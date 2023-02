Concurso Itapevi (SP): 532 vagas para todos os níveis; salários até R$ 10,7 mil

A Prefeitura de Itapevi, no estado de São Paulo, divulgou a realização de dois novos concursos públicos. Juntos, os editais visam o preenchimento de 532 vagas para contrato imediato, além de formação de cadastro reserva.

As vagas contemplam candidatos com nível fundamental, médio e superior.

Os salários da Prefeitura de Itapevi – SP chegam até R$ 10,7 mil.

Os cargos com mais oportunidades são professor de educação básica I (400 vagas), monitor de desenvolvimento infantil (30 vagas) e inspetor de alunos (20 vagas).

A banca responsável pela organização do concurso é a Vunesp.

Vagas e salários Concurso Itapevi – SP

A Prefeitura de Itapevi – SP oferece 532 vagas distribuídas entre os seguintes cargos e níveis de escolaridade:

Nível Fundamental

Agente de serviços – 05 vagas;

O salário oferecido para o cargo de nível fundamental é de 1.357,44 para uma jornada de 40 horas semanais.

Nível médio

Agente comunitário de saúde – 4 vagas;

Agente de combate às endemias – 1 vaga;

Agente de inclusão escolar – 10 vagas;

Condutor de veículos – 4 vagas;

Inspetor de alunos – 20 vagas;

Monitor de desenvolvimento infantil – 30 vagas;

Para o cargo de nível médio, o salário oferecido varia entre R$ 1.432,77 a R$ 2.604,00 para uma jornada entre 30 e 40 horas semanais.

Nível Superior

Analista em vigilância epidemiológica – 1 vaga;

Analista em vigilância sanitária – 1 vaga;

Auditor – 1 vaga;

Farmacêutico – 1 vaga;

Fisioterapeuta respiratório – 3 vagas;

Fonoaudiólogo – 1 vaga;

Médico – cardiologia adulto – 3 vagas;

Médico – cirurgião geral emergência – 1 vaga;

Médico – endocrinologia adulto – 3 vagas;

Médico – estratégia saúde da família ESF – 2 vagas;

Médico neurologia infantil – 2 vagas;

Médico – pneumologia adulto – 3 vagas;

Médico – urgência e emergência – 2 vagas;

Médico auditor – 1 vaga;

Médico clínico – unidade básica de saúde – 10 vagas;

Médico do trabalho – 1 vaga;

Médico ginecologista – 3 vagas;

Médico pediatra – emergência – 2 vagas;

Médico pediatra – unidade básica de saúde – 3 vagas;

Médico psiquiatra – 3 vagas;

Professor de educação básica I – 400 vagas;

Professor de educação básica II – artes – 1 vaga;

Professor de educação básica II – inglês – 1 vaga;

Terapeuta ocupacional – 2 vagas;

Engenheiro ambiental – 1 vaga;

Fiscal de serviços públicos – 1 vaga;

Ouvidor – 1 vaga;

Procurador de regula ita – 1 vaga;

Já os cargos de nível superior possuem remuneração entre R$ 1.657,70 a R$ 10.757,72, ou R$ 53,79 por hora trabalhada.

Os candidatos aprovados, independentemente do cargo, receberão ainda:

Auxílio Transporte no valor de R$ 198,00;

Auxílio Alimentação no valor de R$ 264,00.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima para o cargo, além de outros requisitos importantes, dependendo das atribuições de cada cargo.

O candidato também precisa ser maior de 18 anos, brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino) e não apresentar antecedentes criminais.

Dependendo da vaga, o candidato também deverá comprovar CNH na categoria C ou D. Para alguns cargos será exigido ainda o registro no órgão de classe.

Inscrições Concurso Itapevi – SP

Os interessados em participar do concurso público para a Prefeitura de Itapevi – SP devem realizar a inscrição entre os dias 06 de março de 2023 a 10 de abril de 2023, diretamente pelo site da banca organizadora, a Vunesp.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 54,90 a R$ 98,80.

Os candidatos que atendem aos requisitos descritos no edital podem solicitar a isenção da taxa de inscrição entre os dias 06 e 11 de março de 2023.

Etapas Concurso Itapevi – SP

O concurso público para a Prefeitura de Itapevi – SP contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva;

Prova Prática;

Prova de Títulos;

A data prevista para aplicação da prova objetiva é dia 21 de maio de 2023.

O prazo de validade do concurso público é de dois anos, podendo ser prorrogado mais uma vez por igual período.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo do concurso público da Prefeitura de Itapevi.