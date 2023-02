Concurso SEDUC TO: inscrições começam hoje (13); 5 mil vagas na área da educação

Começa nessa segunda-feira, 13 de fevereiro, o período de inscrições para o concurso da Secretaria da Educação do Estado do Tocantins. O certame prevê mais de 5 mil vagas para profissionais da área da educação, incluindo professores e coordenadores pedagógicos.

O salário oferecido pela SEDUC – TO é de R$ 4.826,20 mensais.

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) é a responsável pela organização do concurso.

Vagas e salários Concurso SEDUC – TO

A Secretaria da Educação do Estado do Tocantins oferece, por meio de concurso público, 5.164 vagas para preenchimento imediato.

As oportunidades são para candidatos com nível superior, para o cargo de profissional da educação básica, conforme segue abaixo:

Cargo e vagas

Coordenador pedagógico – 249 vagas;

Orientador educacional, todos para educação básica – 64 vagas;

Professor regente – 4.508 vagas;

Professor da educação básica na educação indígena – 143 vagas.

O salário oferecido pela SEDUC – TO para o cargo de professor de educação básica é de R$ 4.826,20 mensal.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Inscrições SEDUC – TO

Os interessados em participar do concurso público para a SEDUC – TO devem realizar a inscrição entre os dias 13 de fevereiro de 2023 a 16 de março de 2023 diretamente pelo site da FGV.

O valor da taxa de inscrição é de R$150,00.

Os candidatos que estão desempregados ou que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Para isso, basta acessar o site da FGV entre os dias 13 a 15 de fevereiro de 2023 e preencher o requerimento de isenção.

Atribuições de cargo Concurso SEDUC – TO

Professor regente

Participar da elaboração, implementação e avaliação do Projeto Político-Pedagógico da UE;

Elaborar, executar e avaliar o planejamento pedagógico, em consonância com a realidade da classe e da UE, replanejando sempre que for necessário;

Ministrar as aulas de acordo com o horário, carga horária e planejamento estabelecidos;

Utilizar estratégias adequadas, métodos e técnicas, de acordo com a necessidade do aluno e o conteúdo a ser ministrado;

Utilizar, em sala de aula, estratégias definidas com o coordenador pedagógico, para melhoria das práticas pedagógicas.

Coordenador pedagógico

Coordenar, orientar e supervisionar as atividades relacionadas ao processo de ensino e

aprendizagem, com vistas ao acesso, permanência e sucesso escolar;

Articular com o de sistematização a elaboração, operacionalização, monitoramento e avaliação do Projeto Político Pedagógico da UE;

Orientar e acompanhar as ações/projetos/atividades do Plano de ação do PPP com macro alcance, tendo como ponto de partida as dez competências gerais da BNCC, compreendendo que estas são metadisciplinares e perpassam todos os componentes curriculares;

Elaborar um cronograma de acompanhamento, com pauta e orientações para assegurar a eficácia do planejamento coletivo semanal dos professores;

Garantir, orientar o planejamento dos professores, de forma sistemática e coletiva, em consonância com os documentos norteadores das Políticas Educacionais, Documentos Curriculares do Território do Tocantins-DCTs, e o Projeto Político Pedagógico.

Orientador educacional

Participar e colaborar no processo de elaboração, implementação e avaliação do Projeto Político Pedagógico;

Participar, com a equipe pedagógica, do processo de planejamento, avaliação e recuperação da aprendizagem do aluno;

Conhecer e apropriar-se dos resultados dos estudantes nas avaliações internas, por meio do SGE, das avaliações externas e do Sistema de Avaliação da Educação do Tocantins ;

Apoiar e assessorar o coordenador pedagógico no desenvolvimento das ações educacionais;

Realizar atendimento aos estudantes que apresentem dificuldades de aprendizagem, intervindo, juntamente com professores, coordenador pedagógico e família.

Professor da educação básica na educação indígena

Participar da elaboração, implementação e avaliação do Projeto Político-Pedagógico da UE;

Elaborar, executar e avaliar o planejamento pedagógico, em consonância com a realidade da classe e da UE, replanejando sempre que for necessário;

Ministrar as aulas de acordo com o horário, carga horária e planejamento estabelecidos;

Utilizar estratégias adequadas, métodos e técnicas, de acordo com a necessidade do aluno e o conteúdo a ser ministrado;

Utilizar, em sala de aula, estratégias definidas com o coordenador pedagógico, para melhoria das práticas pedagógicas;

Observar, continuamente, o desempenho individual dos estudantes, identificando necessidades e carências que interfiram na aprendizagem, criando alternativas para melhorar os rendimentos.

Etapas concurso SEDUC – TO

O concurso público para a SEDUC – TO contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva e discursiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de títulos de caráter classificatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 11 de junho de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo e o conteúdo programático das provas do concurso SEDUC TO.