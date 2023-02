Concurso IPREF Guarulhos avança e escolhe banca; salários acima de R$ 6,4 mil!

O concurso IPREF Guarulhos (Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais), São Paulo, avança mais uma fase rumo ao edital.

A banca organizadora contratada foi a Vunesp. Com isso, a empresa vai receber as inscrições, assim como viabilizar as etapas do certame.

Vagas concurso IPREF Guarulhos

Apesar de ainda não terem sido divulgadas informações sobre vagas e cargos disponíveis, espera-se que as oportunidades sejam liberadas para as seguintes carreiras:

Agente de Administração G Atribuições: atender aos munícipes e outros servidores, pessoalmente e por telefone, preparar relatórios, ofícios, cartas, memorandos, planilhas e demais expedientes relativos às atividades de sua competência, entre outras. Requisitos: certificado de conclusão de Ensino Médio.



Assistente Social Atribuições: prestar serviços de serviço social a indivíduos e grupos, utilizando princípios, técnicas e métodos de serviço social de forma a identificar, analisar e encaminhar seus problemas e necessidades básicas para possíveis soluções, entre outras. Requisitos: graduação em Serviço Social com registro no CRESS.



Contador Autárquico Atribuições: planejar e executar as atividades relacionadas aos serviços de contabilidade, entre outras. Requisitos: Graduação em Ciências Contábeis e registro no CRC.



Procurador Autárquico Atribuições: exercer a representação judicial e extrajudicial, mediante procuração outorgada pelo representante legal do Instituto, entre outras. Requisitos: Bacharel em Direito, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.



Quando aconteceu o último concurso IPREF Guarulhos?

O último edital do concurso IPREF Guarulhos foi liberado em 2016 e foram ofertadas vagas para: Agente de Administração “G”, Agente Social, Contador Autárquico e Procurador Autárquico. Ao todo 176 candidatos foram convocados.

Além de prova objetiva, o certame contou com prova prática para Procurador Autárquico. A fase objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, versando sobre Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Específicos e Legislação, além de Prova de Redação de caráter exclusivamente classificatório, com notas atribuídas na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos.

A prova prática contou com questão discursiva avaliada na escala de 0 (zero) até 10 (dez) pontos e a peça processual foi avaliada na escala de 0 (zero) até 30 (trinta) pontos. Com jornada de 40 horas semanais, as remunerações variaram de R$ 2.073,59 a $ 6.457,59.

IPREF Guarulhos

Criado em 1983, o IPREF – Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais – é uma Autarquia Municipal, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

O IPREF é o Órgão Gestor Único de Previdência do município e centraliza os benefícios previdenciários. Além disso, também é responsável pela Gestão da Assistência à Saúde destes servidores.

Concursos previstos em São Paulo

O concurso PC SP ( Polícia Civil de São Paulo) pode ter muitas oportunidades nos próximos anos. Isso porque, Artur José Dian, delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, retomou o assunto sobre liberação de novos certames

Durante entrevista, que aconteceu no dia 31 de janeiro, falou sobre a intenção de contratar 7 mil novos profissionais para a corporação.

7 mil novas vagas para o concurso PC SP

Além disso, espera-se que o edital saia em breve, devido à vacância no quadro de servidores. Sobre o assunto, Artur disse: “Temos um concurso já em andamento para aproximadamente 3.500 policiais civis em todas as carreiras, que irão já em junho para a Academia de Polícia. E teremos mais dois concursos, já autorizados, com a mesma quantidade. Porém, temos o problema da aposentadoria. São em torno de mil aposentados todos os anos. Então temos que equalizar e trabalhar por novos concursos para que, em cinco ou seis anos, possamos recompor os quadros”.

Vale lembrar que o certame da Polícia Civil de São Paulo está em andamento e na ocasião, oferta-se 2.939 vagas nos cargos de investigador, escrivão, delegado e médico legista.

Em 2022, o delegado-geral aprovou novas contratações. Ao todo seriam 3.500 vagas divididas da seguinte forma:

Delegado : 552 vagas;

: 552 vagas; Médico Legista: 116 vagas;

116 vagas; Perito Criminal: 249 vagas;

249 vagas; Investigador de Polícia : 1.250 vagas;

: 1.250 vagas; Escrivão de Polícia: 1.333 vagas.

Porém, mesmo mediante decisão, ainda não se têm maiores informações e esclarecimentos sobre a contratação, até porque ainda não tem contratação formal.

Diante disso, podemos entender que a fala de Artur sobre o quantitativo de 3.500 profissionais trata-se do concurso em andamento e da possibilidade de próximos editais, o que pode totalizar 7 mil novas vagas.

É importante pontuar também que há necessidade real e intenção de realizar os certames. Isso porque, já houveram encontros e reuniões entre os sindicalistas e o delegado. Entre as pautas faladas estão a liberação de editais e a urgência na contratação, já que a corporação está com déficit considerável de servidores.

Secretário de Segurança reitera urgência de vagas

Guilherme Derrite, secretário de segurança, também falou sobre a necessidade de vagas. Além disso, foi pontuado o déficit de 33% no efetivo da Polícia Civil do Estado e 25% na Polícia Técnico-Científica. Para reverter esse quadro, anunciou que novos concursos serão abertos em 2023.

Sobre o assunto, declarou: “Essa questão do delegado assumir titularidade de outros distritos é ruim para investigação, para atendimento de ocorrência. Então (estamos planejando) um pacote emergencial. Provavelmente ainda este ano nós teremos mais concursos, acontecendo simultaneamente”

Plano emergencial para concurso PC SP

Em entrevista na primeira semana de Janeiro, dia 04, o secretário disse: “Ontem (3 de janeiro), eu tive uma reunião com o comandante da Polícia Militar, e daqui a pouco terei com o delegado-geral, doutor Artur Dian, sobre a Polícia Civil, para falar sobre efetivo para que eles apresentem um plano emergencial de recomposição do efetivo. Hoje na Polícia Civil é maior ainda a defasagem, mas a Polícia Militar ultrapassa 12%“.

De acordo com informação da Divisão de Administração de Pessoal (DAP) da Polícia Civil SP, até agosto do ano passado, o déficit era de 11.853 agentes na corporação.

Devido ao grande contingente, o plano emergencial de concursos deve buscar recompor os efetivos o ‘mais breve possível’. O projeto é que a ação acontece no decorrer dos quatro anos.

O governador Rodrigo Garcia autorizou em 2022 a contratação de 3.500 policiais civis. As oportunidades foram para as seguintes carreiras:

Delegado : 552 vagas ;

: 552 ; Médico Legista: 116 vagas;

116 vagas; Perito Criminal: 249 vagas;

249 vagas; Investigador de Polícia : 1.250 vagas;

: 1.250 vagas; Escrivão de Polícia: 1.333 vagas.

As remunerações podem chegar a R$ 12mil e todos os cargos exigem diploma de nível superior. Sobre o lançamento de novos editais, o delegado diretor da Divisão de Administração de Pessoal (DAP) da corporação, Gilson Cezar Pereira da Silveira disse: “A nossa perspectiva é lançar os editais no começo do próximo exercício (2023). Já para janeiro. Esse é o nosso planejamento”.

Novo edital até junho

Em decorrência da necessidade de novos profissionais, um novo edital do concurso PC SP pode ser liberado ainda no primeiro semestre de 2023. Sobre a banca organizadora, o diretor DAP disse: “A banca organizadora é contratada por dispensa de licitação e precisa nos oferecer o menor preço. A Academia de Polícia faz uma pesquisa de mercado para verificar os preços praticados. Se o preço da Vunesp for o menor/melhor, ela pode ser contratada pela administração pública. Caso não ocorra, é necessário fazer uma licitação”.

A estrutura das provas será mantida. Dessa forma, não há cobrança do TAF- Teste de Aptidão Física- que desde o ano de 2014 deixou de ser uma etapa obrigatória. A mudança foi realizada mediante Lei Orgânica.

No que se refere ao conteúdo programático, Gilson Cezar disse: “Cada concurso tem a obrigação de fazer a atualização. Sempre há um debate interno sobre quais assuntos e disciplinas serão abordados. A gente defende a questão da Informática, por exemplo, porque hoje você precisa de policiais que tenham conhecimento dessa área“