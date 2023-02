Concurso IFPA: edital publicado com 37 vagas para cargos de nível médio e superior

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) divulgou edital de concurso público para o preenchimento de 37 vagas na área da educação.

O edital contempla candidatos com nível médio e superior para os cargos de técnico administrativo em educação.

Os salários oferecidos pelo IFPA chegam a R$ 4,1 mil iniciais.

A banca responsável pela organização do concurso é o Instituto Consulplan.

Vagas e salários Concurso IFPA

O IFPA oferece, ao todo, 37 vagas para diferentes cargos dentro do instituto.

As oportunidades estão distribuídas entre vagas para nível médio e superior da seguinte forma:

Nível Médio

Assistente de alunos – 1 vaga;

Técnico de Laboratório/Ciências – 8 vagas;

Técnico de Laboratório/Informática – 1 vaga;

Técnico em Contabilidade – 5 vagas;

Técnico em Enfermagem – 1 vaga;

Técnico de Tecnologia da Informação – 5 vagas;

Nível Superior

Administrador – 8 vagas;

Analista de Tecnologia da Informação – 3 vagas;

Contador – 2 vagas;

Estatístico – 1 vaga;

Médico-Área – 1 vaga;

Tecnólogo em Gestão Financeira – 2 vagas;

Os salários para os cargos técnico-administrativos variam entre R$ 1.945,07 a R$ 4.180,66. Além da remuneração mensal, os aprovados ainda tem direito a auxílio alimentação no valor de R$ 458, auxílio pré-escolar no valor de R$ 321, auxílio transporte e assistência à saúde complementar.

Para concorrer a uma das vagas, os candidatos devem comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, estar em dia com a justiça eleitoral e, no caso de candidatos do sexo masculino, estar em dia com a justiça militar.

Inscrições Concurso IFPA

Os interessados em participar do concurso público para o IFPA têm entre os dias 16 de fevereiro de 2023 a 16 de março de 2023 para realizar a inscrição diretamente pelo site do Instituto Consulplan.

O valor da taxa de inscrição vai de R$ 60 a R$ 100, dependendo do cargo.

Atribuições de cargo – IFPA

Assistente de Alunos

Assistir e orientar os alunos no aspecto de disciplina, lazer, segurança, saúde, pontualidade e higiene, dentro das dependências escolares;

Orientar os alunos nos aspectos comportamentais;

Assistir os alunos nos horários de lazer;

Zelar pela integridade física dos alunos;

Encaminhar os alunos à assistência médica e odontológica emergenciais, quando necessário;

Zelar pela manutenção, conservação e higiene das dependências da IFE;

Assistir o corpo docente nas unidades didático-pedagógicas com os materiais necessários e execução de suas atividades;

Utilizar recursos de informática;

Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional;

Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Técnico de Laboratório Ciências

Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados com a área de ciências (física, química e biologia), realizando ou orientando coleta, análise e registros de material e substâncias por meio de métodos específicos;

Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Técnico de Laboratório Informática

Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados com a área de atuação, realizando ou orientando coleta, análise e registros de material e substâncias através de métodos específicos;

Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão

Técnico em Contabilidade

Identificar documentos e informações, atender à fiscalização e proceder à consultoria;

Executar a contabilidade geral, operacionalizar a contabilidade de custos e efetuar contabilidade gerencial;

Realizar controle patrimonial;

Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Técnico em Enfermagem

Desempenhar atividades técnicas de enfermagem: preparar e administrar medicamentos, fazer curativos simples, colher materiais para a realização de exames e executar tratamentos diversos tais como: lavagens, aspirações, nebulizações, controle de sinais vitais e outros;

Desempenhar atividades e realizar ações de promoção à saúde e bem-estar;

Prestar assistência ao paciente zelando pelo seu conforto e bem estar;

Organizar o ambiente de trabalho e dar continuidade aos plantões;

Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança;

Realizar registros e elaborar relatórios técnicos.

Técnico de Tecnologia da Informação

Implantar e manter a infraestrutura de TI utilizada;

Desenvolver sistemas e aplicações, determinando interface gráfica, critérios ergonômicos de navegação, montagem da estrutura de banco de dados e codificação de programas;

Projetar, implantar e realizar manutenção de sistemas e aplicações;

Selecionar recursos de trabalho, tais como metodologias de desenvolvimento de sistemas, linguagem de programação e ferramentas de desenvolvimento;

Prestar treinamento e suporte técnico ao usuário;

Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Administrador

Planejar, organizar, controlar e assessorar as organizações nas áreas de recursos humanos, patrimônio, materiais, informações, financeira, tecnológica, entre outras;

Implementar programas e projetos;

Elaborar planejamento organizacional;

Promover estudos de racionalização e controlar o desempenho organizacional;

Prestar consultoria administrativa a organizações e pessoas;

As atribuições dos demais cargos podem ser consultadas diretamente no edital.

Etapas concurso IFPA

Os candidatos interessados em concorrer a uma das vagas do IFPA serão avaliados por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.

A data prevista para realização da prova é dia 16 de abril de 2023.

Os candidatos deverão responder 70 questões de múltipla escolha sobre os temas:

Língua Portuguesa

Legislação e Ética no Serviço Público

Noções de Gestão Pública

Conhecimentos de Informática

Conhecimentos específicos do cargo desejado

Para mais informações sobre o conteúdo programático das provas e o cronograma completo do concurso IFPA, acesse o edital na íntegra.