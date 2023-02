Concurso ISS Trindade: INSCRIÇÕES PRORROGADAS; veja a nova data da prova

O concurso ISS Trindade, Goiás, anuncia que as inscrições foram prorrogadas. Com isso, a prova tem nova data.

Com isso, os interessados poderão se inscrever até o dia 13 de março para garantir sua candidatura. lembrando que também é necessário pagar uma taxa no valor de R$ 90,00. A inscrição pode ser realizada pelo portal IDIB, banca organizadora.

A data foi alterada para 19 de abril, antes, a prova do concurso ISS Trindade estava marcada para 16 de março de 2023. Ao todo são 08 vagas imediatas mais 20 em cadastro de reserva para o cargo de Fiscal de Tributos.

Vagas concurso ISS Trindade

Ao todo são 28 vagas, sendo que 08 para provimento imediato e 20 para formação de cadastro reserva:

CARGO VAGAS SALÁRIO REQUISITO Fiscal de Tributos 08 + 20 CR R$ 3.258,83 Ensino Médio Completo

Entre as principais funções do cargo de fiscal de tributos são: atividades internas e externas, relacionadas a tributação, arrecadação e fiscalização do cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias pelos contribuintes municipais, compreendendo assessoramento, planejamento, organização, coordenação, orientação, avaliação, controle, inspeção e execução de tarefas e serviços que lhe sejam cometidas; entre outras.

Como serão as provas do concurso ISS Trindade?

As provas estão marcadas para 16 de abril. O certame vai contar com uma única etapa de provas, sendo esta de avaliação objetiva, de caráter eliminatória e classificatória.

Vale lembrar que as provas serão realizadas na cidade de Trindade/GO, com data prevista para o dia 16 de abril (domingo), no turno da tarde, em locais e horários que serão divulgados oportunamente.

A avaliação terá 03 horas de duração e terá as seguintes disciplinas:

Conteúdo Nº de questões Peso Total Língua Portuguesa 20 01 20 Conhecimentos Específicos 20 01 40

Outros certames abertos

O concurso MP PB ( Ministério Público da Paraíba) anuncia que o edital foi liberado! As vagas são para os cargos de Técnico e Analista Ministerial, de níveis médio e superior de escolaridade, e salários iniciais de R$ 7.037,18 a R$ 8.165,44.

Os interessados podem se inscrever entre os dias 27 de fevereiro a 31 de março de 2023, no site da banca organizadora, FCC. A taxa varia a depender do cargo, sendo de:

Médio: R$ 95,00

R$ 95,00 Superior: R$ 115,00

Vagas concurso MP PB

Confira as oportunidades especificadas no edital. Ao todo estão sendo ofertadas 11 vagas mais formação de cadastro reserva:

Nível médio

Cargos Vagas Salários Técnico Ministerial: sem especialidade 10 + CR R$ 7.037,18 cargos e vagas concurso MP PB.

Nível superior

Cargos Vagas Salários Analista Ministerial: Analista de Sistemas – Administrador de Banco de Dados CR R$ 8.165,44 Analista Ministerial: Analista de Sistemas – Desenvolvedor 01 + CR R$ 8.165,44 Analista Ministerial: Assistente Social CR R$ 8.165,44 Analista Ministerial: Psicologia CR R$ 8.165,44 cargos e vagas concurso MP PB.

Requisitos

Veja a seguir os requisitos de acordo com os cargos:

Analista Ministerial: Analista de Sistemas – Administrador de Banco de Dados: Diploma, devidamente registrado, do curso de nível superior na área de tecnologia da informação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação;

Diploma, devidamente registrado, do curso de nível superior na área de tecnologia da informação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação; Analista Ministerial: Analista de Sistemas – Desenvolvedor: Diploma, devidamente registrado, do curso de nível superior na área de tecnologia da informação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação;

Diploma, devidamente registrado, do curso de nível superior na área de tecnologia da informação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação; Analista Ministerial: Assistente Social: Diploma, devidamente registrado, do curso de nível superior em Serviço Social, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação;

Diploma, devidamente registrado, do curso de nível superior em Serviço Social, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação; Analista Ministerial: Psicologia: Diploma, devidamente registrado, do curso de nível superior em Psicologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação;

Diploma, devidamente registrado, do curso de nível superior em Psicologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação; Técnico Ministerial: Certificado de conclusão de ensino médio expedido por instituição reconhecida pelo respectivo sistema de ensino.

Clique aqui e acesse o edital.

Como serão as provas do concurso MP PB?

As provas estão previstas para 21 de maio de 2023, em João Pessoa, capital da Paraíba. Os candidatos serão submetidos a uma prova com 03 horas de duração nos diferentes turnos:

Turno da manhã: para o cargo de Técnico Ministerial;

para o cargo de Técnico Ministerial; Turno da tarde: para o cargo de Analista Ministerial.

Vale lembrar que a avaliação será composta de conhecimentos gerais e específicos.