Concurso Seduc RS: governo anuncia edital para os próximos dias

O concurso Seduc RS (Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul) pode ter edital liberado nos próximos dias. O Governo do Rio Grande do Sul anunciou ao Centro dos Professores do Estado (CPERS) a previsão do concurso.

O edital deve sair na primeira quinzena de março. Durante a reunião na última terça-feira, 14 de fevereiro, também foi apresentado uma proposta de reajuste ao piso do magistério, percentual equivalente a 9,45%.

Vale lembrar que todos os níveis de carreira dos professores ativos e aposentados também receberão o reajuste salarial. Com o aumento, o impacto orçamentário é de R$ 430 milhões.

Com isso, o novo piso nacional de R$4.420,55 para 40 horas de trabalho semanais. “Diante de um cenário de incertezas em relação às receitas do Estado por conta da queda da arrecadação, bem como considerando as limitações da legislação, entendemos que essa é uma proposta adequada para atender a categoria. Estamos fazendo um esforço muito grande para valorizar a carreira de professor, porque a educação é a prioridade do governo“, falou Eduardo Leite, governador do estado.

Vagas concurso Seduc RS

O quantitativo de vagas é de 1500 e os requisitos para o cargo varia de cada área. A carreira é para professor. Para se inscrever é preciso ter nível médio ou superior, a depender da função. Os aprovados terão remuneração inicial de R$ 2.168,32.

Com o contrato assinado com a banca, tudo indica que o edital não vai demorar de ser liberado. Isso porque, os próximos passos serão a finalização do cronograma, até a liberação do edital.

Vale lembrar que o concurso Seduc RS está sendo aguardado desde 2021 e desde então a comissão organizadora tem trabalhado para que o certame saia do papel.

A previsão inicial era que o certame fosse liberado no primeiro semestre, ainda em julho. Porém, a ideia não foi confirmada. Contudo, mediante os avanços atuais, o edital pode estar mais perto do que nunca.

Quando foi o último edital do concurso Seduc RS?

O último concurso aconteceu em 2014. Os cargos disponibilizados foram para servidores de apoio escolar. Já o edital para docentes foi liberado em 2013. Nessa ocasião, houve um total de 10 mil vagas ofertadas.

Para área de apoio foi 1393 vagas divididos entre os seguintes cargos:

Agente educacional I – técnico em nutrição – 240 vagas

Agente educacional II – assistente financeiro – 270

Administrador escolar – 354

Interação com o educando – 339

Técnico em informática – 1

Tradutor e intérprete de línguas de sinais – libras – 76

Outros certames Seduc

O concurso Seduc PA (Secretaria de Educação do Pará) pode ter novo edital liberado em breve. As informações são do secretário de Educação do Pará, Rossieli Soares.

As vagas serão para professores e o edital deve sair no segundo semestre de 2023. O secretário também deixa claro que já existe uma comissão de discussão sobre o concurso junto à Procuradoria-Geral do Estado (PGE PA):

“Temos garantido: vamos ter um concurso público da educação no segundo semestre. Já temos uma comissão de discussão sendo criada com a PGE, tive uma reunião com o procurador-geral do Estado, Ricardo Sefer, e com a titular da Seplad [Secretaria de Estado de Planejamento e Administração], Elieth Braga, e devemos discutir para lançar o mais breve possível este concurso público para professores“.

Novo concurso Seduc PA

O certame tem sido cobrado pelos profissionais competentes, Inclusive, o titular da pasta anunciou que tanto o governador Helder Barbalho quanto a vice-governadora Hana Ghassan estão coordenando os processos envolvendo o novo edital. Apesar das tratativas, as vagas e os cargos ainda não foram informados.

O TCE- PA, Tribunal de Contas do Estado do Pará, já recomendou que haja um novo edital para professores de educação indígena. Vale lembrar que as necessidades do estado são permanentes e é preciso contratação contínua a fim de minimizar os problemas da educação no estado. O certame visa compor o quadro de servidores.

Quando aconteceu o último edital?

O último concurso Seduc PA aconteceu em 2018. Na ocasião foram ofertadas 2.112 vagas para professor nas seguintes áreas:

Artes;

Biologia;

Educação Física;

Filosofia;

Física;

Geografia;

História;

Inglês;

Língua Portuguesa;

Matemática;

Química; e

Sociologia.

As remunerações foram estabelecidas de acordo com a carga horária do aprovado. O salário para jornada de 20 horas foi de R$963,81; para 30 horas, R$1.445,89; e para 40 horas, R$1.927,37, na época.

Os aprovados ainda tiveram direito a 80% de gratificação de escolaridade e 10% de gratificação de magistério, além de auxílio-alimentação no valor de R$525,50.