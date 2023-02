Concurso IFRJ: SAIU edital com vagas para nível médio e superior

O concurso IFRJ (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro) teve o edital publicado. As informações foram anunciadas no Diário Oficial da União.

Ao todo são 11 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva para Técnico-Administrativo em Educação. Os interessados deverão se inscrever entre os dias 06 de março até 09 de abril, pelo portal SELECON, banca organizadora da seleção.

A taxa de inscrição varia a depender do cargo, sendo de:

Nível médio: R$ 130,00

Nível superior: R$ 190,00

Vagas concurso IFRJ

As oportunidades são para para nível médio e superior. Confira as vagas de acordo com escolaridade:

Nível médio/ técnico

CARGOS VAGAS SALÁRIO Técnico de Laboratório / Química 03 R$ 2.446,96 + benefícios Técnico de Laboratório / Informática 03 R$ 2.446,96 + benefícios Cargos e vagas nível médio.

Nível superior

CARGOS VAGAS SALÁRIO Bibliotecário-documentalista 01 R$ 4.180,66 + benefícios Engenheiro/ Área: Mecânica 01 R$ 4.180,66 + benefícios Médico/ Área: Clinica Geral 02 R$ 4.180,66 + benefícios Nutricionista 01 R$ 4.180,66 + benefícios Cargos e vagas nível superior.

Os salários variam de R$2.446,96 a R$4.180,66, além de benefícios.

Requisitos concurso IFRJ

Os requisitos básico para investidura do cargo são:

O candidato aprovado e classificado ao final de todas as etapas no Concurso Público de que trata este Edital será empossado para o cargo público que concorreu desde que atendidas cumulativamente as seguintes exigências e requisitos para investidura no cargo público;

Ter sido aprovado e homologado no presente concurso público, na forma estabelecida neste edital, seus anexos e em suas eventuais retificações;

Ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas dos Decretos Federais nº 70.391/72 e 70.436/72 e do Artigo 12, § 1º da Constituição Federal;

Em conformidade com o Artigo 207, § 1º da Constituição Federal e do Artigo 5º, § 3º da Lei nº 8112/90, será investido no cargo público o estrangeiro, desde que possua visto permanente e Certificação de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras) outorgada pelo Ministério da Educação (MEC).

Estar em gozo dos direitos políticos e em dia com as obrigações

eleitorais;

Estar qualificado e possuir os documentos exigidos para a comprovação dos requisitos para provimento do cargo/área;

Estar registrado no respectivo Conselho de Classe, bem como estar inteiramente quite com as demais exigências legais do órgão fiscalizador do exercício profissional, quando for o caso;

Não ter sofrido, no exercício da função pública, as penalidades de exoneração ou destituição de cargo em comissão;

Não ter sido exonerado do serviço público, de acordo com o Artigo 137 da Lei Federal nº 8.112/90;

Possuir idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da posse;

Apresentar os documentos que se fizerem necessários à data da posse;

Ser considerado apto na Avaliação Médica Admissional para o exercício das atribuições do cargo/área, incluindo a compatibilidade da deficiência apurada por equipe multiprofissional, no caso de candidato inscrito na condição de pessoa com deficiência;

Estar quite com as obrigações militares (para os candidatos do sexo masculino);

O candidato servidor público que for classificado no concurso público e convocado para assumir o cargo só poderá ingressar no novo cargo após o pedido de exoneração ou vacância do cargo público que estiver ocupando, salvo os casos previstos em lei.



Como serão as provas?

As provas do concurso IFRJ foram marcadas para 21 de maio de 2023. Além da fase objetiva, o certame vai contar com prova discursiva, avaliação de títulos.

A Prova Objetiva será realizada na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, com possibilidade de ser realizada na Região dos Lagos e na Região Sul- Fluminense, em função do número de candidatos na respectiva região. É importante lembrar esta fase será para os candidatos a todos os cargos públicos, será composta de 50 (cinquenta) questões do tipo múltipla escolha.

Cada questão conterá 05 (cinco) opções de resposta (A, B, C, D e E), das quais apenas uma estará certa. Os candidatos deverão atingir minimamente 40 % (quarenta por cento) dos pontos previstos para cada disciplina e obter também 60 % (sessenta por cento) do total de pontos da prova para ser considerado apto na etapa da Prova Objetiva. A avaliação de títulos será para os cargos de nível superior.

Clique aqui e confira o edital completo.