Concurso Iapen AC avança e edital deve sair em breve; saiba mais!

O concurso Iapen AC ( Instituto de Administração Penitenciária no Estado do Acre) anuncia que o edital avançou mais uma fase.

Com isso, o certame deve acontecer em breve. A banca escolhida para comandar a seleção é o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). O extrato de contrato foi publicado no Diário Oficial, contudo, o contrato foi assinado desde o dia 10 de janeiro.

Vagas concurso Iapen AC

As vagas são para nível médio e superior. Entretanto, já há portarias detalhando etapas do certame: uma delas descreve como será a segunda fase do certame; a outra portaria regulamenta do Curso de Formação (terceira etapa do concurso).

Como serão as fases do concurso Iapen AC?

A segunda fase será composta das seguintes etapas: aptidão física, exame psicotécnico, exame médico e toxicológico. O documento informa que o Exame Psicotécnico terá por objetivo identificar no candidato as características necessárias ao desempenho das funções dos cargos relativas à personalidade (modelo dos 5 Grandes Fatores – extroversão, ajustamento emocional, socialização, realização e abertura), à memória, à capacidade atencional (considerando atenção concentrada, dividida e alternada), à inteligência geral e habilidades sociais.

Por sua vez, a Prova de Aptidão Física possui caráter eliminatório e tem por objetivo avaliar a agilidade, resistência muscular e aeróbica do candidato ao cargo de Agente Policial Penal, consideradas indispensáveis ao exercício de suas atividades. Os exercícios desta fase do concurso Iapen AC que serão realizados são:

Teste de flexão de braço no solo;

Teste de abdominal remador;

Teste de flexão em barra fixa;

Teste de corrida.

Vale lembrar que os Exames Médicos, de caráter eliminatório, objetivam aferir se o candidato goza de boa saúde física e psíquica para desempenhar as atribuições típicas do cargo.

Outros editais previstos

O concurso Agehab (Agência Goiana de Habitação) pode acontecer a qualquer momento. As tratativas envolvendo a liberação do edital já começaram após a última reunião do Conselho de Administração. O encontro aconteceu no dia 19 de janeiro.

Durante a reunião foram levantados alguns temas, como por exemplo, a disponibilidade financeira e orçamentária para a realização de concurso para provimento de cargos efetivos e processo seletivo para contratação temporária.

Além da necessidade de compor o quadro de funcionários, foi publicado um extrato de termo de cooperação, onde a Agência Goiana de Habitação (Agehab) firma parceria com a Secretaria de Estado da Administração (Sead).

Quando foi o último concurso Agehab?

O último edital foi liberado em 2010, e na ocasião, teve a oferta de 143 vagas. Vale lembrar que a Fundação Sousandrade foi a responsável por receber as inscrições, assim como viabilizar as etapas da seleção.

Os inscritos foram avaliados por meio de prova objetiva, discursiva e avaliação de títulos para cargos de nível superior.

Alguns cargos do concurso Agehab ofertados foram: Assistente Administrativo, Assistente Técnico, Técnico em Edificações, Técnico em Segurança do Trabalho, Advogado, Analista de Informática, Arquivista, Assistente Social, Contador, Engenheiro Civil, Fiscal, Jornalista, Pedagogo, Psicólogo, Sociólogo.

Concurso ANVISA

O concurso ANVISA é prioridade neste ano de 2023. Levando em conta a necessidade de contratação de novos servidores, o edital deve sair ainda no primeiro semestre.

Além da defasagem de profissionais, muitos vão aposentar ainda este ano. De acordo com levantamentos, O órgão atualmente conta com 1.600 servidores ativos. Desse número total, 600 já podem se aposentar. Sendo assim, existe uma déficit de cerca de 1.139 servidores.

Para acontecer, o certame precisa ser autorizado pelo governo. Espera-se que haja oportunidades para nível médio e superior.Devem ser contemplados cargos da área da saúde (farmacêutico) e da área executiva.

Expectativa para 2023

A expectativa é que sejam anunciadas 126 vagas para nível médio e superior. Contudo, é importante pontuar que o certame precisa de autorização do Governo Federal. Diante disso, os órgãos precisam enviar as solicitações de concurso ao Ministério da Fazenda até 31 de maio de 2023.

Vale lembrar que já constam solicitações para realização de novo edital. Em 2022, esperava-se que o novo certame oferecesse 107 vagas, contudo, em dezembro, o órgão já contabilizava 121 cargos vagos.