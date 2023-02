Concurso IPREV DF: últimas horas para inscrição! Não perca!

O concurso IPREV DF (Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal) anuncia que os interessados devem se apressar pois as inscrições estão chegando ao fim.

O cadastro se encerra às 18 horas desta quarta-feira, 08 de fevereiro e poderão ser realizados através do Instituto Quadrix, banca organizadora da seleção, a taxa de inscrição é R$ 89. Ao todo são 85 vagas. Confira todas as informações. Além da inscrição, a banca será responsável por viabilizar as etapas da seleção.

Vagas concurso IPREV DF

Ao todo, das 85 vagas, 65 são para provimento imediato. Confira a lista com as oportunidades:

CARGOS VAGAS SALÁRIO Analista Previdenciário – Especialista em Atuária 02 + CR 01 R$ 6.760,00 Analista Previdenciário – Especialista em Investimentos 03 + CR 01 R$ 6.760,00 Analista Previdenciário – Especialista em Previdenciário 60 + CR 18 R$ 6.760,00

Cada cargo tem o requisito necessário para os aprovados. Veja detalhes a seguir: Analista Previdenciário – Especialista em Atuária : Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Ciências Atuariais, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, e o devido registro no respectivo órgão de classe (IBA e/ou TEM).

: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Ciências Atuariais, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, e o devido registro no respectivo órgão de classe (IBA e/ou TEM). Analista Previdenciário – Especialista em Investimentos : Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Administração, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Comércio Exterior ou Matemática, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, Certificação Profissional ANBIMA – CPA-10 e registro no Sistema de Registro Profissional ou Conselho de Classe Profissional, quando exigido.

: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Administração, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Comércio Exterior ou Matemática, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, Certificação Profissional ANBIMA – CPA-10 e registro no Sistema de Registro Profissional ou Conselho de Classe Profissional, quando exigido. Analista Previdenciário – Especialista em Previdenciário: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro no Sistema de Registro Profissional ou Conselho de Classe Profissional, quando exigido. Confira as atribuições dos cargos: formular, planejar, coordenar, supervisionar e avaliar atividades relacionadas às Atividades Previdenciárias, no âmbito do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – Iprev/DF; executar outras atividades de mesma natureza e nível de complexidade determinadas em legislação específica, observadas as peculiaridades da especialidade do cargo; atuar na análise e instrução de processos; utilizar e alimentar sistemas informatizados. Como serão as provas? O certame está marcado para 12 de março de 2023, de acordo o edital IPREV DF. Os candidatos realizarão prova objetiva e discursiva. Ao todo serão 120 questões divididas entre conhecimento básico e específico. As questões são de múltipla escolha. Já a discursiva vale 30 pontos, sendo um texto dissertativo argumentativo de no máximo 30 linhas. Para acessar o edital completo, clique aqui. Edital já foi retificado O concurso IPREV DF (Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal) passa por retificação. Vale lembrar que são 65 vagas para provimento imediato mais formação de cadastro reserva. Os cargos ofertados são para Analista Previdenciário. As alterações realizadas são nas disposições de vagas no certame. Contudo, o quantitativo final não foi modificado. Clique aqui e confira a mudança. É importante destacar também que os salários dos aprovados são de R$ 6,7 mil e as inscrições poderão ser realizadas pelo Instituto Quadrix, banca organizadora Veja novas alterações O concurso IPREV DF (Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal) sofre alteração no edital. A mudança do conteúdo programático é para o cargo de Analista Previdenciário Especialidade em Previdenciário. Vale lembrar que a banca responsável pelo certame é o Instituto Quadrix e os interessados poderão se inscrever do dia 13 de janeiro até 08 de fevereiro de 2022. A taxa de inscrição é R$ 89. Mudanças no concurso IPREV DF As mudanças excluíram as seguintes disciplinas: Tópico 5.10 (Nova visão da Contabilidade Pública);

Tópico 5.11 (Normas Brasileiras de Contabilidade aplicada ao Setor Público) A alteração também aconteceu no tópico 5.12. Veja mudanças e confira os textos antes e depois da retificação: ANTES DA RETIFICAÇÃO: “5.12 Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP (STN) – 5ª edição aprovada pela Portaria STN nº 437/2012 (Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários, Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais, Parte III – Procedimentos Contábeis Específicos, Parte IV – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público e Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público)”.

APÓS A RETIFICAÇÃO

“Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP (STN) – 9ª edição, aprovado pela Portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 (Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários, Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais, Parte III – Procedimentos Contábeis Específicos, Parte IV – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público e Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público).”