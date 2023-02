Concurso Londrina (PR) recebe mais de 10 mil inscritos para cargos na área da saúde

O concurso para Prefeitura de Londrina no estado do Paraná registrou 10.210 candidatos inscritos para o concurso público que visa contratação de profissionais em diversos cargos para atuação na área da saúde do município.

Os mais de 10 mil inscritos concorreram as 41 vagas ofertadas no certame.

O cargo com maior número de candidatos inscritos foi o de enfermeiro, com exatas 2.414 inscrições.

O cargo de agente comunitário de saúde foi o segundo mais procurado com 2.054 candidatos inscritos, seguido pelo cargo de assistência em enfermagem com 2.002 candidaturas.

O quantitativo total de candidatos por vaga pode ser acessado pelo site da banca organizadora, a Fundação Fafipa.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Londrina – PR vão de R$ 2.248,85 a R$ 12.906,88 mensais.

Para o prefeito de Londrina, Felippe Machado, o número de inscrições foi superior ao esperado. “Dentro do planejamento da Secretaria de Saúde para a reestruturação da saúde municipal, está prevista a reformulação dos nossos recursos humanos; então, estamos esperando ansiosos pelos aprovados que vão ser contratados e virar servidores públicos”, afirmou.

Provas Concurso Londrina acontecem em março

Os candidatos ao concurso público da Prefeitura de Londrina – PR serão avaliados, inicialmente, pela prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 05 de março de 2023.

A prova possui caráter eliminatório e classificatório e será comum para todos os cargos.

Os candidatos deverão responder 40 questões de múltipla escolha sobre Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática, Legislação e Conhecimentos Específicos, que variam de acordo com cada cargo.

A partir do dia 23 de fevereiro, os candidatos inscritos no concurso Londrina já poderão consultar o local de realização da prova, diretamente pelo site da banca organizadora.

Após a prova objetiva, os aprovados serão convocados para as seguintes etapas:

Análise de títulos de caráter classificatório apenas para os cargos de nível superior.

de caráter classificatório apenas para os cargos de nível superior. Teste de aptidão física apenas para alguns cargos de caráter eliminatório e classificatório.

O resultado final do concurso está previsto para ser divulgado no dia 15 de maio.

Vagas e salários Londrina – PR

A Prefeitura de Londrina no estado do Paraná oferece, por meio de concurso público, 41 vagas para preenchimento imediato e vagas para formação de cadastro reserva.

As oportunidades são para candidatos com nível fundamental, médio/técnico e superior, distribuída entre os seguintes cargos:

Nível Fundamental

Agente Comunitário de Saúde – 10 vagas.

Nível Médio/técnico

Técnico de Saúde da Família e Atenção Domiciliar – 3 vagas.

Nível Superior

Promotor Plantonista de Saúde Pública – Serviço de Medicina em Anestesia – Plantonista – 2 vagas;

Promotor Plantonista de Saúde Pública – Serviço de Medicina Geral – Plantonista – 1 vaga;

Promotor Plantonista de Saúde Pública – Serviço de Medicina em Pediatria Plantonista – 5 vagas;

Promotor Plantonista de Saúde Pública – Serviço De Medicina em Ginecologia – Plantonista – 2 vagas;

Promotor Plantonista de Saúde Pública – Serviço De Medicina em Ortopedia – Plantonista – 4 vagas;

Promotor de Saúde da Família e Atenção Domiciliar – Serviço de Educador Físico em Saúde da Família e Atenção Domiciliar – 2 vagas;

Promotor de Saúde da Família e Atenção Domiciliar – Serviço de Enfermagem em Saúde da Família e Atenção Domiciliar – 1 vaga;

Promotor de Saúde da Família e Atenção Domiciliar – Serviço de Farmacêutica em Saúde da Família e Atenção Domiciliar – 1 vaga;

Promotor de Saúde da Família e Atenção Domiciliar – Serviço de Medicina em Saúde da Família e Atenção Domiciliar – 5 vagas;

Promotor de Saúde da Família e Atenção Domiciliar – Serviço de Psicologia em Saúde da Família e Atenção Domiciliar – 1 vaga;

Promotor de Saúde Pública – Serviço de Medicina Veterinária Geral – 4 vagas.

Os salários oferecidos pela Prefeitura d Londrina variam entre R$ 2.248,85 a R$ 12.906,88 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Inscrições Concurso Londrina – PR

Os interessados em participar do concurso público para a Prefeitura de Londrina – PR puderam realizar a inscrição entre os dias 3 de janeiro de 2023 a 31 de janeiro de 2023 diretamente pelo site da Fafipa.

O valor cobrado pela taxa de inscrição variou entre R$ 33,00 a R$ 252,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.