Concurso IEMA (ES): candidatos já podem consultar local e horário das provas

Os candidatos inscritos para o concurso do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA), no estado do Espirito Santo, já podem consultar o local e o horário da prova objetiva e discursiva, ambas previstas para serem aplicadas no próximo domingo, dia 26 de fevereiro.

O edital de convocação foi publicado no Diário Oficial do Município, mas também está disponível no site da banca organizadora, o Instituto AOCP.

No horário da manhã serão aplicadas as provas para o cargo de técnico. Os portões serão abertos às 7h e fechados às 7h45.

Já no período da tarde serão realizadas as provas para o cargo de agente. Os portões serão abertos aos candidatos às 14h e fechados às 14h45.

O início das provas está previsto para quinze minutos após o fechamento dos portões. Os candidatos terão, ao todo, 4h30 para finalizar a prova.

Para conhecer o local de realização das provas, o candidato deverá consultar e imprimir o Cartão de Informação do Candidato (Horário e Local de prova) que estará disponível no site da banca a partir das 15h desta segunda-feira, 20 de fevereiro.

Lembrando que o candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 45 minutos do horário fixado para o fechamento do portão, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, de documento original com foto e do cartão de identificação do candidato.

Concurso IEMA oferece 34 vagas para nível médio e superior

Ao todo, o IEMA – ES oferece 34 vagas para contratação imediata, além das vagas para formação de cadastro reserva.

Os candidatos precisam ter nível médio ou superior para concorrer a uma das vagas.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível Médio Completo

Técnico de Desenvolvimento Ambiental – Técnico Agrícola – 03 vagas;

Técnico de Desenvolvimento Ambiental – Técnico Ambiental – 01 vaga;

Técnico de Desenvolvimento Ambiental – Técnico em Química – 01 vaga;

Nível Superior Completo

Agente de Desenvolvimento Ambiental – Serviço Social – 01 vaga;

Agente de Desenvolvimento Ambiental – Ciências Biológicas – 01 vaga;

Agente de Desenvolvimento Ambiental – Ciências Sociais – 01 vaga;

Agente de Desenvolvimento Ambiental – Engenharia Agronômica – 02 vagas;

Agente de Desenvolvimento Ambiental – Engenharia Ambiental – 05 vagas;

Agente de Desenvolvimento Ambiental – Engenharia Civil – 02 vagas;

Agente de Desenvolvimento Ambiental – Engenharia de Minas – 02 vagas;

Agente de Desenvolvimento Ambiental – Engenharia de Produção – 01 vaga;

Agente de Desenvolvimento Ambiental – Engenharia Florestal – 01 vaga;

Agente de Desenvolvimento Ambiental – Engenharia Mecânica – 02 vagas;

Agente de Desenvolvimento Ambiental – Engenharia Metalúrgica – 01 vaga;

Agente de Desenvolvimento Ambiental – Engenharia Química – 02 vagas;

Agente de Desenvolvimento Ambiental – Geologia – 03 vagas;

Agente de Desenvolvimento Ambiental – Medicina Veterinária – 01 vaga;

Agente de Desenvolvimento Ambiental – Oceanografia – 02 vagas;

Agente de Desenvolvimento Ambiental – Psicologia – 01 vaga;

Agente de Desenvolvimento Ambiental – Zootecnia – 01 vaga;

Os salários oferecidos pelo IEMA ES variam entre R$ 3.339,00 a R$ 6.582,60, dependendo do cargo para jornadas de trabalho de 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas do concurso IEMA – ES é necessário ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral, o CPF regularizado e possuir a escolaridade mínima exigida para o cargo.

Atribuições de Cargo – IEMA ES

Técnico de Desenvolvimento Ambiental

Executar atividades de acordo coma área de conhecimento específica e a área de atuação;

Prestar serviços de suporte técnico e manutenção em produtos e equipamentos;

Apoiar o atendimento em caso de acidentes ambientais;

Executar coletas de amostras ambientais;

Executar análises físicas e químicas de contaminantes orgânicos e inorgânicos;

Executar ensaios de monitoramento da qualidade do ar, dos recursos hídricos interiores e costeiros, do solo e de outras matrizes ambientais;

Apoiar a proteção das áreas naturais com potencial turístico do Estado;

Auxiliar na produção de material de apoio as ações de educação ambiental, na promoção de reuniões e encontros para sensibilização ambiental, na realização de oficinas educativas, reuniões e audiências públicas para discussão de projetos e programas com vistas a implementação da Política de Educação Ambiental;

Elaborar levantamentos cadastrais de áreas urbanas e rurais;

Elaborar trabalhos de apoio aos pareceres e relatórios técnicos das diversas unidades do órgão;

Realizar fiscalização e recepção de visitantes de Unidades de Conservação, com lavratura de autos e aplicação das demais penalidades;

Realizar fiscalização e licenciamento ambiental visando o controle de emissões atmosféricas, ruídos e vibrações de atividades industriais, indústria metalúrgica, de atividades de pesquisa lavra e beneficiamento de recursos minerais e produtos metalúrgicos;

Atuar no controle de resíduos industriais;

Propor ações de recuperação de áreas degradadas;

Analisar projetos e estudos ambientais de acordo com a área conhecimento específico;

Realizar lavratura de autos e aplicação de demais penalidades;

Auxiliar na elaboração de laudos e pareceres técnicos sobre projetos, estudos ambientais, planos de emergências e risco ambiental e demais avaliações de impactos ambientais;

Conduzir veículos desde que habilitado conforme as normas das leis de trânsito, para fins de desempenho de suas atividades;

Execução de atividades correlatas, conforme a área de atuação e formação, inclusive nas demais unidades do IEMA.

Agente de Desenvolvimento Ambiental

Executar atividades relacionadas a estudos e projetos na área ambiental e de recursos hídricos, de acordo com a área de conhecimento específica e a área de atuação dentro da Instituição;

Atuar nas atividades inerentes a fiscalização e monitoramento de unidades de conservação, recursos naturais e fauna;

Analisar processos e emitir pareceres técnicos sobre projetos, estudos ambientais, interferências e intervenções relacionadas ao licenciamento ambiental, monitoramento da qualidade ambiental e qualiquantitativa dos recursos hídricos, planejamento e regulação no âmbito dos recursos hídricos, planos de emergências e risco ambiental e demais avaliações de impactos ambientais;

Elaborar relatórios e estudos necessários ao desenvolvimento das competências do órgão de acordo coma área de conhecimento específica;

Prestar apoio técnico na preparação de audiências públicas e reuniões técnicas internas e externas e participação nas mesmas;

Representar o IEMA junto aos Conselhos (Estaduais, Regionais, e suas câmaras técnicas), bem como em Fóruns de discussão e audiências públicas com interface com as atribuições dos órgãos;

Coordenar ações em caso de acidentes ambientais;

Realizar o monitoramento de áreas contaminadas;

Elaborar projetos e termos de referência nos âmbitos ambiental e de recursos hídricos;

Elaborar e implementar política de educação ambiental;

Prestar apoio técnico junto aos conselhos estadual e regionais de meio ambiente e de recursos hídricos e suas câmaras técnicas;

Fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental e de recursos hídricos, com a aplicação de penalidades cabíveis no caso de constatação de seu descumprimento;

Conduzir veículos desde que habilitado, conforme as normas das leis de trânsito, para fins de desempenho de suas atividades;

Executar tarefas afins, especialmente as editadas no respectivo regulamento de cada profissão, inclusive nas demais unidades do IEMA.

Clique aqui para ler o edital e consultar todas as informações referentes ao concurso público IEMA no Espirito Santo.