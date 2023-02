Concurso PF: ministro afirma convocação de excedentes; confira mais detalhes

O concurso PF ( Polícia Federal) pode convocar mais aprovados do que se imagina. Isso porque, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, falou sobre o assunto.

Segundo Dino, para que isso seja possível, o certame será prorrogado a fim de aproveitar a chamada do máximo possível de candidatos.

O ministro ainda falou que a decisão também depende do Ministério da Gestão e do Ministério do Planejamento. “depende de orçamento e medidas que estão hoje em outras áreas de governo. Mas a opinião tanto da Direção-Geral da Polícia Federal quanto minha é no sentido de que essas pessoas sejam incorporadas”.

Vale lembrar que a promessa de prorrogar a validade do certame já foi falada por Dino em outros momentos. No início do mês, informou que um novo concurso PF é desejo de Lula e externou essa possibilidade de esticar o prazo.

Sobre remunerações

Os novos aprovados do concurso PF ( Polícia Federal) poderão ingressar com novas remunerações. Isso porque, os representantes sindicais da categoria encaminharam ao governo federal pedido de reestruturação salarial.

A principal função da solicitação é que haja uma menor disparidade, por exemplo, dos subsídios entre delegados e agentes.

Flávio Dino, atual ministro da Justiça e Segurança Pública, já está com o pedido. Sobre o assunto, o diretor de relações do trabalho, Egídio Araújo declarou: “Desde a transição de governo, os representantes se mostraram dispostos a ajudar, entretanto, precisamos estreitar ainda mais o diálogo. Esse documento, com a tabela de valores que assinamos, ainda precisa ser mais amadurecido“.

Remuneração solicitada



O pedido será analisado pelo Governo Federal. A solicitação de aumenta, de forma escalonada, seria até 2025. Veja os novos valores, se aprovados:

Cargos Salário Inicial Após proposta

2023 Após proposta

2024 Após proposta 2025 Delegado de Polícia Federal R$ 23.692,74 R$ 30.071,96 R$ 31.774,15 R$ 33.476,39 Escrivão de Polícia Federal R$ 12.522,50 R$ 21.050,37 R$ 22.241,91 R$ 23.433,47 Papiloscopista Policial Federal R$ 12.522,50 R$ 21.050,37 R$ 22.241,91 R$ 23.433,47 Agente de Polícia Federal R$ 12.522,50 R$ 21.050,37 R$ 22.241,91 R$ 23.433,47

O concurso PF ( Polícia Federal) pode ter novo edital liberado a qualquer momento. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou, em declarações, sobre o desejo do presidente Lula de fazer contratações por meio de mais um certame.

A entrevista aconteceu na última quarta-feira, 08 de fevereiro: “A posição do Ministério da Justiça é da prorrogação da validade do concurso existente e o presidente Lula já enfatizou que quer fazer novos concursos para a Polícia Federal”

Novo concurso PF

Por mais que o atual concurso deva ter a validade prorrogada, o novo edital está sendo levado a sério pelo atual governo. Entretanto, Dino deixa claro de que não há prazos, levando em fala que há apenas um mês que o novo governo está no poder. Diante dos esclarecimentos, o certame em vigor deve ter validade prorrogada até setembro de 2023.

O concurso anterior trouxe 1.500 vagas com remunerações iniciais de R$12.980,50 para agente, escrivão e papiloscopista e de R$24.150,74 para delegado. As provas aconteceram em 2021.

O ministro também citou sobre o reajuste dos servidores da área da Segurança Federal. Sobre o assunto, disse: “Tenho conversado dentro do governo, enfatizando a necessidade de nós abrirmos esse diálogo com as instituições representativas das classes, e aí eu me refiro as policias da União e também a Polícia do DF. (…) esse tema está na pauta e haverá uma solução quando no ponto de vista fiscal for possível“.

Lula fala sobre mudanças na corporação

O concurso PF ( Polícia Federal) pode ter edital com dias contados. Isso porque, Luiz Inácio Lula da Silva, novo presidente eleito, já tem uma lista de mudanças para a corporação.

Inicialmente, foi falado sobre a necessidade de reforços, o que fundamenta e fortalece a realização de um novo certame. De acordo com o cronograma da equipe de transição, as medidas devem ser implementadas já na primeira semana de 2023, segundo o Jornal O Globo.

A PF contará com uma nova estrutura, dessa vez, com o olhar direcionado ao combate de crimes ambientais. Além disso, há especulações de que o grupo passe por modificação e se transforme em similar ao FBI.

Com a mudança, o foco será determinado para: combate do crime organizado, crimes financeiros, ambientais e corrupção, dentre outras atividades da polícia judiciária da União.

Mediante todas as possíveis decisões, inclusive, no que se refere à mudança das estruturas internas da corporação, tudo indica que o edital do concurso não deva demorar de sair.

Desde Junho, Lula citou sobre a necessidade da realização de novas seleções e contratação de profissionais. Em entrevista, disse: “Porque, primeiro, precisamos saber qual será o papel do Exército. Porque embora o Exército não tenha papel de polícia, é preciso que a gente rediscuta, pra saber qual o papel do Exército ao cuidar das nossas fronteiras. Segundo, qual o papel da Polícia Federal. Ou seja, a Polícia Federal precisa fazer concurso, precisa ter mais policiais, porque precisamos de mais gente ocupando nossas fronteiras”.

Sobre o novo concurso PF



É importante esclarecer que a PF tem um certame em andamento e terá validade até março de 2023, com possibilidade de ampliação de prazo por mais seis meses, podendo valer até setembro de 2023.

Somente após este prazo, desde que haja aval do governo, que poderá ser liberado um novo edital para o concurso PF.