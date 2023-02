Concurso SC: Câmara de Concórdia abre edital com vagas para nível médio

Mais um concurso SC ( Santa Catarina). Dessa vez, a Câmara de Concórdia libera edital com oportunidades para nível médio.

Os interessados deverão se inscrever entre os dias 22 de fevereiro até 27 de março de 2023 pelo portal AMAUC, banca organizadora.

A taxa de inscrição depende do cargo, sendo de:

R$ 150,00 para Agente Legislativo;

R$ 100,00 para demais cargos.

A isenção pode ser solicitada até o dia 03 de março, pelo portal da banca.

Vagas concurso SC

Ao todo são 03 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva:

CARGOS VAGAS Agente Legislativo 01 vaga + cadastro reserva Auxiliar Administrativo 01 vaga + cadastro reserva Agente e Apoio Administrativo e Legislativo 01 vaga

Os ganhos dos aprovados neste concurso SC variam entre R$3.606,83 a R$ 5.874,34. Os aprovados trabalharão em escalas de 35 horas semanais.

Requisitos

Confira os requisitos básicos de acordo com o edital:

A aprovação neste Concurso Público.

Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou estrangeiro, nos termos da Constituição Federal;

O gozo dos direitos políticos

A quitação com as obrigações militares e eleitorais;

O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;

A idade mínima de 18 anos;

Aptidão física e mental;

Possuir habilitação legal para exercício do cargo;

Não ter sido demitido do serviço público federal, estadual ou municipal.

Quando serão as provas?

A prova objetiva está marcada para 23 de abril de 2023. Confira as disciplinas de acordo com o quantitativo:

DISCIPLINAS Nº DE QUESTÕES Língua Portuguesa o8 Raciocínio Lógico 04 Conhecimentos Gerais 03 Conhecimentos de Informática 03 Conhecimentos Específicos 12

Conteúdo Programático para Agente Legislativo

DISCIPLINAS Nº DE QUESTÕES Língua Portuguesa 10 Raciocínio Lógico 04 Conhecimentos Gerais 03 Conhecimentos de Informática 03 Conhecimentos Específicos 20

Outros certames abertos

Mais um concurso RS ( Rio Grande do Sul). Dessa vez, o município de Santa Clara do Sul anuncia que estão abertas as inscrições para fiscal municipal.

Os interessados poderão se inscrever do dia 22 de fevereiro até 13 de março de 2023, por meio do portal da banca, Legalle Concursos. A taxa cobrada é de R$ 189,99.

Vagas concurso RS

As vagas são para formação de cadastro reserva no cargo de fiscal municipal. Vale lembrar que os aprovados no certame serão nomeados sob o Regime Jurídico Estatutário da Prefeitura Municipal. Isso significa que os novos servidores terão estabilidade de carreira.

Os aprovados terão ganhos no valor de R$ 2.932,37. Os aprovados no certame trabalharão em jornadas semanais de apenas 40 horas.

Requisitos

Os requisitos escritos no edital necessários ao cargo são:

Quando serão as provas deste concurso RS?

As provas foram marcadas para 02 de abril de 2023. Segundo o edital, o conteúdo programático cobrado será:

Conteúdo Programático

DISCIPLINAS Nº DE QUESTÕES Língua Portuguesa 10 Matemática 05 Raciocínio Lógico 05 Legislação 04 Conhecimentos Específicos 16

Auxílio-transporte;

Participação nos lucros (geralmente paga duas vezes ao ano);

Planos de saúde e odontológico;

Previdência complementar;

Auxílio-creche; e

Auxílio ao filho com deficiência;

Acesso a programas de educação e capacitação e possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional. A jornada de trabalho é de 30 horas semanais e o requisito é certificado de nível médio em uma instituição reconhecida pelo MEC.