Concurso Petrobras 2023: quem pode se inscrever? 1.119 vagas!

Saiu o edital do concurso Petrobras 2023. Ao todo são 1.119 vagas abertas. Mas, quem pode se inscrever? Os interessados poderão se cadastrar pelo portal do Cebraspe, banca organizadora, entre os dias 15 de fevereiro até 17 de março.

As inscrições poderão ser pagas até 22 de março, o valor é R$ 62,79. Do dia 15 até 27 de fevereiro poderão ser solicitadas as isenções pelos seguintes grupos: Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea. Confira mais detalhes sobre o certame e não perca a chance!

Quem pode se inscrever no concurso Petrobras 2023?

Ao todo são 1.119 vagas, sendo 373 imediatas e 746 para a formação de um cadastro de reserva. As oportunidades são para médio técnico e, de acordo com o edital, os ganhos são de R$5.563,90.

O profissional Petrobras será de nível técnico júnior e as vagas são para:

Enfermagem do Trabalho (cinco imediatas e dez no CR);

Inspeção de Equipamentos e Instalações (11 imediatas e 22 no CR);

Logística de Transportes – Controle (seis imediatas e 12 no CR);

Manutenção – Elétrica (41 imediatas e 82 no CR);

Manutenção – Instrumentação (55 imediatas e 110 no CR);

Manutenção – Mecânica (66 imediatas e 132 no CR);

Operação (114 imediatas e 228 no CR);

Projetos, Construção e Montagem – Elétrica (quatro imediatas e oito no CR);

Projetos, Construção e Montagem – Mecânica (cinco imediatas e dez no CR);

Segurança do Trabalho (36 imediatas e 72 no CR); e

Suprimento de Bens e Serviços – Administração (seis imediatas e 12 no CR).

A contratação trabalhista segue a CLT e as vagas são em todo o país, levando em conta a atuação da estatal.

Requisitos

Os requisitos básicos para contratação e participação das provas são:

4.1 Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado(a) pelo estatuto de igualdade entre brasileiros(as) e portugueses(as), com reconhecimento de

direitos e obrigações civis e de gozo de direitos políticos, nos termos do parágrafo 1º, artigo 12, da Constituição Federal e do Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta, promulgado no Brasil por meio do Decreto nº 3.927/2001.

4.2 Estar em dia com as obrigações eleitorais.

4.3 Estar em dia com as obrigações militares, em caso de candidato brasileiro do sexo

masculino.

4.4 Ter, na data de admissão ou readmissão, idade mínima de dezoito anos completos.

4.5 Não ter 75 anos de idade ou mais, desde que tenha cumprido o tempo mínimo de

contribuição estabelecido para fins de aposentadoria, conforme estabelecido pelo § 16º do artigo 201 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 103/2019.

4.6 Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da ênfase, que será comprovada por meio de exames específicos, conforme previsto no subitem 10.1 deste edital.

4.7 Ser aprovado(a) no processo seletivo público e preencher os requisitos previstos no item 4 e no Anexo II deste edital.

4.8 Não receber proventos de aposentadoria ou remuneração oriundos de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis previstos na Constituição Federal.

4.9 Cumprir as determinações deste edital.

Requisitos específicos dos cargos do concurso Petrobras 2023

Confira os requisitos levando em conta os cargos:

Ênfase 1: Enfermagem do Trabalho: curso técnico de nível médio em Enfermagem, complementado por curso de qualificação de Auxiliar de Enfermagem do Trabalho. É necessário ter o registro de técnico no respectivo Conselho de Classe.

curso técnico de nível médio em Enfermagem, complementado por curso de qualificação de Auxiliar de Enfermagem do Trabalho. É necessário ter o registro de técnico no respectivo Conselho de Classe. Ênfase 2: Inspeção de Equipamentos e Instalações: curso de nível técnico em Automação Industrial, Eletroeletrônica, Eletromecânica, Eletrônica, Eletrotécnica, Mecânica, Mecânica de Precisão, Metalurgia, Metrologia, Fabricação Mecânica, Mecatrônica, Química ou Soldagem. É necessário ter o registro de técnico no respectivo Conselho de Classe.

curso de nível técnico em Automação Industrial, Eletroeletrônica, Eletromecânica, Eletrônica, Eletrotécnica, Mecânica, Mecânica de Precisão, Metalurgia, Metrologia, Fabricação Mecânica, Mecatrônica, Química ou Soldagem. É necessário ter o registro de técnico no respectivo Conselho de Classe. Ênfase 3: Logística de Transportes – Controle: curso de nível técnico em Administração, Aeroportuário, Comércio Exterior, Logística, Portos, Suprimento, Transporte de Cargas e Transporte Rodoviário.

curso de nível técnico em Administração, Aeroportuário, Comércio Exterior, Logística, Portos, Suprimento, Transporte de Cargas e Transporte Rodoviário. Ênfase 4: Manutenção – Elétrica: curso de nível técnico em Eletroeletrônica, Eletromecânica ou eletrotécnica. É necessário ter o registro de técnico no respectivo Conselho de Classe.

curso de nível técnico em Eletroeletrônica, Eletromecânica ou eletrotécnica. É necessário ter o registro de técnico no respectivo Conselho de Classe. Ênfase 5: Manutenção – Instrumentação: curso de nível técnico em Automação Industrial, Eletrônica, Eletroeletrônica, Mecatrônica ou Metrologia. É necessário ter o registro de técnico no respectivo Conselho de Classe.

curso de nível técnico em Automação Industrial, Eletrônica, Eletroeletrônica, Mecatrônica ou Metrologia. É necessário ter o registro de técnico no respectivo Conselho de Classe. Ênfase 6: Manutenção – Mecânica: curso de nível técnico em Eletromecânica, Fabricação Mecânica, Manutenção de Aeronaves, Manutenção de Máquinas Pesadas, Mecânica, Mecânica de Aeronaves, Mecânica de Precisão ou Soldagem. É necessário ter o registro de técnico no respectivo Conselho de Classe.

curso de nível técnico em Eletromecânica, Fabricação Mecânica, Manutenção de Aeronaves, Manutenção de Máquinas Pesadas, Mecânica, Mecânica de Aeronaves, Mecânica de Precisão ou Soldagem. É necessário ter o registro de técnico no respectivo Conselho de Classe. Ênfase 7: Operação: curso de nível técnico em Análises Químicas, Automação Industrial, Construção Naval, Eletricidade e Instrumentos Aeronáuticos, Eletroeletrônica, Eletromecânica, Eletrônica, Eletrotécnica, Fabricação Mecânica, Manutenção Automotiva, Manutenção de Aeronaves, Manutenção de Máquinas Pesadas, Máquinas Navais, Mecânica, Mecânica de Aeronaves, Mecânica de Precisão, Mecatrônica, Metalurgia, Metrologia, Petróleo e Gás, Petroquímica, Plásticos, Química, Refrigeração e Climatização, Sistemas a Gás ou Soldagem. É necessário ter o registro de técnico no respectivo Conselho de Classe.

curso de nível técnico em Análises Químicas, Automação Industrial, Construção Naval, Eletricidade e Instrumentos Aeronáuticos, Eletroeletrônica, Eletromecânica, Eletrônica, Eletrotécnica, Fabricação Mecânica, Manutenção Automotiva, Manutenção de Aeronaves, Manutenção de Máquinas Pesadas, Máquinas Navais, Mecânica, Mecânica de Aeronaves, Mecânica de Precisão, Mecatrônica, Metalurgia, Metrologia, Petróleo e Gás, Petroquímica, Plásticos, Química, Refrigeração e Climatização, Sistemas a Gás ou Soldagem. É necessário ter o registro de técnico no respectivo Conselho de Classe. Ênfase 8: Operação de Lastro: curso de nível técnico em: Automação Industrial, Construção Naval, Eletricidade e Instrumentos Aeronáuticos, Eletroeletrônica, Eletromecânica, Eletrônica, Eletrotécnica, Fabricação Mecânica, Manutenção Automotiva, Manutenção de Aeronaves, Manutenção de Máquinas Pesadas, Máquinas Navais, Mecânica, Mecânica de Aeronaves, Mecânica de Precisão, Mecatrônica, Metalurgia, Metrologia, Petróleo e Gás, Soldagem ou Telecomunicações. É necessário ter o registro de técnico no respectivo Conselho de Classe.

curso de nível técnico em: Automação Industrial, Construção Naval, Eletricidade e Instrumentos Aeronáuticos, Eletroeletrônica, Eletromecânica, Eletrônica, Eletrotécnica, Fabricação Mecânica, Manutenção Automotiva, Manutenção de Aeronaves, Manutenção de Máquinas Pesadas, Máquinas Navais, Mecânica, Mecânica de Aeronaves, Mecânica de Precisão, Mecatrônica, Metalurgia, Metrologia, Petróleo e Gás, Soldagem ou Telecomunicações. É necessário ter o registro de técnico no respectivo Conselho de Classe. Ênfase 9: Projetos, Construção e Montagem – Elétrica: curso de nível técnico em Eletricidade e Instrumentos Aeronáuticos, Eletroeletrônica, Eletromecânica ou Eletrotécnica. É necessário ter o registro de técnico no respectivo Conselho de Classe.

curso de nível técnico em Eletricidade e Instrumentos Aeronáuticos, Eletroeletrônica, Eletromecânica ou Eletrotécnica. É necessário ter o registro de técnico no respectivo Conselho de Classe. Ênfase 10: Projetos, Construção e Montagem – Mecânica: curso de nível técnico em Eletromecânica, Fabricação Mecânica, Manutenção Automotiva, Manutenção de Aeronaves, Manutenção de Máquinas Pesadas, Mecânica, Mecânica de Precisão, Mecatrônica, Metalurgia ou Soldagem. É necessário ter o registro de técnico no respectivo Conselho de Classe.

curso de nível técnico em Eletromecânica, Fabricação Mecânica, Manutenção Automotiva, Manutenção de Aeronaves, Manutenção de Máquinas Pesadas, Mecânica, Mecânica de Precisão, Mecatrônica, Metalurgia ou Soldagem. É necessário ter o registro de técnico no respectivo Conselho de Classe. Ênfase 11: Segurança do Trabalho: curso de nível técnico em: Segurança do Trabalho, ou curso de nível médio acrescido de curso de Supervisor de Segurança do Trabalho.

curso de nível técnico em: Segurança do Trabalho, ou curso de nível médio acrescido de curso de Supervisor de Segurança do Trabalho. Ênfase 12: Suprimento de Bens e Serviços – Administração: curso de nível técnico em: Administração, Comércio, Comércio Exterior, Contabilidade, Finanças, Informática, Logística ou Suprimento.

Quando serão as provas?

As provas estão marcadas para 30 de abril, vai acontecer à tarde, e terá quatro horas de duração. Ao todo, serão cobradas 100 questões, sendo 40 de Conhecimentos Básicos (Língua Portuguesa e Matemática) e 60 Específicos.

Para que o candidato seja considerado aprovado, é preciso que pontue uma nota superior a 30 no conjunto total da prova, 8 em conhecimentos básicos e 18 em temas específicos. Segundo o edital, as etapas serão finalizadas no dia 10 de julho.