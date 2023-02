Concurso SEE SP: edital com 15 mil vagas pode sair a qualquer momento

O concurso SEE SP (Secretaria de Educação do Estado de São Paulo) anuncia que o edital vai sair a qualquer momento.

O edital vai contar com 15 mil vagas para professores. Os candidatos serão efetivados e carga horária pode ser parcial ou completa.

A jornada parcial é de 25 horas e jornada completa é de 40 horas semanais. É importante lembrar que embora não haja esclarecimentos sobre o quantitativo de vagas, o edital deve sair logo, devido à urgência para contratação dos educadores.

O certame já conta com comissão formada e as vagas serão distribuídas da seguinte forma:

4.258 vagas para o exercício em jornada completa de trabalho docente de 25 horas semanais;

para o exercício em jornada completa de trabalho docente de 25 horas semanais; 10.742 vagas para jornada ampliada de trabalho docente de 40 horas semanais.

Comissão concurso SEE SP

Confira a seguir os nomes escolhidos para compor a comissão organizadora:

Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos (CGRH):

Titulares Thais Pereira Patara (presidente da comissão) Elisabete Beires Da Silva; Stella Biston Conti; e Ana Lucia Tagawa.

Suplentes Karina Pacheco Da Silva; Adriana Vergueiro Da Costa Fogaca; e Claudio Quadrini.



Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Estado de São Paulo “Paulo Renato Costa Souza” (EFAPE):

Titular – Julieth Melo Aquino de Souza.

– Julieth Melo Aquino de Souza. Suplente – Maria Graziela Alvarenga dos Santos.

Coordenadoria Pedagógica (COPED):

Titular – Selma Denise Gaspar.

– Selma Denise Gaspar. Suplente – Rossana Aguilera Garcia Barbosa.

É importante destacar que o certame de 15 mil vagas teve a autorização declarada em setembro. A republicação foi realizada no dia 18 de dezembro.

Déficit de servidores

Segundo levantamentos, a Secretaria do Estado de São Paulo já conta com mais de 157 mil servidores faltantes. Os principais motivos que explicam esse número elevado são: afastamentos, mortes, aposentadorias e exonerações. Mais um motivo para apressar o concurso SEE SP.

A carreira foi reestrutada mediante a Lei Complementar de número 1.374. Sendo assim, os valores remuneratórios estabelecidos são:

CARGOS REQUISITOS Professor de Ensino Fundamental e Médio Conclusão de Curso Superior: licenciatura de graduação plena, com habilitação específica em área própria ou formação superior em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente. Agente de Organização Escolar Nível Médio Completo Supervisor Educacional Ser professor de Ensino Fundamental e Médio, ser professor de Educação Básica I, professor de Educação Básica II ou professor II; possuir licenciatura plena; ter no mínimo 3 anos de experiência em política educacional. Diretor Escolar Ser professor de Ensino Fundamental e Médio, ser professor de Educação Básica I, professor de Educação Básica II ou professor II; possuir licenciatura plena; ter no mínimo 3 anos de experiência em docência e conhecimentos de gestão escolar.

Os salários variam a depender da jornada de trabalho. Confira a seguir de acordo com a tabela os valores para professor, agente escolar, supervisor educacional e diretor de escola.

Professor de Educação Básica – 40 horas semanais

QUALIFICAÇÃO REMUNERAÇÃO Licenciatura Plena R$ 5.000,00 até R$ 13.000,00 Mestrado R$ 5.775,00 até R$ 13.650,00 Doutorado R$ 6.050,00 até R$ 14.300

Professor de Educação Básica – 25 horas semanais

QUALIFICAÇÃO REMUNERAÇÃO Licenciatura Plena R$ 3.125,00 até R$ 8.125,00 Mestrado R$ 3.609,38 até R$ 8.531,25 Doutorado R$ 3.781,25 até R$ 8.973,50

Agente de Organização Escolar

CARGA HORÁRIA REMUNERAÇÃO 40 horas semanais R$ 4.250,00 até R$ 10.455,00 25 horas semanais R$ 2.656,25 até R$ 6.534,38

Supervisor Educacional

QUALIFICAÇÃO REMUNERAÇÃO Licenciatura Plena R$ 6.000,00 até R$ 15.000,00 Mestrado R$ 7.50,50 até R$ 15.750,00 Doutorado R$ 7.865,00 até R$ 16.500,00

Diretor de Escola

QUALIFICAÇÃO REMUNERAÇÃO Licenciatura Plena R$ 6.000,00 até R$ 14.500,00 Mestrado R$ 6.930,00 até R$ 15.225,00 Doutorado R$ 7.260,00 até R$ 15.950,00

Os últimos certames aconteceram em 2018. As seleções contaram com prova objetiva, discursiva e análise de títulos, sendo estes últimos voltados para cargos de nível superior.

Requisitos para os cargos do concurso SEE SP

Para se candidatar aos cargos de educando e realizar o certame, é preciso:

ter curso normal superior OU licenciatura em Pedagogia OU programa especial de formação pedagógica superior. A regra é para professores dos anos iniciais até o fundamental;

apresentar licenciatura nas áreas especificadas no edital. Por exemplo, Língua Portuguesa e Matemática, para os profissionais dos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio.

Em todos os casos também é necessário ter habilitação em magistério nas séries iniciais do Ensino Fundamental.

Como foram os últimos concursos?

Os certames foram realizados em 2014 e 2015. Ao todo foram ofertados 5.700 vagas para atuação nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

A banca organizadora foi a Fundação Vunesp que contou com oportunidades em Campinas, Ribeirão Preto e Vale do Paraíba e na região metropolitana.

O cargo de professor de Educação Básica II (PEB II) teve edital em 2013 para as seguintes áreas: Arte, Biologia, Ciências Físicas e Biológicas, Educação Física, Física, Filosofia, Geografia, História e Língua Espanhola.