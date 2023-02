Concurso Semec Teresina PI: comissão revela detalhes sobre novo edital

O concurso Semec Teresina PI ( Secretaria Municipal de Educação) no Piauí informa que o edital pode sair em pouco tempo, já que está em fase de preparação.

A comissão organizadora, grupo responsável pelo levantamento de informações antes da liberação do edital, teve a primeira reunião na última quarta-feira, 01 de fevereiro.

Diante disso, a comissão conta com membros das seguintes pastas:

Administração e Recursos Humanos (Sema);

de Governo (Semgov); e

de Planejamento e Coordenação (Semplan).

A banca, por sua vez, vai receber as inscrições, assim como as etapas do concurso. Sobre o prazo do edital, o secretário municipal de Educação, professor Nouga Cardoso afirmou que sai em abril.

Urgência no concurso Semec Teresina PI

Segundo a pasta, os dados sobre o certame estão sendo analisados, assim como detalhes a respeito dos cargos e áreas. Sobre o assunto, o secretário municipal de Educação, professor Nouga Cardoso disse: “Estamos realizando o levantamento das vagas e trabalhando na criação de cargos para lançarmos o edital do concurso até o mês de abril. Temos 321 unidades de ensino na rede municipal e até o final deste ano deveremos chegar a 330, que demanda por mais profissionais que atendam às necessidades do nosso alunado”.

Após reuniões, assim como conclusões do trabalho do grupo organizador serão anunciadas sobre as vagas e cargos efetivos que irão compor o quadro de servidores da Semec.

Vale lembrar que este certame deve ofertar vagas para cargos como os de nutricionista, psicólogo, assistente social, psicopedagogo, fonoaudiólogo, bibliotecário, estatístico educacional, cientista social educacional e técnico administrativo. Mediante isso, o novo edital vai garantir oportunidades para nível médio e superior, sendo esta, uma dos questionamentos mais realizados pelos concurseiros.

Em relação a urgência do certame, Nouga disse: “É uma necessidade, considerando a expansão da rede municipal nos últimos anos, com novas unidades de ensino, em especial a Educação Infantil e as escolas de tempo integral. Queremos garantir a qualidade da educação municipal, seguindo a determinação do prefeito Dr. Pessoa, de ofertar essas vagas em concurso público para o quadro efetivo da secretaria”.

Espera do edital

O concurso chegou a ter vagas previstas ainda em 2022. A expectativa no momento era de que o edital fosse liberado “em breve” o que não aconteceu e o certame acabou sendo adiado.

Ao todo, estavam previstas 1.141 vagas, sendo 1.114 para professores efetivos e 27 para a contratação de psicólogos, assistentes sociais e nutricionistas.

Os candidatos precisavam comprovar como requisito licenciatura e graduação na área ou ensino médio completo, a depender do cargo. O prefeito chegou a dizer: ” Temos um compromisso com a educação de Teresina. É somente através da educação que daremos uma vida melhor para todas as pessoas que moram na nossa cidade. Já autorizei a formação de uma comissão para fazer todas as tratativas sobre o processo do concurso”.

Os contratados iriam atuar em diversas áreas do conhecimento, como por exemplo:

Religião;

Educação Artística;

Educação Física;

Português;

Matemática;

Química; e

Geografia.

Por sua vez, a remuneração estava em torno de R$ 2,4 mil a R$ 3 mil levando em conta a jornada de trabalho em questão. Entretanto, o certame não aconteceu. Além disso, a comissão foi modificada, sendo assim, novos cargos e vagas poderão ser informados, levando em fala que novos levantamentos estão sendo realizados.

Quando foi o último concurso Semec Teresina PI ?

O último concurso aconteceu em 2019. As vagas foram para professores da Educação Infantil e anos iniciais do nível fundamental, do 1º ao 5º e do 6º ao 9º ano, em diversas áreas. O total de oportunidades foram 140.

Já 30 vagas foram para professores do 1º Ciclo (do 1º ao 5º ano). Os candidatos deveriam comprovar nível médio modalidade normal ou curso de graduação na área de pedagogia.

Mais 60 oportunidades foram destinadas à carreira de professor de 2º Ciclo (do 6º ao 9º ano), com licenciatura na área, sendo elas: Língua Portuguesa (30 vagas) e Matemática (30).

Por sua vez, as outras 50 vagas foram destinados aos professores das seguintes disciplinas: Artes (dez); Ciências (dez); Ensino Religioso (dez); Geografia (dez); e História (dez).

Vale lembrar que, por conta da pandemia do Coronavírus, a seleção já foi cancelada duas vezes. Contudo, após decisão e cronograma em pausa, o certame teve o andamento retomado.

As provas aconteceram em junho de 2020 e tiveram os resultados divulgados dois meses depois, em agosto de 2020. É importante destacar que na época, os candidatos foram avaliados em duas etapas: provas objetivas e didáticas. A primeira contou com 50 questões específicas.