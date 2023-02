Concurso PM SP Saúde publica convocação para TAF

O concurso PM SP Saúde ( Polícia Militar de São Paulo) anuncia que foi liberado a convocação para realização do TAF- Teste de Aptidão Física, no último sábado, 11 de fevereiro.

É importante destacar que as provas aconteceram em novembro de 2022 e que os resultados preliminares das objetivas e fase discursiva já foram divulgados.

Clique aqui e confira convocação para o TAF.

É bom destacar que a FGV é a banca responsável. Os aprovados terão remuneração inicial de R$ 8.362,79, divididas entre salário padrão de R$ 3.788,56, acrescido de Regime Especial de Trabalho Policial (RETP), no valor de R$ 3.788,56 e mais taxa de insalubridade no valor de R$ 785,67. O preenchimento das vagas é para 2º Tenente PM Estagiário do Quadro de Oficiais de Saúde (QOS).

Gabarito Definitivo das provas

O concurso PM SP Saúde (Polícia Militar de São Paulo) anuncia que saíram os gabaritos das provas do exame. A primeira etapa aconteceu no dia 06 de novembro.

Vale lembrar que as Prova Objetivas (Parte I) do concurso PM SP Saúde foram compostas de 60 questões de múltipla escolha com cinco alternativas cada uma, sendo apenas uma alternativa correta.

Clique aqui e confira o gabarito definitivo das provas.

Cargos Concurso PM SP Saúde

Ao todo são 41 vagas que devem ser ocupadas pelos Tenentes Médicos. Os cargos são:

7 vagas para Anestesiologia;

2 vagas para Cancerologia Clínica;

1 vaga para Cirurgia do Aparelho Digestivo;

2 vagas para Cirurgia Geral;

9 vagas para Clínico Geral (Clínica médica, mais SPA);

1 vaga para Endoscopia;

1 vaga para Especialista em cirurgia de coluna (Ortopedia e Traumatologia ou Neurocirurgia);

1 vaga para Hematologia e Hemoterapia;

1 vaga para Infectologia;

1 vaga para Medicina Física e Reabilitação;

4 vagas para Medicina Intensiva (UTI);

3 vagas para Médico Generalista;

2 vagas para Nefrologia;

1 vaga para Neurologia Clínica;

4 vagas para Psiquiatria;

1 vaga para Urologia.

Além disso, o certame ainda oferece:

26 vagas para Tenente Dentista PM;

2 vagas para Tenente Veterinário PM;

6 vagas para Tenente Farmacêutico PM Estagiário.

Provas

As provas contam com sete etapas. Inicialmente, há a prova objetiva com um total de 60 questões de caráter eliminatório e classificatório, logo em seguida tem a prova dissertativa, eliminatória e classificatória, exames de aptidão física, saúde, e psicológica, todas de caráter eliminatório, além de avaliação da conduta social, da reputação e da idoneidade e Análise de Documentos também de caráter eliminatório.

A primeira etapa do concurso PM SP Saúde, de caráter objetivo, foi realizada no dia 06 de novembro de 2022, no período vespertino.

As provas objetivas para o cargo de Tenente Veterinário contam com as seguintes disciplinas:

50 questões de conhecimentos gerais em medicina veterinária;

04 questões de interpretação de textos;

03 questões de noções básicas de informática;

03 questões de noções de administração pública;

Provas para 2º Tenente Farmacêutico contam com:

50 questões de conhecimentos gerais em farmácia;

04 questões de interpretação de textos;

03 questões de noções básicas de informática;

03 questões de noções de administração pública;

Os candidatos para o cargo de 2º Tenente Médico realizaram:

30 questões de conhecimentos específicos em medicina (conforme a especialidade médica escolhida);

20 questões de conhecimentos gerais em medicina;

04 questões de interpretação de textos;

03 questões de noções básicas de informática;

03 questões de noções de administração pública;

Já os candidatos para o cargo de 2º Tenente Dentista fizeram provas com:

50 questões de conhecimentos gerais em odontologia;

04 questões de interpretação de textos;

03 questões de noções básicas de informática;

03 questões de noções de administração pública.

O exame de aptidão física conta com: Apoio de frente sobre o solo (flexão e extensão de cotovelos), para candidatos do sexo masculino, apoio de frente no solo, sobre o banco (flexão e extensão de cotovelos), para sexo feminino, abdominal, em decúbito dorsal (tipo remador), corrida de 50 metros, corrida de 12 minutos todos esses para ambos os sexos.

Requisitos

Os requisitos para participar do concurso PM SP Saúde são: Ser brasileiro; ter idade mínima de 17 anos e máxima de 35 anos de idade, exceto para o candidato pertencente aos quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Além disso é preciso ter aptidão física, higidez física e mental, perfil psicológico compatível com o exercício do cargo, ambos compatíveis com o exercício do cargo.

É preciso que os candidatos estejam quites com as obrigações eleitorais, obrigações militares, se for do sexo masculino.

Se for militar, deve estar enquadrado pelo menos no comportamento disciplinar “bom” ou equivalente, e não ter cometido, nos dois últimos anos, transgressão disciplinar classificada como “grave” ou equivalente.

É fundamental também que tenha concluído curso de nível superior de graduação na área de conhecimento referente ao cargo escolhido; além disso, deve ser inscrito e estar regularmente registrado em Conselho Regional respectivo e, no ato da posse, estar inscrito e regularizado no Conselho Regional respectivo do Estado de São Paulo.

Já para o cargo de 2º Tenente Médico PM Estagiário, deve possuir título de especialista ou certificado de conclusão de residência médica ou declaração de estar cursando, no mínimo, o último ano de residência médica.

Confira o edital completo aqui.