Concurso SAAE de Oliveira (MG): 25 vagas para todos os níveis; salários até R$ 6,3 mil

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) do Município de Oliveira, no estado de Minas Gerais, abre concurso público para o preenchimento de 25 vagas para contrato imediato, além de vagas para formação de cadastro reserva.

As vagas contemplam candidatos com nível fundamental, médio/técnico e superior. As inscrições começam dia 28 de março de 2023.

Os salários oferecidos pelo SAAE de Oliveira – MG chegam até R$ 6,3 mil.

A banca responsável pelo concurso público é o Instituto Sagaz.

Vagas e salários SAAE de Oliveira – MG

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível fundamental

Ajudante de Obras – 2 vagas;

Auxiliar Administrativo – 1 vaga;

Fiscal/Leiturista – 3 vagas;

Oficial de Obras e Serviços – 5 vagas;

Operador de Máquinas Pesadas – CR.

Nível médio/técnico

Almoxarife – 1 vaga;

Bombeiro Hidráulico – 1 vaga;

Operador de ETA – 2 vagas;

Operador de ETE – 6 vagas;

Técnico em Eletricidade – 1 vaga;

Técnico Químico – 1 vaga;

Agente Administrativo – CR.

Nível superior completo

Engenheiro – 1 vaga;

Químico – 1 vaga.

Os salários oferecidos pelo SAAE de Oliveira – MG variam entre R$ 1.231,02 a R$ 6.377,65 dependendo do cargo.

As vagas de nível fundamental oferecem salários que vão de R$ 1.231,02 a R$ 2.028,97 dependendo do cargo pretendido pelo candidato para uma jornada de trabalho de horas semanais.

Já para os cargos de nível médio/técnico, os salários variam entre R$ 2.028,97 a até R$ 2.825,96 dependendo do cargo pretendido pelo candidato para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Os salários para os cargos de nível superior vão de R$ 5.108,19 a R$ 6.377,65 dependendo do cargo pretendido pelo candidato para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima para o cargo, além de outros requisitos importantes, dependendo das atribuições de cada cargo.

O candidato também precisa ser maior de 18 anos, brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino) e não apresentar antecedentes criminais.

Inscrições SAAE de Oliveira – MG

Os interessados em participar do concurso público para o SAAE de Oliveira – MG devem realizar a inscrição entre os dias 28 de março de 2023 a 28 de abril de 2023, diretamente pelo site do Instituto Sagaz, organizador responsável pelo certame.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 60,00 a R$ 100,00 dependendo do cargo pretendido.

Os candidatos que estão desempregados ou que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Etapas concurso SAAE de Oliveira – MG

O concurso público para o SAAE de Oliveira – MG contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de aptidão física de caráter eliminatório e classificatório apenas para alguns cargos.

de caráter eliminatório e classificatório apenas para alguns cargos. Prova prática apenas para alguns cargos, de caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação da prova objetiva está marcada para o dia 28 de maio de 2023. A prova objetiva contará com questões sobre os seguintes temas:

língua portuguesa;

matemática;

conhecimentos gerais em saneamento;

informática;

conhecimentos específicos.

A divulgação dos Gabaritos e do Caderno de questões da Prova Objetiva está prevista para o dia 29 de maio de 2023.

Já o resultado final da prova objetiva está prevista para o dia 13 de junho.

O concurso público SAAE de Oliveira tem validade tem dois anos contados a partir da data de homologação, podendo ser prorrogado por igual período mais uma vez a critério da administração pública.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.