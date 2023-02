Concurso INSS: em situação de reajuste, qual será o novo salário do aprovado?

Deixar de efetuar a matrícula no curso de formação;

Solicitar cancelamento de matrícula ou desligamento do curso de formação ou dele se afastar por qualquer motivo;

Não obtiver frequência integral em todas as disciplinas, salvo o máximo de 25% de faltas justificadas dentro da legalidade prevista;

Obtiver nota final no curso de formação inferior ao mínimo de pontos estabelecido neste edital;

Não cumprir as atividades de avaliação do curso de formação; e

Não satisfizer os demais requisitos legais, regulamentares e(ou) regimentais.

Como se matricular?

A matrícula do curso de formação do concurso INSS acontece de forma online, por meio do portal da banca organizadora, Cebraspe.

A fim de concretizar a matrícula, os candidatos devem realizar a:

a) comprovação do requisito, por meio da apresentação de certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio ou curso técnico equivalente, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente ou declaração, expedida por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente, de que o candidato terá condições de implementar o requisito de escolaridade até o último dia do curso de formação;

b) documento de identidade, conforme previsto no subitem 13.10 do edital de abertura;

c) título de eleitor com comprovante de votação na última eleição e(ou) justificativa de não-votação, em ambos os turnos, se for o caso;

d) CPF; e

e) comprovante de quitação com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino.

É importante destacar que após a efetuação da matrícula, o candidato precisa imprimir o comprovante, pois esse documento precisará ser apresentado no dia 06/03, das 7h às 8h (horário de Brasília), no local de realização do curso de formação juntamente com um documento de identificação com foto.

Como vai funcionar o curso de formação do concurso INSS?

De acordo o edital, durante o curso de formação, o candidato regularmente matriculado fará jus, a título de auxílio financeiro, a 50% da remuneração da classe/padrão inicial do cargo e, no caso de o candidato ser servidor da Administração Pública Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo.

Após a conclusão, será aplicado uma avaliação dividida entre etapa objetiva e discursiva. A fase objetiva vai contar com 120 questões. Já a prova discursiva terá duas questões sobre os conteúdos ministrados em torno de 15 linhas cada.