Concurso ISS Fortaleza avança e escolhe banca organizadora

O concurso ISS Fortaleza – setor financeiro da prefeitura do município, capital do Ceará, avançou mais uma fase rumo ao edital. Com isso, o documento pode ser liberado a qualquer momento.

A banca foi escolhida e o Cebraspe será a empresa responsável. Com isso, a banca vai receber as inscrições, assim como viabilizar as etapas da seleção. A ratificação de dispensa foi liberada nesta segunda-feira, 13 de fevereiro, através do Diário Oficial.

Vagas concurso ISS Fortaleza

Ao todo serão anunciadas 50 vagas. As oportunidades serão divididas da seguinte forma: 30 para Auditor do Tesouro Municipal e 20 para Analista do Tesouro Municipal. O quantitativo foi confirmado por meio do prefeito José Sarto, durante evento de anúncio de diversos concursos na capital cearense.

É importante pontuar que o concurso ISS Fortaleza foi cancelado em 2020, em virtude da pandemia do Covid-19. Veja os requisitos do novo certame:

Auditor do Tesouro Municipal: Nível superior em qualquer área de formação; e

Nível superior em qualquer área de formação; e Analista do Tesouro Municipal: Nível superior em áreas específicas (Ciências Contábeis, Administração, Economia, Geografia, Engenharia, Ciências da Computação, informática ou Processamento de Dados, Direito e Biblioteconomia).

Os salários dos aprovados no concurso ISS Fortaleza serão compatíveis com o novo planejamento. Sendo assim, os aprovados receberão os seguintes valores:

Auditor do Tesouro Municipal: Carga horária de 180 h: inicial de R$ 13.503,71; Carga horária de 240 h: inicial de R$ 18;004,95

Analista Fazendário: inicial de R$ 14.403,96.

Quando aconteceu o último concurso ISS Fortaleza?

O último edital aconteceu em 2008 e ao todo foram ofertadas 60 vagas, sendo 20 para o cargo de Auditor do Tesouro Municipal e 40 para Analista do Tesouro Municipal.

Outros concursos previstos

O concurso CRBIO 8 (Conselho Regional de Biologia da 8ª Região) anuncia mais uma fase em prol do edital tão esperado.

A banca organizadora foi escolhida. Diante disso, o Instituto ACESS será a empresa que vai comandar o certame. O documento de contrato consta no Diário Oficial. A postagem sucedeu nesta sexta-feira, 10 de fevereiro.

Apesar de ainda não terem sido confirmadas informações sobre vagas e cargos, o edital torna-se iminente, levando em conta o extrato publicado.

É importante lembrar que o último certame aconteceu em 2021. Na ocasião, houve a oferta de 1 vaga de nível superior para o cargo de Assistente de Tesouraria, com salário inicial de R$ 2.405,75. A avaliação foi por meio do Processo de Seleção Simplificada.

Demais certames

Um novo edital do concurso TC DF ( Tribunal de Contas do Distrito Federal) foi autorizado e pode ser liberado nos próximos dias.

A autorização aconteceu no dia 08 de fevereiro, última quarta-feira, por meio de sessão plenária. O novo certame será direcionado para as áreas fim e meio.

Apesar do quantitativo ainda não ter sido confirmado, o principal intuito da aprovação de um novo edital é: “evitar o comprometimento das atividades finalísticas e de suporte ao funcionamento da Corte de Contas.”

As áreas fim e meio tem a ver com a finalidade do cargo. Sendo assim, os profissionais contratados para exercer as atividades-meio realizarão funções ligadas à manutenção do órgão. Por sua vez, as áreas fim exercerão atividades diretamente relacionadas à finalidade da Casa.

Diante disso, as áreas fim e meio que serão contemplados pelo certame são: técnico, analista e auditor.

Qual o próximo passo para o concurso TC DF?

Após autorização, iniciam-se as análises sobre cargos efetivos e vacâncias. Após conclusão dos estudos, começa-se o processo de escolha da banca. A empresa vai receber as inscrições, assim como viabilizar as etapas da seleção.

Concurso TC DF foi autorizado em 2018

No ano de 2018, as vagas chegaram a ser anunciadas após autorização do certame. As oportunidade seriam: Procurador – Nível superior – uma vaga;

Analista – Nível superior – três vagas ;

Auditor – Nível superior – sete vagas;

Técnico – Nível médio – três vagas Contudo, após mudanças, somente o edital para procurador e auditor que foram liberados. A banca organizadora foi a Cebraspe. Quando aconteceu o certame para técnico e analista? O último edital para analista e técnico aconteceu em 2014. A Cebraspe foi a empresa escolhida e contou com o total de 69 vagas, distribuídas entre 19 destinadas ao cargo de auditor de controle externo, 12 para técnico de administração pública e 38 vagas para o analista. O concurso TC DF (Tribunal de Contas do Distrito Federal) atualizou informações em prol da liberação do edital e esclareceu alterações na pauta de carreiras do órgão. O concurso Guarapari ES ( Espírito Santo) pode ter edital liberado em breve. A Prefeitura do município encontra-se na Região Metropolitana de Vitória, capital capixaba. A banca organizadora já foi definida. Sendo assim, a empresa vai ser responsável por receber as inscrições e viabilizar as etapas da seleção. “Logo o Edital para o Concurso Público da para a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI/ES ficará liberado!” O quantitativo de vagas ainda não foi informado, contudo, sabe-se que as oportunidades devem abranger todos os níveis de escolaridade. Vagas concurso Guarapari ES Os cargos que devem ser disponibilizados no novo edital são: Auxiliar de veterinária – fundamental;

Auxiliar de saúde bucal – médio;

Técnico em radiologia – médio/técnico;

Terapeuta ocupacional – superior;

Farmacêutico – superior;

Psicólogo – superior;

Fonoaudiólogo – superior;

Pedagogo social – superior;

Assistente social – superior;

Nutricionista – superior;

Médico do trabalho – superior;

Médico psiquiatra – superior;

Médico ginecologista – superior;

Médico infectologista – superior;

Médico ortopedista – superior;

Médico cardiologista – superior;

Médico pediatra – superior;

Médico clínico geral 20 horas – superior;

Médico clínico geral 24 horas – superior;

Medico clínico geral 40 horas – superior;

Odontólogo – 40 horas; e

Engenheiro de tráfego – superior.