Concurso Hospital Ophir Loyola (PA): últimos dias de inscrição; 121 vagas nível médio e superior

O período de inscrições para o concurso Hospital Ophir Loyola (HOL) encerra nesta sexta-feira, 03 de março. Os interessados em participar da seleção devem efetivar a inscrição até esta data.

O Hospital Ophir Loyola, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e de Administração (SEPLAD) do estado do Pará, visa a contratação de 121 novos servidores para a área da saúde.

Os candidatos devem comprovar nível médio/técnico e superior para concorrer a uma das vagas.

Os salários oferecidos pelo HOL – PA chegam a R$ 3,6 mil.

Vagas e salários HOL – PA

O Hospital Ophir Loyola (PA) oferece, ao todo 121 vagas, além de cadastro reserva distribuídas entre os seguintes cargos e níveis de escolaridade:

Nível Médio/Técnico

Técnico de Enfermagem – 112 vagas;

Nível Superior

Médico – Especialidade: Clínica Médica – 1 vaga;

Farmacêutico – 2 vagas;

Biomédico – 3 vagas;

Técnico de Administração e Finanças – Pedagogia – 1 vaga;

Técnico em Gestão de Infra – Estrutura – Engenharia Civil – 1 vaga;

Engenheiro de Segurança do Trabalho – 1 vaga;

Para se candidatar a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade exigida para o cargo.

Fora isso, o candidato também deve ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso dos candidatos de sexo masculino) e comprovar aptidão física e mental para assumir o cargo.

Os salários variam entre R$ 1.215,50 a R$ 3.696,38 para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Inscrições HOL – PA

Os interessados em concorrer a uma das vagas do HOL – PA devem realizar a inscrição somente até o dia 03 de março de 2023, diretamente pelo site da CETAP, banca responsável pelo concurso público.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 52,00 a R$ 63,00.

Atribuições de cargo – HOL – PA

Técnico de enfermagem

Receber e repassar o plantão, ler e registrar no livro de ordens e ocorrências;

Registrar as atividades desenvolvidas, manifestações observadas no paciente e queixas referida pelo mesmo de forma clara, precisa e legível;

Prestar os cuidados de enfermagem de menor complexidade;

Preparar o ambiente e o material utilizados pelos enfermeiros e médicos nos exames e cuidados prestados aos pacientes;

Participar de reuniões periódicas para melhoria do trabalho, quando convocado;

Controlar o estoque de materiais esterilizados e vencimento da esterilização dos mesmos;

Manter em ordem a unidade do paciente, o armário de medicação e o posto de enfermagem;

Auxiliar os enfermeiros na previsão e controle diário de material do setor;

Receber os pacientes, orientar sobre as normas e rotinas do hospital;

Verificar os sinais vitais dos pacientes;

Entre outras atribuições previstas em edital;

Médico – Clinica Médica

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica para promover a saúde e bem-estar do cliente, e participar de atividades de ensino e pesquisa.

Farmacêutico

Assessorar, supervisionar, planejar, programar, coordenar e executar tarefas relativas a métodos e técnicas de produção de matéria-prima e de insumo para uso farmacêutico, medicamentos, alimentos, quimioterápicos, fisioterápicos, soros, vacinas para uso humano, bem como derivados de sangue;

Exercer as ações de vigilância sanitária dos medicamentos, drogas e insumos farmacêuticos e correlatos, produtos de higiene e outros industrializados e entregues ao consumo do hospital;

Exercer a fiscalização e o controle da produção, da armazenagem, do receituário, da escrituração de livros, da remessa de mapas e do uso de substâncias e medicamentos capazes de determinar dependência física e/ou psíquica, obedecendo à legislação vigente, assim como de produtos farmacêuticos em geral;

Entre outras atribuições previstas em edital;

Biomédico

Realizar exames de hematologia, microbiologia, imunologia, parasitologia, bioquímica, anatomiopatológico, virologia, líquido corporais, hormônios, coletas de materiais, meios de cultura e esterilização;

Manipular radioesótopos ou radioformacos para uso diagnóstico e terapêutico, reações sorológicas para transfusão de sangue; realizar citologia esfoliativa;

Entre outras atribuições previstas em edital;

Técnico de Administração e Finanças – Pedagogia

Desenvolver atividades de planejamento, supervisão, coordenação, orientação, pesquisa e execução de trabalhos voltados à administração de pessoal, organização e métodos, orçamento, material, patrimônio, registro contábil, análise econômica e financeira, bem como registro de classificação e catalogação de documentos.

Técnico em Gestão de Infra Estrutura – Engenheiro Civil

Desenvolver atividades de planejamento, execução, supervisão, coordenação, estudos, projetos e obras de interesse do Órgão, bem como exame de normas para a conservação dos prédios tombados em uso pelo Órgão;

Planejar e/ou orientar a restauração de prédios; elaborar projetos;

Direcionar e fiscalizar a execução de ajardinamento e de programação visual; examinar projetos e vistoriar construções;

Realizar perícias e arbitramentos relativos à especialidade;

Participar na elaboração de orçamentos e cálculos sobre projetos e construções em geral.

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Fiscaliza as obras terceirizadas quanto a segurança do trabalho, realiza o PCMSO e PPR, participa na estruturação do SESMT, legislação trabalhista e medicina e segurança do trabalho, absenteísmo, posição do SESMT na estrutura da empresa, etc.

Etapas processo seletivo HOL – PA

O processo seletivo do HOL – PA contará com duas provas: objetiva e discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório.

A prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 02 de abril de 2023.

Para alguns cargos haverá ainda avaliação de títulos.

Clique aqui e leia o edital na íntegra do processo seletivo para obter todas as informações sobre o conteúdo programático das provas e cronograma completo do concurso público para o HOL – PA.