 vagas;

: 552 vagas; Médico Legista: 116 vagas;

116 vagas; Perito Criminal: 249 vagas;

249 vagas; Investigador de Polícia : 1.250 vagas;

: 1.250 vagas; Escrivão de Polícia: 1.333 vagas.

Porém, mesmo mediante decisão, ainda não se têm maiores informações e esclarecimentos sobre a contratação, até porque ainda não tem contratação formal.

Diante disso, podemos entender que a fala de Artur sobre o quantitativo de 3.500 profissionais trata-se do concurso em andamento e da possibilidade de próximos editais, o que pode totalizar 7 mil novas vagas.

É importante pontuar também que há necessidade real e intenção de realizar os certames. Isso porque, já houveram encontros e reuniões entre os sindicalistas e o delegado. Entre as pautas faladas estão a liberação de editais e a urgência na contratação, já que a corporação está com déficit considerável de servidores.

Secretário de Segurança reitera urgência de vagas

Guilherme Derrite, secretário de segurança, também falou sobre a necessidade de vagas. Além disso, foi pontuado o déficit de 33% no efetivo da Polícia Civil do Estado e 25% na Polícia Técnico-Científica. Para reverter esse quadro, anunciou que novos concursos serão abertos em 2023.

Sobre o assunto, declarou: “Essa questão do delegado assumir titularidade de outros distritos é ruim para investigação, para atendimento de ocorrência. Então (estamos planejando) um pacote emergencial. Provavelmente ainda este ano nós teremos mais concursos, acontecendo simultaneamente”