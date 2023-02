Concurso Rio de Janeiro: edital avança e pode sair nos próximos dias; vagas para nível médio e superior

O concurso Rio de Janeiro avança mais uma fase rumo a liberação do edital. Isso porque, nesta quarta-feira, 15 de fevereiro, foi anunciado a banca organizadora.

A FGV-Fundação Getulio Vargas – será a banca responsável. Além de receber as inscrições, vai acompanhar o andamento do certame e viabilizar as fases da seleção.

Vagas concurso Rio de Janeiro

As vagas são para nível médio e superior e será destinado aos seguintes cargos: Contador, Fiscal de Rendas (ISS), Engenheiro e Professor (diversas disciplinas). Mediante situação do certame, avanço e necessidade de recompor o quadro de funcionários, tudo indica que o concurso deva ter o edital liberado nas próximas semanas.

O estado oferta uma infinidade de oportunidades nas mais variadas áreas, confira:

Concurso CGM

Técnico de controle interno

Contador

Concurso SMFP

Fiscal de rendas (ISS)

Analista de planejamento e orçamento

Concurso SMI/ SECONSERVA/ SMH/ RIOÁGUAS

Engenheiro (civil, eletricista, mecânico e sanitarista)

Além disso, também estão em análise os seguintes concursos da Prefeitura do Rio de Janeiro RJ:

Concurso SME

Professor de educação infantil

Professor de ensino fundamental

Agente de apoio à educação especial

Secretário escolar

Concurso PREVIRIO

Analista de processo previdenciário

Analista de sistema previdenciário

Arquiteto

Assessor jurídico

Atuário

Estatístico

Técnico de comunicação social

Agente de administração previdenciário

Concurso SMAS

Mais detalhes sobre o concurso CGM

O concurso CGM RJ 2023 ( Controladoria-Geral do Município do Rio de Janeiro) teve edital liberado. Ao todo são 41 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva para os cargos de Contador e Técnico de Controle Interno.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 09 de janeiro até 09 de fevereiro pelo portal FGV. A taxa de inscrição é R$ 150.

Vagas concurso CGM RJ 2023

São 41 vagas mais cadastro reserva. De acordo com o edital, o quadro de oportunidades fica da seguinte forma:

Cargo Ampla concorrência PcD Negros e Indígenas Contador 30 02 08 Técnico de Controle Interno 1 0 0

Os interessados ao cargo de Contador precisam ter diploma de conclusão de curso de nível superior em Ciências Contábeis, devidamente registrado e fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e registro no respectivo órgão de classe.

Já os candidatos ao cargo de Técnico de Controle Interno: diploma de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação, devidamente registrado e fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Para ambos os cargos, o ganho é de R$ 10.175,24 levando em conta as gratificações ofertadas.

Funções

Os aprovados no cargo de Contador vão exercer as seguintes funções:

elaborar demonstrativos mensais da execução orçamentária;

elaborar os balancetes mensais, orçamentário, financeiro e patrimonial, bem como os balanços anuais, com os respectivos demonstrativos;

examinar sob os aspectos jurídicos-contábeis e técnicos, os atos de natureza financeira e orçamentária, propondo quando for o caso, a realização de inspeções, para a apuração de fatos que mereçam estudos mais profundos;

emitir pareceres sobre o assunto de sua especialidade;

elaborar certificados de exatidão de balanços e peças contábeis;

fazer a análise econômico financeira e patrimonial;

supervisionar, orientar ou executar a escrituração de livros contábeis, de escrituração cronológica ou sistemática;

proceder a estudos sobre sistemas de contabilidade, formas e planos de financiamento;

executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na legislação que regulamentou o exercício da profissão.

Já o Técnico de Controle interno, após aprovado no concurso CGM RJ 2023, precisa realizar as seguintes atribuições:

avaliação do controle orçamentário, contábil, financeiro e operacional;

estabelecimento de métodos e procedimentos de controles a serem adotados pelo Município para proteção de seu patrimônio;

realização de estudos no sentido de estabelecer a confiabilidade e tempestividade dos registros e demonstrações orçamentárias, contábeis e financeiras, bem como de sua eficácia operacional;

realização de estudos e pesquisas sobre os pontos críticos do controle interno de responsabilidade dos administradores;

verificações físicas de bens patrimoniais, bem como a identificação de fraudes e desperdícios decorrentes da ação administrativa.

Como serão as provas CGM RJ?

O certame vai acontecer em duas etapas, além da prova objetiva, será realizada a avaliação de análise de títulos. A fase objetiva será realizada no município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, no dia 02 de abril de 2023 em horários diferentes.

para o cargo de contador: 08h às 13h;

para o cargo de técnico de controle interno: 15h às 20h.

Ao todo são 100 questões divididas entre Conhecimentos Gerais e Específicos. De acordo com o edital, apenas para o cargo de contador, serão analisados os títulos dos candidatos aprovados e classificados na Prova Objetiva até a 300ª posição, respeitados os empatados na última posição.

Clique aqui para acessar o edital completo.