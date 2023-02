Concurso PM DF: mudança no edital antecipa período de inscrições; confira as novas datas

O período de inscrições para o concurso PM DF foi alterado por uma retificação no edital.

Com a alteração, a Polícia Militar do Distrito Federal começa a receber a partir desta terça-feira, 14 de fevereiro, as inscrições dos interessados em concorrer a uma das vagas para o cargo de soldado.

O prazo para solicitar a isenção da taxa também mudou. Os candidatos que se enquadram nos requisitos exigidos no edital tem, agora, o período de 14 a 16 de fevereiro para fazer o requerimento.

Anteriormente à retificação, o prazo de inscrições teria inicio apenas no dia 07 de março.

As demais datas do edital não sofreram alterações. Para conferir a integra do edital retificado, clique aqui.

Ao todo, a corporação oferece 2.100 vagas para o cargo de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC.

As vagas são destinadas a candidatos do sexo masculino e feminino com nível superior completo.

A banca responsável pela organização do certame é o Instituto AOCP.

Teste de Aptidão física também sofreu alterações

Além das novas datas, o edital retificado da Polícia Militar do Distrito Federal trouxe ainda mudanças na aplicação do teste conhecido como TAF (Teste de Aptidão Física). A partir de agora, os candidatos serão avaliados pelos seguintes exercícios:

Barra Fixa:

Barra fixa (para candidatos do sexo masculino): performance mínima de 6 repetições (anteriormente eram 8 repetições);

Barra estática (para candidatas do sexo feminino): performance mínima de 15 segundos (anteriormente eram 20 segundos);

Abdominal tipo remador:

Homens: performance mínima de 35 repetições (anteriormente eram de 41 repetições);

Mulheres: performance mínima de 28 repetições (anteriormente eram de 35 repetições);

Corrida

Homens: performance mínima de 2.400 m em 12 minutos (antes eram 2.600 m em 12 minutos)

Mulheres: performance mínima de 2.200 m em 12 minutos (antes eram de 2.100 m em 12 minutos).

Vagas e salários Concurso PM DF

A Polícia Militar do Estado do Distrito Federal (PM DF) irá contratar por meio de concurso público 2.100 soldados para compor o Quadro de Praças Policiais Militares.

As oportunidades são destinadas a candidatos de ambos sexos com nível superior completo.

Desse total de vagas, 700 são para preenchimento imediato e as demais 1400 vagas são destinadas a formação de cadastro reserva.

Confira a distribuição de vagas imediatas a seguir:

Soldado Masculino – 504 vagas + 126 vagas para negros

– 504 vagas + 126 vagas para negros Soldado Feminino – 56 vagas + 14 vagas para negros

Já as vagas para formação de cadastro reserva estão distribuídas da seguinte forma:

Soldado Masculino – 1.008 vagas + 252 vagas para negros

– 1.008 vagas + 252 vagas para negros Soldado Feminino – 112 vagas + 28 vagas para negros

O salário inicial para o cargo de soldado militar é de R$5.336,96, pago ainda durante o curso de formação.

Após a conclusão do curso, o soldado militar passa a receber mensalmente o valor de R$ 6.081,28 acrescido de auxílio alimentação no valor de R$ 850.

Requisitos para vaga Concurso PM DF

Para concorrer a uma das vagas de soldado da PM DF o candidato deve ter ensino superior completo em qualquer área, além de atender as demais exigências de edital, como as que seguem abaixo:

Ser brasileiro;

Ter idade mínima de 18 anos e idade máxima de 30 anos;

Estar em pleno gozo dos direitos políticos;

Ter estatura mínima, descalço e descoberto, de 160 cm, se mulher, e 165 cm, se homem;

Não ser ex-aluno de estabelecimento de ensino militar, policial militar, policial civil, policial federal ou bombeiro militar, desligado por motivos disciplinares;

Não ter sido dispensado ou licenciado das Forças Armadas ou Auxiliares, por motivo considerado incompatível com as exigências para o CFP, nos termos do edital;

Possuir Carteira Nacional de Habilitação válida, no mínimo com categoria tipo “B” no ato da convocação para o ingresso na PMDF e matrícula no CFP;

Gozar de boa saúde, ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo e ser considerado apto nos testes toxicológicos, aferidos na etapa de exames biométricos e avaliação médica;

Possuir características psicológicas compatíveis com as atribuições do cargo de Policial Militar, aferidas na etapa de avaliação psicológica;

Ter conduta irrepreensível e idoneidade moral inatacável, as quais serão apuradas por meio de sindicância da vida pregressa e investigação social;

Não estar cumprindo sanção criminal ou possuir antecedentes criminais ou morais que contra indiquem o seu ingresso na PMDF.

Inscrições Concurso PM DF

Os interessados em concorrer a uma das vagas do concurso público da PM DF devem realizar a inscrição no período de 14 de fevereiro de 2023 a 10 de abril de 2023, diretamente pelo site do Instituto AOCP.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 85.

Candidatos doadores de sangue ou beneficiários de programas sociais tem direito a isenção da taxa de inscrição.

Para tanto, o interessado deve acessar o site do Instituto AOCP e fazer a solicitação no período de 14 a 16 de fevereiro de 2023.

Etapas concurso PM DF

O concurso público da PM DF será composto pelas seguintes etapas:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; Prova de redação, de caráter eliminatório e classificatório; Teste de aptidão física, de caráter eliminatório; Avaliação médica e odontológica, de caráter eliminatório; Avaliação psicológica; de caráter eliminatório; Sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório;

A aplicação da prova objetiva e de redação está prevista para o dia 21 de maio de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e obter maiores informações sobre o concurso PM DF.