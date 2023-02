Concurso PGE PA: novo edital já tem data marcada; confira!

O concurso PGE PA ( Procuradoria Geral do Estado do Pará) anunciou o prazo para liberação do novo edital. Com isso, o certame deve sair nos próximos meses.

Segundo levantamentos, a comissão organizadora será formada em março. O grupo será responsável por conduzir o andamento da seleção, assim como escolher a banca organizadora.

O órgão ainda confirmou que o edital deve ser lançado ainda no primeiro semestre de 2023, em junho: “A comissão organizadora já está sendo montada. Após isto, será feita a contratação da empresa que vai ser responsável pela execução do certame e, em seguida, será lançado o edital“.

Vagas concurso PGE PA

Espera-se que o novo edital anuncie um total de 10 vagas para procuradores. O quantitativo foi anunciado pelo procurador-geral do Estado, Ricardo Sefer.

Para se candidatar ao cargo é preciso comprovar diploma no curso de direito. Além disso, é preciso ter inscrição regular na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O salário inicial do procurador do estado no concurso PGE PA serão de R$10.533,99 fora os benefícios extras.

Quando aconteceu o último concurso PGE PA?

O último edital foi anunciado em 2022 e ainda está dentro do prazo de validade estabelecido. Na ocasião, foram ofertadas 10 vagas e distribuídas da seguinte forma:

9 vagas para ampla concorrência; e

1 vaga para pessoas com deficiência.

A banca organizadora foi a Cebraspe. Os candidatos foram avaliados mediante 4 fases. Confira a seguir as etapas cobradas:

1ª fase: prova escrita com questões objetivas de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade da PGE/PA sobre a elaboração da prova com o apoio logístico do Cebraspe;

prova escrita com questões objetivas de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade da PGE/PA sobre a elaboração da prova com o apoio logístico do Cebraspe; 2ª fase: provas escritas com questões de natureza dissertativa e (ou) discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade da PGE/PA sobre a elaboração da prova com o apoio logístico do Cebraspe;

provas escritas com questões de natureza dissertativa e (ou) discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade da PGE/PA sobre a elaboração da prova com o apoio logístico do Cebraspe; 3ª fase: provas escritas com questões de natureza prática, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade da PGE/PA sobre a elaboração da prova com o apoio logístico do Cebraspe; e

provas escritas com questões de natureza prática, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade da PGE/PA sobre a elaboração da prova com o apoio logístico do Cebraspe; e 4ª fase: avaliação de títulos, de caráter classificatório, de responsabilidade do Cebraspe.

Confira a seguir as disciplinas cobradas, assim como o quantitativo anunciado nas provas objetivas:

Direito Constitucional: 12 questões

Direito Administrativo: 12 questões

Direito Tributário: 12 questões

Direito Empresarial e do Consumidor: 4 questões

Direito Agrário: 8 questões

Direito Civil: 8 questões

Direito Processual Civil: 12 questões

Direito Ambiental e Minerário: 8 questões

Direito Financeiro: 8 questões

Direito Material e Processual do Trabalho: 6 questões

Direito Penal e Processual Penal: 6 questões

Direitos Humanos: 4 questões

Outros concursos previstos

O concurso INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) pode ter novo edital em breve! O ministro do trabalho e Previdência Social, Carlos Roberto Lupi, falou detalhes sobre o assunto em entrevista realizada nesta quinta-feira, 16 de fevereiro, na rádio Bandeirantes.

O novo certame deve contar com vagas para Perito Médico, já que, segundo o ministro, é preciso realizar novas contratações levando em fala que o último edital já tem mais de dez anos.

Mediante a situação, o quantitativo deste cargo encontra-se defasado e há urgência para compor o quadro de servidores. Diante do fato, espera-se que uma nova solicitação de certame possa ser encaminhada aos órgãos competentes.

Quando aconteceu o último concurso INSS para perito?

O último edital aconteceu em 2011 e teve a FCC como banca organizadora. Ao todo foram ofertadas 375 vagas para o cargo, além de outras 1.500 vagas para Técnico do Seguro Social.

O cargo antes tinha outra nomenclatura, antes, chamava Perito Médico Previdenciário. Atualmente, o cargo configura-se como Perito Médico Federal.

Concurso INSS em andamento

Atualmente, o certame está na fase de curso de formação.Diante disso, os candidatos aprovados na primeira etapa do certame devem se matricular, agora, entre os dias 16 e 17 de fevereiro, através do site da organizadora. Antes, de acordo com o edital anterior, de convocação, os candidatos deveriam efetuar a matrícula entre os dias 15 e 16 de fevereiro.