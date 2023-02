Concurso PMDF: quais são os requisitos para o cargo de soldado?

O concurso PMDF ( Polícia Militar do Distrito Federal) anuncia que o edital foi publicado com 2.100 vagas para soldado.

Porém, quais são os requisitos para o cargo? Quem pode se inscrever? Contudo, é importante pontuar que os interessados deverão se inscrever entre os dias 07 de março a 10 de abril de 2023, pelo portal AOCP, banca organizadora.

Quem pode se inscrever no concurso PMDF?

Para se cadastrar é preciso ter os seguintes requisitos:

Nível superior, ter no mínimo, 18 anos de idade até a data da inclusão na PMDF;

Ter 30 anos de idade (não ter completado 31) até a data da inscrição no concurso público; e

Estando descalço e descoberto, ter a altura mínima de 1,65 m, para os candidatos do sexo masculino, e 1,60 m, para os candidatos do sexo feminino.

Possuir Carteira Nacional de Habilitação válida, no mínimo, na categoria “B”.

Vagas concurso PMDF

Ao todo são 700 vagas imediatas mais 1.400 para cadastro reserva. Confira:

Curso superior

Soldado VAGAS SALÁRIO Masculino 1.890 R$ 5.336,96 Feminino 210 R$ 5.336,96

Além do valor da remuneração, os alunos aprovados ainda terão direito a vale alimentação de R$ 850. Sendo assim, após o Curso de Formação de Praças (CFP), a remuneração será de R$ 6.081,28.

Como serão as provas?

O concurso PMDF será composto de seis fases. Além da etapa objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, os candidatos deverão realizar:

Prova de redação – eliminatório e classificatório;

– eliminatório e classificatório; Teste de Aptidão Física – eliminatório;

– eliminatório; Avaliação Médica e Odontológica – eliminatório;

– eliminatório; Avaliação Psicológica – eliminatório;

– eliminatório; Investigação Social – eliminatório;

Segundo o edital, a Prova Objetiva será composta de 80 questões distribuídas por áreas de conhecimento. Cada questão da Prova Objetiva terá 5 alternativas, sendo que cada questão terá apenas 1 alternativa correta.

Confira a seguir a lista com as disciplinas:

Disciplinas Questões Pontuação TOTAL Língua Portuguesa 10 1 10 Língua Inglesa 4 1 4 Matemática e Raciocínio Lógico 9 1 9 Atualidades 7 1 7 Legislação aplicada à PMDF 10 1 10 Conhecimentos Específicos 40 1 40

Para ser aprovado, o candidato precisa:

Obter no mínimo 60% da pontuação máxima possível da Prova Objetiva, ou 48 pontos;

Não obter pontuação igual a 0 nas áreas de conhecimento de Língua Portuguesa ou de Legislação Específica Aplicada à PMDF.

Por sua vez, a Prova de Redação, de caráter eliminatório e classificatório, terá a pontuação máxima de 20 (vinte) pontos. O candidato deverá obter 10 (dez) pontos ou mais do total da pontuação prevista para a Prova de Redação, para não ser eliminado.

Já o Teste de Aptidão Física do concurso PMDF, consistirá em Teste de Barra Fixa, Flexão Abdominal, Corrida de 12 (doze) minutos e Natação e serão realizados nesta ordem, em dois dias.

A avaliação médica consistirá de exames clínicos, oftalmológicos, odontológicos, toxicológicos e biométricos, além da análise de outros aspectos físicos, já a psicológica vai avaliar a capacidade de concentração e atenção, memória, tipos de raciocínio, bom relacionamento interpessoal, agressividade moderada, ansiedade controlada, controle emocional, proatividade, adaptabilidade, autodisciplina, organização do candidato.

A sindicância da vida pregressa tem por finalidade a avaliação da conduta pregressa e idoneidade moral do candidato, requisitos indispensáveis para o ingresso e exercício da profissão de Policial Militar.

Clique aqui e acesse o edital completo.

O que vai cair no concurso PMDF?

Ricardo Capelli, interventor da União na segurança pública do Distrito Federal, comentou sobre o concurso PMDF ( Polícia Militar do Distrito Federal).

Sobre o assunto, Ricardo destacou que o certame vai fortalecer a segurança pública. O edital também vai ter a função de recompor o quadro de funcionários da corporação.

No twitter, o interventor afirmou: “Serão 700 novas vagas. A medida visa fortalecer a segurança pública na capital federal, com a recomposição do efetivo da PM”.

Vale lembrar que o edital foi aberto após os atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília, quando a atuação dos policiais militares recebeu críticas.

Contudo, Capelli fez questão de pontuar sobre ações positivas da PM do Distrito Federal, como por exemplo, abertura de processos de investigação da conduta duvidosa de parte dos policiais durante os atos terroristas.