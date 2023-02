Concurso PC CE deve acontecer, confira previsão

O concurso PC CE deve acontecer este ano, as expectativas é que o edital seja publicado em breve, pois conforme o governador do estado do Ceará, Elmano de Freitas, o primeiro edital previsto para sua gestão será o concurso PC CE.

Segundo o governador, a necessidade de um novo certame é de extrema urgência para repor a força de segurança do estado.

Essa é uma grande oportunidade para quem deseja ingressar na carreira Policial, por isso não deixe de nos acompanhar até o final para conferir todas as novidades sobre esse certame em que está previsto para acontecer em breve.

Veja o que o governo do Ceará prevê para o concurso PC CE

O Ministério Público do Estado do Ceará indicou recentemente a necessidade de um novo edital, o órgão considerou uma ação pública e solicitou a realização de um novo concurso PC CE.

As oportunidades serão para o provimento de vagas para três cargos: delegado, inspetor e escrivão, com o intuito de solucionar problemas de estrutura física, recursos humanos e na prestação de serviços nas delegacias do estado.

Outra benfeitoria que o governador Elmano de Freitas planeja alcançar com o concurso é reforçar a área de investigação e inteligência do Ceará.

Confira os detalhes do último edital do concurso PC CE

O último edital do concurso PC CE foi feito em 2021, sob organização da IDECAN, na época o certame ofereceu 500 vagas imediatas mais 1.000 para formação de cadastro reserva.

As oportunidades foram para os cargos de escrivão e inspetor, para ambos a escolaridade exigida foi de nível superior. Já as remunerações iniciais foram de R$3.732,86.

O concurso contou ainda com 100.413 inscritos, sendo 86.120 para ampla concorrência, 13.279 candidatos negros e 1.014 pessoas com deficiência.

Os requisitos necessários para os cargos foram: diploma, com registro, de conclusão de curso de graduação de nível superior, que a instituição de ensino superior com reconhecimento do MEC ofertou.

A jornada de trabalho foi estipulada em 40h semanais, composta de expediente, plantões diurnos e noturnos, sábados e feriados, fins de semana, a critério da administração.

Previsão para o concurso PC CE

O concurso da Polícia Civil do Ceará, apesar da ação já ter sido movida, ainda não tem data marcada. No entanto, o edital está no radar do novo governador eleito, Elmano de Freitas.

A expectativa é que haja vagas para cargos de delegados. Visto que o cargo não teve contemplação na última edição, que publicou em 2021 e contemplava apenas oportunidades para escrivão e inspetor.

Segundo o atual governador do Ceará o primeiro passo é chamar os aprovados que aguardam convocação. De acordo com Freitas a realização de um novo concurso PC CE só deve acontecer após todos os aprovados serem convocados.

Ele também destaca que a corporação deve ser uma das primeiras a ter um edital de concurso publicado durante sua gestão.

Por isso, se você ainda é um dos aprovados do concurso anterior, as oportunidades para ingressar em um dos cargos está prestes a acontecer. Já para quem está considerando seguir carreira nessa área é bom começar a se preparar. Pois o certame deve ser apresentado em breve.

Pensando nisso, preparamos tudo o que deve cobrar nas provas do concurso PC CE para quem deseja se preparar com antecedência para essa grande oportunidade, confira.

Como se preparar para o concurso PC CE

Se preparar para qualquer concurso é um dos métodos mais eficazes utilizados por concurseiros de todo lugar do Brasil.

Por isso, conferiremos as disciplinas cobradas no concurso PC CE para que você possa dar início à sua rotina de estudos.

De acordo com o último edital realizado em 2021, as provas foram compostas por 5 etapas, sendo elas:

1ª fase: prova objetiva e discursiva.

2ª fase: teste de aptidão física, de caráter eliminatório.

3ª fase: avaliação psicológica, de caráter eliminatório.

4ª fase: exame toxicológico, de caráter eliminatório.

5ª fase: curso de formação profissional e avaliação de verificação de aprendizagem, ambos de caráter eliminatório e classificatório.

As disciplinas cobradas foram: língua portuguesa, informática, noções de direito penal, processual penal, direito administrativo, direito constitucional, legislação específica e penal extravagante.

Por fim, agora que você já sabe tudo sobre o concurso PC CE é só aguardar a divulgação do edital para fazer a sua inscrição e garantir uma excelente carreira profissional!