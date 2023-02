Concurso Polícia Penal SP: cronograma do novo edital será alterado; saiba mais!

O concurso Polícia Penal SP ( São Paulo) pode ter edital com novas datas. Isso porque, a escolha da banca está sendo revista, com isso, o cronograma previamente estabelecido poderá sofrer alterações.

Os esclarecimentos são da Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo (SAP SP). No que se refere aos prazos para liberação do edital, tudo está sendo feito para que haja liberação ainda no primeiro semestre de 2023.

Em nota, a SAP informa: “A Secretaria da Administração Penitenciária esclarece que o processo de escolha da empresa organizadora do concurso está sendo revisto. Assim, o cronograma previsto anteriormente será alterado, sem prejuízo da realização do concurso, que já foi autorizado pelo Governador Tarcísio de Freitas”.

As instituições estão sendo contatadas com o principal intuito de escolher aquela que apresente a melhor proposta. A escolhida vai receber as inscrições, assim como viabilizar as etapas da seleção.

Vale lembrar que a presidente da comissão organizadora do concurso e diretora técnica na SAP SP, Daniela Marinho, tinha deixado claro que a contratação da empresa seria nos primeiros meses deste ano, contudo, os nomes das bancas não foram informados.



É importante destacar que a comissão organizadora vai nomear todos os 1.100 aprovados depois da homologação do concurso, que deve ocorrer no segundo semestre de 2024. Sobre a convocação, a presidente Daniela afirmou que há possibilidade de contratação de excedentes durante o prazo de validade do certame.

Divisão de vagas do concurso Polícia Penal SP

A previsão é que sejam ofertadas 1.100 vagas, sendo 50 para mulheres e 1.050 para candidatos do sexo masculino. Os aprovados poderão ter porte de arma e as cotas seguirão a legislação estadual.

“Esse concurso é importante porque hoje nós não contamos mais com candidatos remanescentes do sexo masculino. O último concurso foi em 2017”, afirmou Daniela. Os ganhos iniciais serão de R$3.515,72 e os agentes também têm um adicional de insalubridade de R$785,67. O que totaliza R$4.301,39.

Para participar do concurso, o interessado precisa apresentar os seguintes requisitos: ensino médio completo, estar em dia com a justiça eleitoral, não possuir antecedentes criminais e, na data da posse, 18 anos completos.

Segundo o que foi estabelecido não há exigência de CNH- Carteira Nacional de Habilitação e nem regras determinadas sobre altura mínima.

Como serão as provas do concurso Polícia Penal SP?

O certame será composto de quatro fases. Além das provas objetivas, as demais etapas são:

Prova de condicionamento físico;

Prova de aptidão psicológica;

Comprovação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e privada.

Os conteúdos sobre a fase objetiva já foram confirmados pela presidente Daniela. Os candidatos, portanto, serão submetidos às questões de: Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais.

Sobre a estrutura das provas, deverão ser seguidas as formas dos editais anteriores. No que se refere à contratação: “O candidato será nomeado para unidade que for conveniente no momento para a Administração. Ele pode ir para qualquer unidade do estado de São Paulo. A definição da lotação ocorre antes da nomeação” , afirma Daniela.

A Proposta de Emenda Constitucional que cria a Polícia Penal de São Paulo foi promulgada em 2022, contudo, a carreira ainda não foi regulamentada. levando em conta essa afirmativa, o edital do próximo concurso virá com vagas para agente de segurança penitenciária.

Entretanto, se a regulamentação acontecer no decorrer do certame, os candidatos que passaram pelas provas e que foram aprovados serão contratados como policiais penais. “O concurso será realizado para agente de segurança penitenciária porque a PEC ainda precisa de regulamentação. Mas é importante ressaltar que o concurso não será afetado pela regulamentação”, avisou Daniela sobre a regulamentação.

Outros concursos

O concurso Policia Penal ES ( Espírito Santo) anuncia que o edital com 600 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva pode sair nos próximos meses.

As informações são da assessoria de imprensa da Secretaria de Justiça do Espírito Santo que revelou que o concurso, edital e inscrições poderão ser liberados ainda no primeiro semestre de 2023, isto é, até maio.

O Termo de Referência, que funciona como um espelho do edital, destacou como serão as avaliações dos candidatos. Segundo o documento, o certame vai acontecer por meio de cinco etapas, compostas de prova objetiva e redação, teste de aptidão física, exame de saúde, exame psicotécnico e investigação social.

Concurso Policia Penal ES e bancas

A seleção está na fase da escolha da banca organizadora. A empresa vai receber as inscrições, assim como viabilizar as etapas. A comissão recebeu as propostas das seguintes bancas:

IBFC (Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação);

IDCAP (Instituto de Desenvolvimento e Capacitação);

Instituto AOCP;

Ibade (Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo);

Instituto Consulplan;

IDIB (Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro);

Instituto Sagaz.

São 600 vagas para Inspetor Penitenciário e contará com os seguintes percentuais:

10% para candidatos com deficiência;

17% para candidatos negros;

3% para candidatos indígenas.