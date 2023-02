Concurso PMDF: edital realiza mudanças no teste de aptidão física; veja alterações

O concurso PMDF ( Polícia Militar do Distrito Federal) informa que o edital sofreu alterações significativas. Além de antecipação da inscrição, houveram alterações no que diz respeito ao Teste de Aptidão Física – TAF.

Os interessados poderão se inscrever a partir desta terça-feira, 14 de fevereiro. As inscrições ficarão abertas até 10 de abril e poderão ser feitas pelo portal do Instituto AOCP. O valor é R$ 85. As datas para isenção já estão abertas e os candidatos poderão solicitar a gratuidade até o dia 16 de fevereiro.

Mudança no TAF do concurso PMDF

Entre as alterações do edital, o número de repetições do Teste de Aptidão Física sofreu reduções significativas. Veja as mudanças:

Teste de barra física passou de oito repetições para seis

A performance na barra estática passou de 20 para 15 segundos

O teste de flexão abdominal do tipo remador passou de 41 para 35, para homens, e de 35 para 28, para pessoas do sexo feminino

A corrida para homens passou de 2,6 mil metros percorridos no tempo de 12 minutos para 2,4 mil metros. Para as mulheres, a distância passou de 2,2 mil metros para 2,1 mil metros

O que vai cair no concurso PMDF?

O concurso PMDF será composto de seis fases. Além da etapa objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, os candidatos deverão realizar:

Prova de redação – eliminatório e classificatório;

– eliminatório e classificatório; Teste de Aptidão Física – eliminatório;

– eliminatório; Avaliação Médica e Odontológica – eliminatório;

– eliminatório; Avaliação Psicológica – eliminatório;

– eliminatório; Investigação Social – eliminatório;

Segundo o edital, a Prova Objetiva será composta de 80 questões distribuídas por áreas de conhecimento. Cada questão da Prova Objetiva terá 5 alternativas, sendo que cada questão terá apenas 1 alternativa correta.

Confira a seguir a lista com as disciplinas:

Disciplinas Questões Pontuação TOTAL Língua Portuguesa 10 1 10 Língua Inglesa 4 1 4 Matemática e Raciocínio Lógico 9 1 9 Atualidades 7 1 7 Legislação aplicada à PMDF 10 1 10 Conhecimentos Específicos 40 1 40

Para ser aprovado, o candidato precisa:

Obter no mínimo 60% da pontuação máxima possível da Prova Objetiva, ou 48 pontos;

Não obter pontuação igual a 0 nas áreas de conhecimento de Língua Portuguesa ou de Legislação Específica Aplicada à PMDF.

Por sua vez, a Prova de Redação, de caráter eliminatório e classificatório, terá a pontuação máxima de 20 (vinte) pontos. O candidato deverá obter 10 (dez) pontos ou mais do total da pontuação prevista para a Prova de Redação, para não ser eliminado.

Já o Teste de Aptidão Física do concurso PMDF, consistirá em Teste de Barra Fixa, Flexão Abdominal, Corrida de 12 (doze) minutos e Natação e serão realizados nesta ordem, em dois dias.

A avaliação médica consistirá de exames clínicos, oftalmológicos, odontológicos, toxicológicos e biométricos, além da análise de outros aspectos físicos, já a psicológica vai avaliar a capacidade de concentração e atenção, memória, tipos de raciocínio, bom relacionamento interpessoal, agressividade moderada, ansiedade controlada, controle emocional, proatividade, adaptabilidade, autodisciplina, organização do candidato.

A sindicância da vida pregressa tem por finalidade a avaliação da conduta pregressa e idoneidade moral do candidato, requisitos indispensáveis para o ingresso e exercício da profissão de Policial Militar.

Vagas concurso PMDF

Ao todo são 700 vagas imediatas mais 1.400 para cadastro reserva. Confira:

Curso superior

Soldado VAGAS SALÁRIO Masculino 1.890 R$ 5.336,96 Feminino 210 R$ 5.336,96

Além do valor da remuneração, os alunos aprovados ainda terão direito a vale alimentação de R$ 850. Sendo assim, após o Curso de Formação de Praças (CFP), a remuneração será de R$ 6.081,28.

Quem pode se inscrever no concurso PMDF?

Para se cadastrar é preciso ter os seguintes requisitos:

Nível superior, ter no mínimo, 18 anos de idade até a data da inclusão na PMDF;

Ter 30 anos de idade (não ter completado 31) até a data da inscrição no concurso público; e

Estando descalço e descoberto, ter a altura mínima de 1,65 m, para os candidatos do sexo masculino, e 1,60 m, para os candidatos do sexo feminino.

Possuir Carteira Nacional de Habilitação válida, no mínimo, na categoria “B.

