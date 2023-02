Concurso Guarda de Serra ES tem edital confirmado para os próximos meses

O concurso Guarda de Serra ES ( Espírito Santo) anuncia que o edital deve sair em breve. O documento está passando pelos últimos ajustes e já tem prazo para ser liberado.

Segundo informações, o edital deve sair entre os meses de março e abril, além disso, existe uma proposta para aumentar o salário da categoria.

“O edital já está pronto, mas nós queremos publicá-lo com o aumento do salário base. Hoje, o guarda da Serra recebe mais que R$ 5 mil. Só que esse valor não constaria no edital, já que o que entra no documento é o salário base. Com o reajuste, vamos deixar o concurso ainda mais atrativo, além de valorizar os profissionais que já atuam na cidade”, falou o prefeito Sergio Vidigal.

Ainda sobre o reajuste, disse: “Esperamos enviar o edital para aprovação do quadro organizacional e o projeto de reajuste até o final de março. Após isso, as inscrições já poderão ser iniciadas”.

Vagas concurso Guarda de Serra ES

Espera-se o total de 230 vagas, divididas entre 150 para Guarda e 80 para Agente de Trânsito. O edital será único para ambas carreiras.

É importante se atentar às regras para inscrição. No caso da Guarda Municipal, os requisitos serão: ensino médio completo; idade entre 18 e 35 anos até a data da inscrição e Carteira de Habilitação na categoria B. No último edital para ingresso no cargo, publicado em 2015, a idade máxima era de 29 anos.

Contudo, por sua vez, para agentes de trânsito, ainda não há muitas informações. Atualmente, o salário base da carreira é de R$1.272, mas com os benefícios oferecidos, a remuneração pode chegar a ultrapassar os R$5 mil. Mais detalhes sobre a banca e possível reajuste para Agente de Trânsito ainda não foi esclarecido.

Quando aconteceu o último concurso Guarda de Serra ES?

O último edital para Guarda aconteceu em 2015. Na época, os requisitos eram: ensino médio completo, idade entre 18 e 29 anos e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias A ou B. Na época, o vencimento básico era de R$1.300 mais os benefícios oferecidos pela carreira.

Foram ofertadas 170 vagas no concurso Guarda de Serra ES. A avaliação aconteceu mediante as seguintes etapas:

1ª Prova Objetiva – caráter Classificatório e Eliminatório;

2ª Prova de Capacidade Física – caráter Eliminatório;

3ª Avaliação Psicológica – caráter Eliminatório;

4ª Exames Médicos – caráter Eliminatório;

5ª Investigação de Conduta Social – caráter Eliminatório;

6ª Curso Intensivo de Formação e Capacitação Física – caráter Eliminatório e Classificatório.

Outros concursos abertos

O edital AGER MT (Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso) anuncia que as inscrições estão abertas!

As oportunidades são para nível médio e superior. Os interessados poderão se inscrever pelo portal Cebraspe até o dia 15 de março.

As taxas cobradas são de:

R$ 80,00 para o cargo de Inspetor Regulador;

para o cargo de Inspetor Regulador; R$ 90,00 para o cargo de Técnico Administrativo;

para o cargo de Técnico Administrativo; R$ 120,00 para o cargo de Analista Administrativo; e

para o cargo de Analista Administrativo; e R$130,00 para o cargo de Analista Regulador.

Vagas edital AGER MT

As vagas são para cadastro reserva com nível médio e superior como escolaridade exigida. Confira a tabela com os cargos ofertados:

Nível médio

Técnico Administrativo: 1CR; e

Inspetor Regulador: 30 CR.

Nível superior

Analista Administrativo – Perfil: Administração: 1 CR;

Analista Administrativo – Perfil: Ciências Contábeis: 1 CR;

Analista Regulador – Perfil: Administração: 1 CR;

Analista Regulador – Perfil: Ciências Contábeis: 4 CR;

Analista Regulador – Perfil: Ciências da Computação e(ou) Sistemas de Informação: 2 CR;

Analista Regulador – Perfil: Direito: 1 CR;

Analista Regulador – Perfil: Economia: 3 CR;

Analista Regulador – Perfil: Engenharia Civil: 7 CR;

Analista Regulador – Perfil: Engenharia Elétrica: 1 CR; e

Analista Regulador – Perfil: Engenharia Sanitária: 2 CR.

Acompanhe as remunerações de acordo com o cargo:

Analista regulador: R$ 8.288,82

R$ 8.288,82 Inspetor Regulador: R$ 3.707,18

R$ 3.707,18 Técnico Administrativo: R$ 3.769,89

R$ 3.769,89 Analista Administrativo: R$ 8.288,82

Como serão as provas?

O concurso AGER MT será composto de provas objetivas, discursivas e análise de títulos. A fase objetiva vai acontecer no dia 30 de abril com conteúdos específicos e gerais.

Serão 60 questões de múltipla escolha (A, B, C, D e E), distribuídas entre conhecimentos básicos e específicos.

Conhecimentos básicos – 25 questões Língua Portuguesa Raciocínio Lógico Noções de Informática Ética no Serviço Público Geografia e História de Mato Grosso Legislação

Conhecimentos específicos – 35 questões

A parte discursiva será da seguinte forma:

Para os cargos de Analista Administrativo e de Analista Regulador: quatro questões, a respeito de temas relacionados a conhecimentos específicos do cargo/perfil, a serem respondidas em até 10 linhas cada, no valor de 10,00 pontos cada, totalizando 40,00 pontos;

Para os cargos de Técnico Administrativo e de Inspetor Regulador: redação de texto dissertativo, de até 30 linhas, a respeito de temas relacionados

a Atualidades, no valor de 40,00 pontos.

Já a prova de títulos será para os candidatos aos cargos de Analista Regulador e de Inspetor Regulador classificados na prova discursiva.