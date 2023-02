Concurso PC TO: secretário confirma edital para 2023; saiba mais!

O concurso PC TO ( Polícia Civil do Tocantins) pode ter edital liberado em breve. Isso porque, o secretário de Segurança Pública do Tocantins, Wlademir Oliveira confirmou certame ainda em 2023.

Os esclarecimentos foram cedidos nesta quinta-feira, 23 de fevereiro. Sobre o investimento em segurança pública, o secretário afirmou: “O governador Wanderlei Barbosa tem investido bastante na segurança pública. Nós agora tivemos aí a implementação de mais de 900 homens na polícia militar formados, está em andamento o concurso da polícia civil (PC TO) que deve sair esse ano, tivemos entrega de material recente ao corpo de bombeiros”.

Necessidade de novo edital

Mediante a necessidade de suprir o quadro de efetivos da corporação, o deputado estadual Moisemar Marinho solicitou a realização de um novo concurso PC TO ( Polícia Civil de Tocantins).

Ao todo estão sendo solicitadas 1.500 vagas em caráter de urgência. O pedido foi apresentado durante sessão ordinária na última terça-feira, 14 de fevereiro, na ALETO- Assembleia Legislativa de Tocantins.

“Este concurso é importante para suprir o déficit do quadro de pessoal na instituição. A falta de pessoal para realização do importante trabalho desenvolvido pela Polícia Civil prejudica a eficiência dos trabalhos de investigação e inteligência da Secretaria de Segurança Pública à população“, destaca o deputado Marinho.

Vacância PC TO

Segundo levantamentos, a Polícia Civil de Tocantins conta com 748 cargos vagos e apesar da necessidade, detalhes sobre o quantitativo de oportunidades que serão ofertadas no próximo edital ainda não foram divulgados. Confira a vacância de acordo com a especialidade:

Delegado: 86 cargos vagos

Perito: 99 cargos vagos

Papiloscopista: 78 cargos vagos

Agente de Necrotomia: 18 cargos vagos

Agente de Polícia: 234 cargos vagos

Escrivão: 233 cargos vagos

Contudo, os cargos já foram estabelecidos. O próximo edital vai contar com oportunidades para: Agente de Polícia, Agente de Necrotomia, Delegado, Escrivão, Papiloscopista e Peritos. Vale lembrar que os salários iniciais devem variar entre R$ 6,6 mil a R$ 18,4 mil.

O novo certame já conta com comissão formada, desde maio de 2021. O ex-secretário do estado de Tocantins, Cristiano Sampaio, afastado do cargo após investigação policial da Polícia Federal já tinha pontuado no segundo semestre de 2021, em agosto, alguns esclarecimentos importantes sobre o certame, assim como detalhes sobre a suposta banca:

“Não posso dizer que é a favorita. Ela passará por um processo natural. Mas para o concurso da Polícia Militar, que está em andamento, o Cebraspe foi o escolhido. Para o concurso dos Bombeiros, que está em andamento, também foi o escolhido. Então é possível que o Cebraspe seja uma das bancas ou a banca escolhida“.

No que se refere às vagas ofertadas e as possíveis aposentadorias, Sampaio disse na época: “Houve uma revisão desses números por parte da Secretaria de Administração, pois isso passa pelo número de aposentadorias no período. Esse número, agora, é de 313. Este número só estará fechado e definido quando o edital for publicado“. Requisitos dos cargos do concurso PC TO Os cargos que possivelmente serão ofertados no novo edital deve conter os seguintes requisitos: Agente de Polícia: graduação de nível superior em qualquer área de formação e Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

graduação de nível superior em qualquer área de formação e Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Auxiliar de Autópsia: cursos de nível superior; curso técnico na área da Enfermagem; Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

cursos de nível superior; curso técnico na área da Enfermagem; Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Delegado: graduação completa de nível superior de bacharel em Direito e Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

graduação completa de nível superior de bacharel em Direito e Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Escrivão: nível superior em qualquer área de formação; curso de nível técnico de informática e Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

nível superior em qualquer área de formação; curso de nível técnico de informática e Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Médico Legista: bacharelado em Medicina; registro no Conselho Regional de Medicina e Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

bacharelado em Medicina; registro no Conselho Regional de Medicina e Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Perito Criminal: graduação de nível superior, de acordo com a área especificada no edital, e Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

graduação de nível superior, de acordo com a área especificada no edital, e Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Papiloscopista: graduação de nível superior em qualquer área de formação e Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Quando foi o último edital? O último concurso PC TO apresentou 515 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva. A Fundação Aroeira foi a banca organizadora da seleção que contou com oportunidades para: Delegado, Agente, Escrivão, Papiloscopista, Agente de Necrotomia, Médico Legista e Perito Criminal. O cargo de perito ofertou vagas para as seguintes especialidades: Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Engenharia da Computação, Engenharia de Alimentos, Engenharia Civil, Engenharia Química, Engenharia Ambiental, Engenharia de Minas, Engenharia Florestal, Geologia, Ciências Biológicas, Biomedicina, Farmácia, Física, Ciências Contábeis, Odontologia, Arquitetura, Ciências da Computação, Sistemas de Informação, Química, Agronomia e Processamento de Dados. Além das provas objetivas, os candidatos ainda realizaram exames médicos, teste de aptidão física, exames psicológicos e avaliação de títulos. Ja o TAF – Teste de Aptidão Física – contou com os seguintes exercícios: Flexão de braço;

Abdominal;

Corrida